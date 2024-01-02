Mustafa Kemal Paşa... 18 Aralık 1919'da Sivas'tan yola çıktı... Kayseri, Mucur, Hacıbektaş, Kırşehir, Kaman, Beynam üzerinden... 27 Aralık'ta Ankara'ya geldi... 10 günde.

Ankara... Yüksek Hızlı Tren garı... Saat 07.30'da hareket.







Saat 10.00'da Sivas'tayız... 2.5 saatte.

Osmanlı'nın... Sivas ve İzmir Valiliği yapan Halil Rifat Paşa (1827-1901) demiş ki:

"Gidemediğin, ulaşamadığın, dokunamadığın, varlığını hissettiremediğin yer senin değildir."

Altın söz... Siyasette de geçerli değil mi?

***

OH!.. NE RAHAT



Sivaslılar... 108 gün misafir ettikleri Atatürk ve arkadaşlarını Ankara'ya uğurlarken... Azık (yolluk) olarak... 10 ekmek... 2 okka (2.5 kilogram) peynir, 10 haşlanmış yumurta vermişlerdi.







YHT'de ise bize... Çay/kahve... Peynirli sandviç... Kek... Meyve suyu... Ve su ikram ettiler.

Tren... Ankara'dan Kırıkkale'ye kadar biraz yavaş gitti... 100-110 kilometre hızla falan.

Sonra... Hız 251 kilometreye kadar çıktı.

Oh!... Öyle rahat ki.

***

AMAN NAZAR DEĞMESİN



Abdulkadir Uraloğlu... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı.

Ziyaretimize gelmişti... Bizi, babası ile de konuşturdu.

Babası Ali Bey okuyucumuz... TERCÜMAN Gazetesi'nden bugüne... Allah, sağlıklı ömür versin.

"Sayın Bakan" dedik:

- Doğu'da, Batı'da... Kuzey'de, Güney'de... Millet, YHT istiyor.

Bakan Uraloğlu, "Biliyorum" dedi... Ve projeleri anlattı... Uzun uzun.

YHT... Otoyol... Havaalanı... Ankara-İstanbul arasında ulaşım süresini 80 dakikaya düşürecek Süper Hızlı Tren... Çukurova Bölgesel Havalimanı.

Türkiye genelinde... 2 bin 751 proje... Hangi birini yazalım?

223 bin kişi... Havayolu... Karayolu... Demiryolu... Denizyolu için... Hız kesmeden çalışıyor.

Aman nazar değmesin.

***

YÜKSELEN TALEP YHT



Abdullah Yüce'nin şarkısı... "Yollar niçin bitmiyor? Ayrı geçen gün gibi."

YHT ile ise... Yollar bitiveriyor.

Ankara-İstanbul... Günde 13 sefer... Karşılıklı.

Ankara-Konya... Günde 6 sefer.

İstanbul-Konya... Günde 4 sefer.

Ankara-Sivas... Günde 3 sefer.

Trenler dolu mu dolu.

Ve... Gittiğimiz her yerde... Kayseri... Antalya... Çorum... Samsun... İzmir'de... Herkes, "Biz de isteriz" diyor.

***

HİLMİ BİLGİN



Sivas Belediye Başkanı... Bize çok değerli bir hediye verdi:

İrade-i Milliye Gazetesi arşivi... Bütün sayılarının bulunduğu bir cilt.

1919... Kurtuluş hareketinin ilk gazetesi... Yayınlanmasına Sivas Kongresi'nde karar verildi.

Ve... Sivas'ta yayımlanmaya başlandı.

Teşekkürler sevgili Başkan.







Sohbet... Çay, kahve... Hilmi Bilgin dedi ki:

Yüksek Hızlı Tren... Muhteşem.

Cumhuriyet döneminde Sivas'a yapılan bütün yatırımlar bir yana... YHT bir yana.

Sivas'ın nüfus yapısı değişti... Hafta sonları İstanbul'dan, Ankara'dan gelen gelene... Lokanta... Hediyelik eşya satışları arttı... Şehir canlandı.

Bu sözleri, Sivas'ta o kadar çok kişiden dinledik ki.

***

OSMAN YILDIRIM



Sanayici... Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı.

"YHT, seneler önce gelmiş olsaydı, 10 yıl daha genç kalırdım" diyerek söze başladı:







Artık araç kullanmayı bıraktım.

Ankara'ya mı gideceğim? Karayolunda çile çekmeye paydos... YHT ne güne duruyor!

Mevsim kış... Yol kar, buz... Sis... Bu çile çekilir mi?







Yıllarca... Yollarda ömür tükettik.

Eskiden YHT olsaydı... Yollarda yorulmazdım... 10 yıl daha genç kalırdım.

Sivas olarak, ulaşım sorunumuzu çözdük. Ankara'ya YHT, İstanbul'a uçak ile gidip geliyoruz.

***

BÜYÜK DAĞLARIN UÇURUMLARI



Büyük dağların büyük uçurumu olur.

Turgut Özal... Büyük siyaset ve devlet adamı... Başbakan... Cumhurbaşkanı... Türkiye'yi dünyaya açan lider... Rahmetle anıyoruz.

Özal gibi devrimci, yatırımcı, atılımcı bir isim... "Demiryolu komünist işidir" demişti.

Demiryolu yatırımları ile hiç ilgilenmemişti.

Ya Sivas'ın eski Belediye Başkanı... Yurtdışı eğitimli... Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na ne demeli?

Sivas'a YHT yatırımı başlayınca... "Gereksiz olduğunu... Hızlı trene binenin gideceğini... Sivas'ın göç vereceğini" söylemişti.

Evet... Ne demiştik? Büyük dağların uçurumları...

***

MUSTAFA KÖMSÖKEN



Esnaf... Kunduracılar Çarşısı'nın eskilerinden... Hediyelik eşya... Çeşit bol.

YHT mutluluğu... Gözlerinden okunuyor.

Allah, yapanlardan bin kere razı olsun... Sivas'a gelenlerin sayısı öyle arttı ki.

İstanbul'dan YHT'ye bin, Ankara'dasın... Ankara'da 30 dakika mola... Çayını iç, Sivas trenine bin... 2.5 saatte buradasın.







Gelen çok... Kimi Kirli Ahmet'te köfte yiyor... Kimi Lezzetçi Bahattin Usta'ya gidiyor... Hediyelik eşya alan çok.

Dal turşu (pancar yaprağından yapılıyor... Sivas'a özgü bir damak tadı) satışı patlama yaptı.

Kenger sakızı alan da çok... Yüz felcinin, migrenin ilacı.

Merak ettik... Sorduk... Kenger sakızının kilogramı 6 bin lira... Bir kiloda 330 sakız var... Kilogram olarak da satılıyor, tane olarak da.

***

YİĞİDOLAR DİYARINDAN NOTLAR... YARIN



Sivas... Kadim şehir... Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi eserleri aynı meydanda... Yan yana.

Atatürk'ün üç aydan fazla kaldığı... Cumhuriyet'in temellerini attığı, Yiğidolar diyarı.

Hititler'den bugüne uzanan tarihi bir derinlik... Zenginlik.

Sivas... Bir günde anlatılacak yer değil.

Bugün... Yüksek Hızlı Tren ile başladık.

Sivas'ı... Yarın anlatacağız.

Vali Dr. Yılmaz Şimşek bizi bekliyor.