SİVAS

Asrın depremi... Terörle mücadele... Rusya-Ukrayna Savaşı... İsrail'in Gazze'de devam eden insanlık dışı zulmü...

Ve... İçeride, dışarıda yaşanan bunca olaya rağmen... Türkiye, yatırımlarına... Büyümeye devam ediyor.

Yılmaz Şimşek... Sivas Valisi... "Geminbeli Tüneli inşaatı sürüyor" dedi.

İstanbul'u Anadolu'ya bağlayan Bolu Tüneli neyse... Karadeniz'i İç Anadolu'ya... Ve Akdeniz'e bağlayan yoldaki... Suşehri ile Zara arasındaki Geminbeli Tüneli de... Aynen o.







Yağdonduran Tüneli... Sivas-Malatya arasında... Açılmış... Bölge rahatlamış.

Ve... 2'nci OSB... Demirağ Organize Sanayi Bölgesi... 110 parsel.

6 fabrika çalışmaya başlamış... 1300 istihdam.

22 fabrika inşaat aşamasında.

Teşvik var... Yatırımcı sırada.

Vali Yılmaz Şimşek... "Demirağ OSB ile 22 bin 500 kişiye iş imkânı sağlanacak" dedi.

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Kayak için Yıldız Dağı



Soğuğa sormuşlar... "Nerelisin?"

"Aslen Erzurumluyum" demiş. Ve eklemiş:

- Ama Sivas'ta yaşıyorum.

Sivas soğuk... Ancak... Soğuk, Sivas'a yakışıyor.

Vali Yılmaz Şimşek, "Türkiye'nin en ekonomik kayak merkezi Sivas'ta" dedi.

Yıldız Dağı Kayak Merkezi... Şehir merkezine 45 dakika... Toplam pist uzunluğu 18 kilometre... 300 yatak kapasiteli oteli var.

Temiz... Ve gerçekten de ekonomik.

Yüksek Hızlı Tren'de...

Ekranda... Reklamı yapılıyor.

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Fiyatlar camda



Artık lokantaya, pastaneye, kafeye giden... Ne kadar hesap ödeyeceğini bilecek.

Ticaret Bakanlığı'nın kararı... İşletmeler, fiyat listesini giriş kapısına ve masalara koymak zorunda.

Sivas esnafı... Bakanlık kararını beklemeden... Uygulamayı başlatmış. Lokanta camı, fiyat listesi.







Dürümcü Duran Emmi'de... 3 lahmacun 50 lira... Pilav üstü tavuk döner, yanında ayran 75 lira.

Tat Kebap... Tavuk İskender kebap, salata ve ayran 80 lira.

Sivaslı... Kanaatkâr... Fiyatlar abartılı değil.

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Yeni nefes alanları



Eski, 4 Eylül Stadı... Millet bahçesi olmuş.

Şehrin ortasında... Bir millet bahçesi daha.

Öğretmenler Parkı... 25 bin metrekare idi.







Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Şimdi 125 bin metrekare" dedi.

Orduevi... Jandarma lojmanları... Halk Eğitim Merkezi... Numune Hastanesi... Hepsi kaldırılmış.

Ve... Öğretmenler Millet Bahçesi yapılmış.

İyi de olmuş... Sivas nefes almış.

Başkan Hilmi Bilgin, Âşık Veysel Tematik Parkı'nı gezmemizi istedi... Gezdik... Beğendik... Sivas'ın, bağrından çıkan ünlü âşığın... Veysel'in adına yakışan bir park olmuş.

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Ortak akıl yönetimi



Kadim şehir Sivas... Ortak aklın işlediği şehir.

Sivil toplum kuruluşlarının liderleri... Şehrin her rengi... Başkanlar Kurulu oluşturmuşlar.

Sık sık toplanıyorlar... Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de katılıyor.

Ortak akıl kararı... Gazze'ye destek yürüyüşü...

