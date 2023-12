Türkiye'nin petrol üretiminin tamamı... Günde 100 bin varil.

Dörtte birinden fazlası... 28 bin 500 varili Şırnak'tan çıkıyor... Gabar ve Kato dağlarından.







Bu rakamlar henüz başlangıç.

Araştırmalar gösterdi ki... Gabar'ın... Kato'nun... Sırmalı Dağı'nın altı... Petrol denizi.

Açılan her kuyudan petrol fışkırıyor..







Her gün... 150'den fazla tanker... Şırnak'tan Batman'a... Rafineriye... Ham petrol taşıyor.

Yarın... 300 tanker... 500 tanker... 1000 tanker taşımaya başlayacak.

***

YÜKSELEN TALEP... RAFİNERİ



Şırnak'ta kiminle konuşsak... Aynı şeyi söylüyor... Örneğin, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş:

- Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar... TPAO Genel Müdürümüz Sayın Melih Han Bilgin... Petrol rafinerisi istiyoruz.

Petrol rafinerisi demek... İstihdam demek.







Binlerce çalışan... Mühendisler... İşçiler... Yöneticiler... Lojmanlar... Sosyal tesisler... Bölge insanının söylemiyle:

"Rafineri demek, Şırnak'ın uçması demek."

Siyaset... Yerel seçim... Belediye başkan adayları... İkinci planda.

Şırnaklı için... Silopi, İdil, Cizre, Beytüşşebap, Güçlüpınar, Uludere ilçelerindeki insanlar için... Varsa rafineri... Yoksa rafineri.

***

ANKARA'DAN İSTEKLER



Gabar Dağı... 1850 metre yükseklik... Kato Dağı... 2900 metre... Sırmalı Dağı... 1556 metre.

Yakın bir geçmişte terörle anılan bu dağlarda... Şimdi... Türk mühendis ve işçileri, sondaj yapıyorlar... Petrol çıkarıyorlar.

Terör belası... Köyünü... Evini barkını terk edenler... Dönmeye başlamışlar.

- Yüce dağların eteklerinde yaşayanlar... Ankara'ya... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir diyeceğiniz var mı?

Köy korosu gibi... Ses yükseliyor:

"Vaaar!"

Köylüler konuşuyor... Ama Kürtçe... Bereket, Osman Geliş yanımızda... Söylenenleri tercüme ediyor.

Petrol berekete (Petrol bereket demek).

Xweda devleta me u millete me ne exe tangasi ye (Allah, devletimize, milletimize zeval vermesin).

Zaroken me ye bixunin bibin endezyare petrole (Çocuklarımız okuyacak, petrol mühendisi olacak).

Daxanziya me ki serok komar rafinerya petrole Şırnak Veki (Cumhurbaşkanımızdan isteğimiz Şırnak'ta petrol rafinerisinin açılması).

***

KARAELMAS... VE DESTAN



Şırnak'ta... Dağ, taş kömür... Taşkömürü... Bölge halkının söylemiyle... Kara elmas.

Yıllık üretim... 750 bin ton.

Önemli gelir kaynağı.







Ama... Dağlardan petrol fışkırınca... Kömürün... "Pabucu dama atılmış."

Petrol bu... Şaka değil... Şırnak dağlarındaki faaliyet, Cumhuriyet döneminin maden aramadaki en büyük girişimi.

Dün, kara elmas ile övünen Şırnaklı... Bugün, "Destan yazıyoruz... Petrol destanı" diye sesini yükseltiyor.

***

TURİZM HEYECANI



Helikopterimiz dağ, tepe, köy, mezra uçuyor.

Sikorsky'de... Vali Cevdet Atay, aşağıları gösteriyor... Ve bağıra bağıra anlatıyor... Bağırmazsa duymak imkânsız... Sikorsky gürültülü:

Aşağısı... İdil ile Güçlükonak arası... Meşhur Cehennem Deresi.

Geçmişte çok konuşuldu... Terör nedeniyle.







Mağaralar var... Görüyor musunuz? Eskiden buralara girilmiyordu.

Bu bölge, Tabiat Parkı ilan edilecek... Cam teras yapacağız... Lokantalar, tuvaletler... Mescit... Kamp alanı... Yürüyüş yolları... Projeler yapılmaya başlandı.

Halk... Yapılanların farkında.

İdil'de... Güçlükonak'ta... Turizm bölgesi olma heyecanı var.

***

TERÖR YARASINA MERHEM



Terör... Dağa kaçırılan çocuklar... Boşalan köyler... Akan kan... Şehit olan askerler, polisler, korucular.

Halk... Terörden yorulmuş... İllallah etmiş.

Ve... Son zamanlar... 40 yıllık yara iyileşmeye başlamış.

Şırnak'ta... Osman Geliş'le geziyorduk... Halkla sohbet ediyorduk.

Sigorta emeklisi bir Şırnaklı dedi ki:

- Petrol, yaramıza merhem oldu... Petrol, her derde deva... İlaç...

***

HUZUR İKLİMİ



Cevdet Atay... Şırnak Valisi... Şehirde, ilçede, köyde... Halka soruyor:

- Nasılsınız? İyi misiniz?

Silopi... Esnaf ... "Allah, devletten razı olsun" diyor:

- Huzur içindeyiz... Kimse bizi kepenk kapatmaya zorlamıyor.







Vali Atay yine soruyor:

- Böyle devam etmesini istiyor musunuz?

- Elbette istiyoruz.

- Öyleyse... Her şeyi devletten beklemeyin... Huzura sahip çıkacak olan sizlersiniz.

***

PARFÜM



Petrol sahası... Sondaj kuyusu... Musluğu çeviriyoruz... Ham petrol akıyor.

Çevre... Petrol kokuyor.

Ağır bir koku... Ama rahatsız olan yok.

Köy muhtarlarından biri yanımıza yaklaşıyor:

- Abi... Ne kadar güzel kokuyor değil mi? Mis gibi... Kolonya gibi... Parfüm gibi.

İnsanların petrol kokusunu, "Oh, ne kadar güzel" diyerek... İçlerine çektiklerine ilk kez tanık oluyoruz.

***

DEĞİŞEN HAYATLAR



Köylüm... Geceleri ıssız ve sessiz dağlarda ışık görmemiş ki.

Petrol sondajının yapıldığı yerler... Geceleri ışıl ışıl.

Terör korkusuyla senelerce hayvancılık... Tarım... Arıcılık yapılamamış.

Huzur bereketi... Petrol sondajlarının bölgeye getirdiği canlılık... Köylüm rahat... Mutlu.







Hele bir de Vali'yi... Tümgeneral'i... Emniyet Müdürü'nü yanında görünce... Seviniyor... Ayran ikram etmeden bırakmıyor.

Ayrılık saati... Sikorsky'ye biniyoruz... Havalanıyoruz.

Ve... Helikopterden aşağı bakıyoruz.

Köylüler... Ellerinde bayraklar... "Güle güle" dercesine sallıyorlar.

***

ERDOĞAN'A MEKTUP... YARIN



Habur sınır kapısı... TIR kuyruğu... Bölgede siyaset... Vali ile ziyaretler.

Ve... Bölgenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan beklentisi... Yarın anlatacağız.