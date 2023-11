Kocaeli... Bursa... İzmir... Antalya... Eskişehir... Adana... Gezdiğimiz yerlerde gördüğümüz manzara:

İYİ Parti... Kaynayan kazan... Fokur fokur.

Partide... Hani ne derler? "At ile arpa kavga hâlinde."

İstifalar... Çorap söküğü gibi... Tam bir yaprak dökümü.

Ahat Andican'dan Durmuş Yılmaz'a... Aytun Çıray'dan Faruk Köylüoğlu'na... Aydın Sezgin'den Hasan Subaşı'na... Bahadır Erdem'den Adnan Beker'e... Yavuz Ağıralioğlu'ndan Nebi Hatipoğlu'na kadar...

İstifa eden edene.

Bir de ihraç edilenler var... Büyük çoğunluğu partinin kurucuları... Ethem Baykal'dan Sevinç Gümüş'e... Tamer Kayaalp'ten Musa Ertugan'a... Günay Kodaz'dan İsmet Koçak'a kadar...

En büyük kriz... Meral Akşener ile Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır arasında... Ümit Bey'in, Meral Hanım'ın yeğeni olduğunu hatırlatalım. İddialar ise tamamen duygusal.

Meral Akşener, kan kaybını durdurmak için çırpınıyor...

Ama... İşi gerçekten zor.

***



Bedel



Mayısta seçim yapıldı... Aylar geçti.

Kaybedenler, ciddi bir özeleştiri yapmadılar.

Neden kaybettiklerini araştırmadılar... Tartışmadılar.

Yeni bir yol haritası üzerinde çalışmadılar.

Bu umursamazlığın elbette bir bedeli olacaktır... Oluyor da.

Örneğin... CHP'de tavan çöktü, Kemal Kılıçdaroğlu kurultayda genel başkanlığı kaybetti.

İyi Parti... Durumu ortada... Karmaşa... Arapsaçı.

Sıra diğerlerinde... Altılı Masa'nın küçüklerinde.

***



Siyasetin fay hattı



Türkiye... Jeolojik olarak fay hattında... Aktif deprem kuşağında.

Türk siyaseti de öyle... Geçmişten günümüze... Fay hattında.

14 ve 28 Mayıs... İki seçim... Siyasetteki fayı çatlattı... CHP ve İyi Parti'deki hasar ortada.

Ama... Asıl deprem... Görünen köy kılavuz istemez... 31 Mart 2024'te... Yerel seçimde. Yaşayacağız... Ve göreceğiz.

***



31 Mart sonrası



Masadakilerden ikisi... Saadet ile Gelecek el ele verdiler... Meclis'te grup kurdular... Fakat...

1... Yazı ile bir... Milletvekili istifa edecek olsa... Ortada grup kalmıyor.

DEVA... Grubu falan yok.

Demokrat Parti... Sadece tabela.

Bu partiler, 31 Mart depreminden nasıl sağ... Sağlam çıkacaklar?

Görünen o ki... 31 Mart'ın sonrasında... Siyasi harita çok değişecek.

***



Kaybedenler kulübü



Aslında... Maziye bakacak olursak... Geçmişte yaşananları anımsarsak... Siyasette bugün yaşananların sürpriz olmadığını görürüz.

Siyasette... Tapusuz araziye gecekondu yapılmaz.

Siyasette... Ev sahibine kızıp çürük zemine yapılmış... En ufak fırtınada yıkılacak eve taşınılmaz.

Siyasette... Lidere küsüp parti kurulmaz.

Çok partili siyasi yaşamda bunun o kadar çok örneği yaşandı ki... Her biri ayrı bir ders.

Ama... Ders almayan çok... İlle de deneyecekler... Ve kaybolup gidecekler.

Geçmişte olduğu gibi.

***



Dünü unutma



Demokratik Parti... Bir rüzgâr gibi geldi, esti, ortalığı dağıttı... Ve sonra da gitti.

Bugün... Demokratik Parti'yi kim/ kimler biliyor ya da hatırlıyor acaba?

Onlar... Deve dişi gibi isimlerdi.

Yassıada'da avukatlık yapmış... TBMM'de başkanlık yapmış... Ferruh Bozbeyli gibi bir siyaset yıldızı.

Türk siyasetinin "Koca Reisi", Dr. Sadettin Bilgiç.

Celal Bayar'ın kızı... Nilüfer Gürsoy.

Adnan Menderes'in iki oğlu... Yüksel ve Mutlu Menderes.

Yassıada'da Menderes'in avukatlığını yapan Talat Asal.

Bir Konya markası... "Zehir hafiye" Dr. Faruk Sükan.

Say say bitmez... Onlarca isim... Toplumda karşılığı olan siyasetçiler. Demirel'e kızdılar...

Yuvadan... Adalet Partisi'nden koptular... Parti kurdular... 18 Aralık 1970... Demokratik Parti.

14 Ekim 1973... Milletvekili seçimi... Yüzde 11.9 oy... 45 milletvekili... Büyük başarı.

Ve 1975... Bir rüzgâr... Ağacın dalları sallanmaya, yapraklar düşmeye başladı... Çoğu yuvaya döndü... Adalet Partisi'ne.

Sonrası... Hazin bir hikâye... Hayal kırıklığı... Yok olan ümitler... Ve mutsuz son.

***



Duy... Ama inanma



Geçmişte... CHP'den kopan... Prof. Turhan Feyzioğlu gibi... Eski başbakanlardan Ferit Melen gibi... Orhan Öztrak, Emin Paksüt gibi... Başbakan Yardımcılığı ve CHP Genel Sekreterliği yapmış Kemal Satır gibi... Marka isimlerin kurdukları siyasi parti bile uzun süre yaşamamışken...

AK Parti'den ayrılan Abdüllatif Şener'in kurduğu Türkiye Partisi... Kapanıp gitmişken...

Günümüz küskünlerinin kurdukları partiler...

Muharrem İnce'nin Memleket Partisi... Öztürk Yılmaz'ın Yenilik Partisi...

Ali Babacan'ın DEVA'sı, Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi...

Halkın umudu olacaklar... Sandıklar dolusu oy alacaklar... Ve iktidara koşacaklar...

Sahi... Buna gerçekten inanan var mı?

***



Siyasi parti enflasyonu



Yeni/Sivil Anayasa... Gündemdeki konulardan... Şart... Büyük ihtiyaç.

Yeni Anayasa ile birlikte, Siyasi Partiler Yasası'nın da değişmesi gerekiyor.

Bugün... Türkiye'deki siyasi parti sayısı kaç? Biliyor musunuz?

131... Yanlış okumadınız... Tam 131... İnanılır gibi değil...

Çoğu... Tabela partisi... Kapris partisi... "Lidere küstüm" partisi... "Laf olsun, torba dolsun" partisi.

131 partili demokrasi olur mu? Nerede görülmüş?

Partiler, demokrasinin vazgeçilmez, olmazsa olmaz unsurlarıdır... Fakat...

Parti kurmak ciddi iştir... Bu kadar da ayağa, işportaya düşürmeye gerek yok.