Meydandan stadyuma kadar.

Mehmetçik şehit düşüyor... 12 yiğit... Ortak akıl hemen harekete geçiyor... Tepkiler... Basın açıklamaları.

Sivas'ın sorunları Ankara'ya iletiliyor... Takip ediliyor.

Örnek bir örgütlenme... Beğendik.

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Gözden uzak olunca



İstanbul'da... "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" yürüyüşü yapılıyor...

Manşetler... Canlı yayınlar... Ana haberlerde birinci sıra.

880 kilometre uzakta... Sivas'ta yapılan gösteriler... Hatta... Gösteri sonrası halka dağıtılan yorgunluk çorbası... Ama... Ne canlı yayın ne de manşet.

Yine Sivas'ta... Çocuklar yürüyorlar... Ve yine, ne yazık ki, medyanın ilgi alanı dışında.

Boşuna dememişler... "Gözden uzak olan......"

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İş bilenin



Belediye ile özel sektör işbirliği.

Sivas'ın çöpü... Depolama sahasına gidiyor.

Ayrıştırılıyor... Ekonomik değeri olan... Sanayiye taşınıyor.

Geri kalanından ise... Elektrik enerjisi üretiliyor... 30 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanıyor.

Elektrik enerjisi üreten tesisten ısı çıkıyor... Ve bu ısı, domates serasına aktarılıyor...

Bu soğukta... Serada... 100 kişi çalışıyor... Yılda 2 bin 500 ton domates... İhraç ediliyor.

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Acil ihtiyaç



Çevre yolu... Olmazsa olmaz... Mutlaka yapılmalı... Şart.

Şehirlerarası yol... Erzincan yolu... Sivas'ın içinden geçiyor. Çevre yolu yapılsa... Trafik rahatlayacak.

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YHT rahatlığı



Naci Yıldız... Sultan Şehir Gazetesi sahibi...

Sivas Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı.

Ziyaret ettik... Sorduk:







- Sene 2024... Sivas'ın hâli nicedir?

"YHT, büyük nimet" diyerek söze başladı:

- Ankara'ya 2.5 saatte gidiyoruz... Oradan İstanbul trenine biniyoruz... Yine YHT... Gel keyfim gel... Ama bir talebimiz var.

- Nedir?

- Günlük karşılıklı 3 sefer yetmiyor... Sefer sayısının artmasını istiyoruz.

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Örnek OSB yatırımı



Demirağ OSB öyle güzel planlanmış ki...

Hayran olduk.

Sanayici... Yatırım yapıyor... Fabrika.

Devlet ise... Demiryolu hattı döşüyor... Fabrikanın içine kadar.

Ürün, fabrikadan trene yüklenecek ve direkt limana. Eh... Yatırım teşvik de edilince... Yatırımcı Sivas'a koşuyor.

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Yazmazsak olmaz



Sivas Valisi Yılmaz Şimşek... Asrın depreminde... Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeydi... Koordinatör Vali olarak... Haftalarca.

Doğanşehir'de... Depremin yaraları kısa sürede sarıldıysa...

Kimse aç ve açıkta kalmadıysa... Yardımsever... Hayırsever Sivaslıların katkısı büyük.

Vali Yılmaz Şimşek... Sivas'ta ne var ne yok, Doğanşehir'e taşıdı.

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Gezip görmelisiniz



Sivas, sizi bekliyor... Görülecek o kadar çok yer var ki... Atatürk ve Kongre Müzesi... Yazma Eserler Kütüphanesi... Ulu Cami... Taşhan... Çifte Minareli Medrese... Buruciye Medresesi... Tarihi hamamlar...

Gelirseniz... Sivas köftesi... Katmer... Peskütan çorbası, pezik turşusu yemeden...

Ve... Nakışlı Sivas çorabı... Kemik Sivas tarağı... Sivas balı ve tereyağı almadan dönmeyin.