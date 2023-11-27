Turkuvaz Medya Grubu... İl buluşmaları... Binlerce yıllık bir coğrafyadayız... Adı, 9 peygamberle anılan kadim şehir Şanlıurfa'dayız.

Âdem Peygamber... Yakub... Şuayb... Yusuf... Musa... Lût... İshak... Uyyub... İbrahim.

Şairin;







"Kahramanlar yatağı, erler ortağı,

Bir eşi bulunmaz diyar bu Urfa" dediği...

Tarımın ilk kez yapıldığı... İlk üniversitenin kurulduğu... 3 semavi dinin yeşerdiği... Dünyada ilk kurulan 4 şehirden birindeyiz.

Fırat'ın suladığı bereketli topraklardayız.

Yılda birkaç kez geliriz... Ama bu gelişimizde çok farklı bulduk.

İnançlar diyarı Şanlıurfa... İsrail'e müthiş öfkeli... Tepkili... İnsanlar, barut gibi.

***



Öfke her yerde



Bulvarlarda... Kavşaklarda... Meydanlarda... Yanyana Türkiye ve Filistin bayrakları.

Binalarda... Aynı şekilde.

Afişler... Pankartlar... Duvar yazıları.







Gazze'de hastaneler/okullar bombalanırken... Bebekler ölürken... Şanlıurfa'da insanları uyku tutmuyor.

Meşhur Balıklıgöl'ün yanındaki... Hazreti İbrahim makamının bitişiğindeki... Dergâh Camii'nde topluca namaz kılınıyor.







Sonra... Kalabalık... Balıklıgöl çevresinde toplanıyor.

Gazze'nin mazlumlarına... Can veren annelere, çocuklara dualar...

Ve göğe yükselen tepkiler. Şanlıurfa... İsrail'i kınıyor.

***



Filistin'e yardım eli



Direksiyonda Mahmut Uçmak var... Şehri geziyoruz... Üst geçitlerde afişler:

"Gazze'ye yararına hayır çarşısına hoş geldiniz."

Mahmut'tan rica ediyoruz:

- Direksiyonu çarşıya çevir...

Hayır çarşısına.

Çarşı, Şanlıurfa'nın merkezinde...







Bölgenin efsane siyasetçisi, rahmetli dostumuz Necmettin Cevheri'nin adını taşıyan parkta.

Kadınlar... Kadınlar... Kadınlar...

Biri... Hamur açıyor... Gözleme yapıyor... Satıyor.

Diğeri... Kazak örüyor... Çorap örüyor... Satıyor.

Öteki... Şal... Resim... Magnet... Hediyelik eşya satıyor.

Park/çarşı ana baba günü.

Alışveriş canlı.

Toplanan para... Gazze'ye yardım.

Parka gelip bir şey almayan da çok... Ama... Onlar da parktaki kumbaraya para atıyorlar.

Gazze yardım kumbarası.

***



Gazze çadırı



Gezerken... Rabia Meydanı'nda bir çadır görüyoruz... Eski adıyla Topçu Meydanı'nda.

Meydan kalabalık... Gazze'den yükselen feryat, çadırın çevresinde yankılanıyor.

Afişler... Çadır yazıları... Sloganlar.

Birkaçını not ediyoruz:







İsrail güçten anlar.

Bebek katili İsrail.

Filistinli kardeşlerimizin yanındayız.

Hastane bombalanıyor, dünya seyrediyor.

Okul bombalanıyor, dünya seyrediyor.

Bitmedi... Rabia Meydanı, Filistinli şehit fotoğraflarıyla dolu.

Filistinli liderler... İsmail Haniye... Şeyh Ahmet Yasin... Ve daha pek çok fotoğraf... Bebek fotoğrafları... Asrın cinayetini gözler önüne seren fotoğraflar.

***



İflas eden vicdanlar



Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile birlikteyiz.

"Şanlıurfa'yı nasıl buldunuz?" diyor.

İlk gözlemimizden söz ediyoruz.

Halkın... Filistin hassasiyetinden... İsrail'e duyulan öfkeden... Sergilenen tepkiden.







Başkan... "Bizim kardeş olduğumuzu biliyor muydunuz?" diye söze başlıyor:

"Şanlıurfa ile Filistin'in El Halil şehri... Kardeş şehirdir." Ve... "İlçeleri de gezmelisiniz" diye devam ediyor:

- Bütün bölgede aynı havayı göreceksiniz.

Gerçekten de... Akçakale'den Harran'a... Siverek'ten Hilvan'a... Birecik'ten Ceylanpınar'a kadar... İlçelerde...

Köylerde... Tepki tavan yapmış.

İsrail zulmü için... Kimi, "Eşkıyalık", kimi "Barbarlık", kimi "Vahşet", kimi "Devlet terörü", kimi "İnsanlık suçu" diyor.

Eyyübiye'de bir kadın... "İki yüzlü Batı" diye sesini yükseltiyor... Haykırıyor:

"Küresel vicdan iflas etmiş... Bunları yazın Yavuz Abi."

***



Aynı manzara



Mahmut Uçmak'ın telefonu çaldı... Konuştu... Sonra bize döndü.

- Kitap fuarı var... Sizi bekliyorlar... Ne dersiniz? Gidelim mi?

Gittik... 150 yazar... 100 yayınevi.

18 Kasım'da açılmış... Ertesi gün, 40 bin kişi ziyaret etmiş... Şanlıurfa okuyor.







Fuar salonunda... Gazze yardım kumbarası var.

İsrail'in yaşattığı zulme tepki afişleri var.

Şanlıurfa sokaklarındaki, meydanlarındaki, parklarındaki tepki, kitap fuarına da yansımış.

Öğrenci... O kadar çok ki.

Hepsi de... Gazze'deki çocuklardan söz ediyorlar... Konuşurken gözleri yaşarıyor.

***



Bu ne sevgi?



Antalya... Kayseri... Kırşehir... Balıkesir... Bursa... Kocaeli... Hatay... Ankara... Bütün yurtta, İsrail'e... Vahşete, devlet terörüne, gaddarlığa tepki var.

Ama... Lakin... Fakat...

Şanlıurfa'da tanık olduğumuz manzara hepsinden farklı.

Gazze'ye yağan bombalar... Bozova, Viranşehir, Halfeti'deki insanların yüreklerine düşmüş.

Allah'ım... Bu nasıl Filistin aşkı? Bu nasıl Gazzeli kardeşliği? Anlaşılır gibi değil... Görmeseniz inanamazsınız.

***



Dillerde dua, beddua



Şanlıurfa'da gezilecek yer çok... Gündüz de gezdik, gece de.

Çarşılar... Lokantalar... Yüzyıllık hanlar... İsotçular... Kadayıfçılar... Şehir kalabalık.

Nereye gittiysek... Gazze konuşuluyor.

Kimi gördüysek... İsrail'e öfkeli.

İnsanlar... "Elimizden bir şey gelmiyor, ona yanıyoruz" diyorlar.

Ellerinden gelen... Camilerde dua... Cami çıkışında toplu tepki... Ve yardım kampanyasına destek.

***



Yarın... Urfa notlarına devam



Balıkesir Valiliği'nden tanıdığımız Hasan Şıldak'ı ziyaret ettik... O Şimdi Şanlıurfa Valisi.

Kırsal kesimle de ilgilendik elbette... Buğday... Mercimek... GAP Bereketi... Üreticinin sorunları... Beklentileri.

Ve artık dinlenme vakti... İstikamet El Ruha Otel.

11 bin yıllık kadim şehir Şanlıurfa'dan yazacağımız izlenim çok... Yarın devam edeceğiz.