ŞIRNAK

Türkiye... Gabar Dağı'nda petrol bulunduğunu SABAH'tan öğrendi... Tam 1 yıl önce... 5 Aralık 2022.

Türkiye... Kato Dağı'ndaki sondajdan petrol çıktığını da yine SABAH'tan öğrendi... 3 Temmuz 2023.







Ben yazdım... Yerinden... Gabar'dan, Kato'dan.

İnanan ve sevinen oldu... İnanmayan oldu... Hatta üzülen oldu.

"Bunlar petrol sondajı değil, yaklaşan seçimin, propaganda sondajı" diyenler oldu.







Oldu da oldu...

Bugün... Gelinen nokta;

22 kuyudan günde 28 bin 500 varil petrol çıkıyor.

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Tam gaz



Şırnak'tayız... Çakırsöğüt Tugay Komutanlığı'nda... Helikopter pistinde.

Vali Cevdet Atay.







Şırnak İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut.

Emniyet Müdürü Cemal Dalman.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Bölge Müdürü Oğuz Şahin.







Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş.

Helikopter... Skorsky... Havalanıyoruz.

Dağların... Köylerin... Petrol kuyularının... Sondaj kulelerinin üzerindeyiz.







Vali Cevdet Atay, aşağıları gösteriyor... Ve anlatıyor:

Şu anda 66 petrol kuyusu var... Hedef, 2024 sonunda 100 kuyu.

30 kuyunun olduğu sahada... Kışa rağmen... Yol, kule, platform çalışmaları aralıksız devam ediyor.

14 kuyuda... Sondaj, delme işlemi sürüyor.

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Hedef



Hedef 1- Bu yılın sonuna kadar... Ki... 20 gün kaldı... Günde 35 bin varil petrole ulaşılacak







Hedef 2- Gelecek yılın sonunda... Günde 100 bin varil üretim.

100 bin varil... Türk ekonomisine yılda, 4 milyar dolar katkı demek.

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Dağların sesi



Dağlar... Tepeler... Yaylalar... Köyler... Dolaşıyoruz.

Güneyce... Alkemer... Akçay... Karagedik... Kayaboyun... Güleşli...

- Ey milletin efendileri... Gabar, Cudi... Sırmalı dağı köylüleri... Haliniz nicedir?

Hakan Vural... Kayaboyun Köyü Muhtarı... Dedi ki:







- Dün barut kokan bu dağlarda şimdi petrol kokuyor... Mutluyuz... Allah, devletimizden razı olsun.

Ramazan Yılmaz... Akçay Köyü Muhtarı:

- Eskiden Keleş (Kaleşnikof) sesleriyle uyanıyorduk... Şimdi vinçlerin, sondaj makinelerinin, petrol taşıyan tankerlerin sesle uyanıyoruz... Çok şükür... Mevlam, bu günleri de gösterdi.

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Çok önemli



Gabar'da... Kato'da çıkan petrol... Türkiye'de üretilen petrolün en kalitelisi.

TPAO Bölge Müdürü Oğuz Şahin dedi ki:

- Teknik bir deyim... Buradaki kuyulardan çıkan petrol 35 ile 41 API graviteli. Yani çok kaliteli.

Şehit Esma Çevik Kuyusu'ndayız... 32 numaralı kuyu... Bu kuyudan günlük 2 bin 100 varil ham petrol üretiliyor.

Petrolün kalite değeri... 36 API Gravit.

Yani... Ham petrol kalitesi, motorinden yüksek... Benzinden az düşük.

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Çocuktan al haberi



Cevdet Atay... Düzce Valiliği'nden tanıyoruz... Deprem sürecinde Düzce'de, fabrikalar kurmuştu... Konteyner fabrikalar... 800 çalışan... Günde 140 konteyner.

Hatay... Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Osmaniye'ye göndermişti.

Cevdet Atay, oturmayı sevmeyen... Yerinde duramayan bir mülki idare amiri.









İlçe... Belde... Köy... Çarşı, pazar dolaşıyor... Halkın içinde.

Vali ilkokulda... Öğrencilere soruyor:

- Büyüyünce ne olacaksın?

Kimi "Doktor" diyor, kimi "Öğretmen", kimi "Eczacı."

Ve... Bir kız öğrenci... Henüz 9 yaşında... Parmak kaldırıyor:

- Petrol mühendisi olacağım.

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"Yaz gazeteci abi... Yaz"



Köylüye... Dağdaki çobana... Koyunuyla kuzusuyla koyun koyuna yatana... Kim demiş cahil diye?

Aydınlarımızın bir kısmı... Kendi halkına yabancı... Halktan kopuk.

Öyle köylü var ki... Hiç okula gitmemiş... Okumayı yazmayı sonradan öğrenmiş... Ama aydın geçinenlerden... Sözde aydınların çoğundan daha aydın.

Helikopterden indik... Köy... Ayran molası.

Belki 10-15 gündür tıraş olmamış köylü dedi ki:

Gazeteci abi... Yaz... Terör olmasaydı burada belki 40 yıl önce petrol bulunacaktı.

Amerika... Avrupa... Bizim petrol çıkarmamızı, zengin olmamızı istemediler.

PKK'yı icat ettiler... Beslediler... Bu dağlarda arıcılık yapmayalım diye... Petrol aramayalım diye... İngilizi, Almanı, Fransızı... Hepsi... El ele verdiler... Gazeteci abi, yaz bunları.

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Büyükşehir



Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş ile dolaşıyoruz... İdil... Güçlükonak... Silopi... Çarşı... Pazar.

Herkeste bir sevinç... Petrol sevinci.

Market... Bal satıyor... Otlu peynir satıyor... Dedi ki:

- Petrol sayesinde... 10 yıl sonra... Şırnak, büyükşehir olacak... Yaşayan görür... Şanlıurfa gibi, Gaziantep gibi, Mardin gibi... Büyükşehir olacağız.

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Mesai... 7/24



Gündüz dolaştık... Petrol kuyularının olduğu yerler arı kovanı gibi.

Sorduk... "Ya geceleri?"

Oğuz Şahin dedi ki:

- Aynı tempo... Aynı çalışma... Aralıksız... Cumartesi Pazar dâhil... 7/24.

Köylünün biri... "Bu gece misafirimiz ol... Gözlerinle gör... Sabaha kadar çalışıyorlar" dedi.

Petrol kuyusundaki bir mühendis, "Gece burada konaklayın" dedi:

- Sondaj bölgesinde kalın... Size bir konteyner tahsis edelim... Geceyi birlikte geçirelim... Görün.

***



Bitmedi... Yarın devam



Bugün yazdıklarımız... Bölgede gördüklerimizin yanında devede kulak sayılır.

Bölgedeyiz.

Yarın... Yazmaya devam edeceğiz.