Geçen hafta, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da... Suudi yetkililer, Atatürk'lü tişörtlere... Ve "Yurtta sulh, cihanda sulh" pankartına izin vermeyince...

Türkiye... Kurucu liderine ve ortak değerine saygıda kilitleniverdi.

Bizi en çok duygulandıran ise... Çocuklar oldu.







Sivaslı çocuklar... Soğuğa rağmen... Başlarında öğretmenler... Günlerdir, Atatürk ve Kongre Müzesi'ni ziyaret ediyorlar.

Sivas Kongresi'nin toplandığı tarihi binayı.

"Milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür... Bölünemez!!!" kararının alındığı salonu.

Duygulanmamak mümkün mü?

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Yiğidolar



Mustafa Kemal Paşa'nın... Bağımsızlık ve özgürlük meşalesinin yakıldığı kongreyi topladığı bina... Bir okuldu... Sivas Lisesi.

Lisenin sınıflarının birinde... Kara tahtadaki yazı:







"Hocam! Hakkını helal et... Biz Çanakkale'ye ŞEHİT olmaya gidiyoruz. 1915."

Öğrenci Yiğidolar, Çanakkale'de şehit.

Genç... Yaşlı... Kadın... Erkek Yiğidolar da... Kemal Paşa'nın liderliğinde Kurtuluş Savaşı'ndalar...

Kimi şehit oluyor... Kimi de gazi.

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Örtüdeki düstur



Atatürk'ün Sivas'ta 108 gün kaldığı oda... Kongrenin toplandığı binada.

Demir karyola... Masa... Ve gaz lambası.

Yatağın üzerinde... Sivaslı bir genç kızın, çeyizinden çıkarıp hediye ettiği ipek örtü.







Örtünün üzerinde... Eski harflerle bir beyit işlenmiş:

"Cihanın canına mağrur olup incitme insanı,

Süleyman-ı zaman olsan bırakırsın bu eyvanı."

Atatürk... Hayatı boyunca bu dizeleri hiç unutmaz.

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Cumhuriyet ateşi



Sivas Kongresi'nin toplantı salonu.

"Ya istiklal ya ölüm" parolasının ilk kez söylendiği salon.







Salonda... Toplantıya katılanların oturdukları okul sıraları var.

Ve Mustafa Kemal Paşa'nın masası... Sandalyesi.

Koca bir imparatorluğun küllerinden... Cumhuriyet'in doğumuna giden kurtuluş ve özgürlük mücadelesini tohumları... İşte burada atıldı.

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Son hatıra



Kurtuluş Savaşı kazanılmıştır... Mustafa Kemal Paşa, Cumhurbaşkanı'dır.

Gazi... Ölümünden bir yıl önce... 13 Kasım 1937'de... Sivas'ı ziyaret eder.

Ve bu ziyarette... Bir faytona biner.







O dönem için lüks... Yabancı yapımı... Pheaton.

Tarihe saygılı Sivas... O faytona gözü gibi bakmış.

Fayton... Müze binada.

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108 Gün Anıtı



Sivas... Müzeler ve anıtlar kenti... 108 Gün Anıtı, bu soğukta bile ilgi odağı.

Anıt... Bir kahramanlar geçidi.

Anıtta bir de kadın var:

Melek Reşit Hanım.







"Kim bu Melek Hanım?" derseniz... Anıt kaidesindeki yazıyı okuyalım:

Sivas Valisi Reşit Paşa'nın eşi.

Sivas Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Derneği Başkanı.

İşgalleri protesto telgrafları çekti.

Birçok şehirde derneğin şubelerini açtırdı.

Sivas'a sığınan göçmen kadın ve çocuklara sahip çıktı.

Eşi vefat edince, kendisine ve çocuklarına vatana hizmet tertibinden maaş bağlandı.

Atatürk, çocuklarının eğitimini üstlendi.

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İrade-i Milliye



Sivas Kongresi'nde karar alınır.

Gazete çıkarılacaktır: İrade-i Milliye Gazetesi. Amaç... Milli Mücadele'nin sesini... Anadolu'ya... Ve dünyaya duyurmaktır.

Gazete... Haftada 2 gün yayınlanır.

İlk sayıda yemin metni de var.

Kongre üyelerinin yemini:

"Saadet ve selamet-i vatan ve milletten başka Kongre'de hiçbir maksad-ı şahsi ta'kib etmeyeceğime, İttihad ve Terakki Cem'iyeti'nin ihyasına çalışmayacağıma ve mevcud fırak-ı siyasiyyeden hiçbirisinin amal-i siyasiyyesine hadim olmayacağıma vallahi, billahi.."

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Hüküm



İrade-i Milliye Gazetesi... 2'nci sayı... 3 satırlık yazı:

"Asil Kürt milletini İngiliz altınlarıyla aldatmaya çalışan vatan haini Celâdet ve arkadaşları haklarında verilecek hükmü kamuoyuna bırakırız."

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Koçhisar



Gazete... Sayı 4... Kongreye gelen bir telgraf.

Gönderen... Koçhisar (Şereflikoçhisar) Belediye Başkanı İsmail: "Bütün Koçhisar halkının, Kongre'nin pek kutsal olan kararlarına büyük bir saygıyla yardımcı olacaklarını bildiririm."

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Destek yağmuru



İrade-i Milliye Gazetesi... Sayı 7.

Kongreye telgraf yağmış... Karaman... Bozöyük... Niğde... Aksaray... Osmancık... Kayseri... Gemlik'ten.

Eskişehir'den gelen telgraf:

"Eskişehir halkı Kongre kararlarını kabul edip İstanbul'a bu şekilde bildirir, milli emelleri temsil eden Kongre'nin başarılı olmasını dileriz."

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Göynük



Sivas'ta... Uzun uzun İrade-i Milliye Gazetesi'ni okuduk.

Sayı 8... Bir telgraf dikkatimizi çekti... Göynük'ten Kongre'ye:

"Bütün Göynük kazası halkı ve memurları adına vatansever çalışmalarınıza teşekkürlerimizi bildiriyor, gerçekleşen başarılardan dolayı kutlamalarımızı ve saygılarımızı sunuyoruz."

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Tarihi soru



Evet... Gazi Mustafa Kemal Atatürk... Kurucu liderimiz ortak değerimiz.

Noktayı koyarken... Anadolu Kadınları... Müdafaa-i Vatan Cemiyeti imzası ile... İstanbul'a... Amerika, İngiltere, Fransa, İtalya siyasi temsilcilerine çekilen telgraftan söz etmek isteriz... Gazete... Sayı 14:

"...... insanın vicdanını sızlatan, binlerce yetimi ve öksüzü ağlatan şu andaki olaylardan bu uygar, aydın milletler vicdan azabı hissetmek istemiyorlar mı?"

Telgraf uzun.

Ve bugün... Gazze'de yaşanan zulüm, işkence, soykırım düşünülünce... Kadınların, 105 yıl önce çektikleri telgraf güncelliğini koruyor.