Dağlara çıktık, yaylaları dolaştık... Kentliyi de dinledik, köylüyü de... İmaj Berber Abdulsettar'la sohbet ettik, çarşıyı gezdik, esnafın çayını içtik.







Dinlediklerimizin özeti... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş'in söyledikleri:







- Şırnak, 2015'teki hendek olaylarından sonra küllerinden yeniden doğdu... Artık huzur içinde bir şehir... Petrol ile birlikte uçuşa geçeceğiz... Sayın Cumhurbaşkanı'mızı Şırnak'a bekliyoruz... 2 isteğimiz var, arz edeceğiz.

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DÜNÜ UNUTMA



Şırnak dünü unutmuyor... 2015'i... Hendek olaylarını.

İl merkezinde... İlçelerde... 793 asker ve polis şehit oldu... 378 de sivil insanımız.

4 binin üzerinde güvenlik görevlisi yaralandı... 2 binin üzerinde sivil.

Evler... Okullar... Camiler... İşyerleri... Yakıldı... Yıkıldı.

Ve... Aralık 2023... Şırnak... Yepyeni bir il oldu.

TOKİ... Merkezde... Cizre'de... Silopi'de... 10 bin 155 konut yaptı.

600 dükkân... Esnaf memnun.

2 bin 307 barikatın yerinde parklar, okullar, çocuk oyun alanları var.

Gidenler... Geri döndüler.

Bugün... Bütün istekleri, beklentileri... Cumhurbaşkanı'nın Şırnak'ı ziyaret etmesi.

Hepsinin elinde mektup... Mektuplarda da 2 istek.

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2 İSTEK... 2 HEMŞERİ



Sorduk... "Ey Şırnaklılar" dedik:

- Sayın Cumhurbaşkanı'na neler söyleyeceksiniz?

Herkes... Osman Geliş'e baktı... "O konuşsun" dercesine.

TSO Başkanı Osman Geliş de konuştu:

Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul'daki... Diğer illerdeki büyük işadamlarına Şırnak'tan seslensin.

Şırnak, yatırım bekliyor... Yatırım için bütün koşullar hazır... Sayın Erdoğan söylerse bu iş olur.

2'nci isteğimiz de rafineri... Şırnak'ta çıkan ham petrolü işlemek için burada rafineri yapılsın.

Cumhurbaşkanımız 2 hemşerimizi yanına aldı... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek... Teşekkür ediyoruz.

Cevdet Yılmaz... Bingöllü.

Mehmet Şimşek... Batmanlı.

Fakat... Bölgede nereye gitsek... İkisine de hemşeri gözüyle bakılıyor.

***

'SOYKIRIMA HAYIR'



İsrail, Gazze'ye bomba yağdırıyor... Bombalar sadece Filistinlilerin üzerine değil, Şırnaklının yüreğine de düşüyor.







Şırnaklı tepkili... Öfkesi dinmiyor.

Yürüyüş... Slogan... Pankart... Şırnaklı soykırıma karşı sesini yükseltiyor.

***

İŞTE... 'VALİ BABA'



Cevdet Atay... Garibanın... Öksüzün, yetimin yanında.

Çat kapı... Kadın kapıyı açıyor.

Kocası ölmüş... 4 çocuğu var.







Cevdet Vali, bu arada... İzin isteyip... Buzdolabını açıyor... Tamtakır.

Sonra... Kadının evine yiyecek getiriliyor... Şekerden çaya... Peynirden zeytine... Tavuğa, ete kadar.

Ve... Bir de bonus. Elektrik süpürgesi.

Ertesi gün... Kadın... Dudaklarında dualar... Gözünde yaşlar... Vali Atay'a teşekküre geliyor.

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SİYASİ TABLO



Siyaset... Yaklaşan yerel seçim... Elbette konuşuluyor.

Şırnak'ta... Belediye AK Parti'de.

5 ilçe var... 3'ü AK Parti'de... Uludere, Güçlükonak, Beytüşşebap.

2 ilçede... Belediye kayyumda... İdil ve Cizre.

12 belde var... 11'inde belediye başkanı AK Partili.

Ve kırsal... 240 köy... Köylüye, "Seçim" diyoruz.

Köylü... "Huzur" diyor... "Petrol" diyor... "Aman eski günler gelmesin... Silah sesi duymak istemiyoruz" diyor.

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TPAO HER YERDE



Şırnak'ta... İlçelerde... TPAO yazılı araç geçerken... İnsanlar alkışlıyor.

Sürücüye... El sallıyorlar.







TPAO... Bölgenin efendisi.

Vali Cevdet Atay'ın odasındayız... Gözümüz duvardaki yağlıboya tabloya takılıyor.

Tablo... Gabar Dağı'ndaki sondaj kulesinin resmi.

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AYBÜKE YALÇIN



Müzik öğretmeni... 9 Haziran 2017'de şehit edildi.

Unutulmadı... Adına film yapıldı... Okul yapıldı.

Ve... Şehidimizin adı 1 milyar varillik petrol rezervi olan Şehit Aybüke Yalçın Kuyusu'nda yaşıyor.

Şırnak'ta... Sokakta sorun... "Şehit Aybüke Yalçın'ı bilmeyen yok."

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VEDA ZAMANI



Petrol ile birlikte canlanan coğrafyadan ayrılıyoruz.

Şırnak... Tarihin canlı tanığı.







Asur... Babil... Roma... Bizans... Emevi... Abbasi... Artuklu... Nereye baksanız derin tarih.

Evet... Şimdi hava soğuk... Ama baharda gitmenizi, gezmenizi öneririz.

Kültürel çeşitliliği... Ve tabii petrolü de göreceksiniz.