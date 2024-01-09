Cemil Çiçek... Siyasete ilk adımı, Yozgat Belediye Başkanlığı ile attı... Başarılıydı.

Sonra... Allah, "Yürü ya kulum" dedi.

Milletvekilliği... Bakanlık... Başbakan Yardımcılığı... TBMM Başkanlığı.

Pazar günü, AK Parti'nin 26 belediye başkan adayı açıklanınca... Cemil Çiçek, dedi ki:

31 Mart'ta milletvekili seçimi yapılmayacak... İktidar değişmeyecek.

Yapılacak seçim... Hizmet seçimi.

Hizmette... Tecrübe fevkalade önemli.

Aday gösterilenler, daha önce, diğer görevlerde denenmiş insanlar... Çoğunu kamuoyu yakından tanıyor.

Tanınmışlık da tecrübe gibi önemli... Hayırlı olsun.

Biz de, "Hayırlı olsun" diyerek yazımıza başlayalım ve adaylar denizinde kısa bir sörf yapalım.

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RİZE



Pazartesi... Saat 20.30... Rize Havaalanı'nda adayı... Mevcut Başkan Rahmi Metin'i karşılama.

Ardından... Konvoy... Şehir turu.

Rahmi Metin... Ailesi, Demokrat Parti... Adalet Partisi... Doğru Yol Partisi kökeninden... Eski öğretmen.

Kale Mahallesi'nden... Uyumlu... Halkın içinde... Çalışkan.







Rizelide akıl çok.

Fabrikada işlenen çayın sapı, çöpü atılmıyor... Mangal kömürü yapılıyor... Yılda 4 bin ton... Yüksek kalorili.

Deniz dolgusu üzerine yapılan binaları yıktı.

Ve... Yarısı deniz dolgusu Millet Bahçesi yaptı... 330 dönüm... İnşaatı devam ediyor.

Rize... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi... Seçimde... Sorun yok.

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ÇANAKKALE



Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçilseydi... Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, bakan olacaktı.

Bu nedenle... 14 Mayıs'ta... Muharrem Erkek, milletvekili adayı yapılmamıştı.

Şimdi... Muharrem Erkek, CHP'nin Çanakkale Belediye Başkan adayı.

Çanakkale... 14 Mayıs milletvekili seçimi... CHP 35.25... AK Parti 32.07.

28 Mayıs... Cumhurbaşkanlığı ikinci tur... Erdoğan 41.91... Kılıçdaroğlu 58.09.

Geçen yerel seçim... 31 Mart 2019... AK Parti 34.97... CHP 58.93.

Çanakkale... CHP'nin kalelerinden.

AK Parti adayı Jülide İskenderoğlu... Eski milletvekili... Eski kadın kolları başkanı... Çanakkale dinamiklerine uygun bir aday... Doğru tercih.

Jülide Hanım, partisinin oyunu artırır... Ama... Seçimi alır mı? Bekleyelim, görelim.

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SAMSUN



Halit Doğan... Çarşamba Belediye Başkanı... Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı.

"Samsun'un çocuğu."

"Çocuk" dediğimize bakmayın... Sözün gelişi... 46 yaşında.

Karadeniz'de... Adayın doğum yeri çok önemli.

Samsun'a sınıf atlatan... Dört dönem görev yapan... Efsanevi başkan... Şimdi... Samsun Milletvekili ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz da Samsun'un çocuğuydu... Çarşambalı.

Yusuf Ziya Yılmaz'dan sonra... Eski milletvekili... Eski Bakan... Mustafa Demir'e... Halk... "Samsun'un çocuğu" gözüyle bakmadı... Zira... Demir, Trabzon kökenliydi.

1. Samsun'da... CHP'de aday adayı çok.

2. Samsun'un çocuğu... Çarşambalı Halit Doğan, seçimi rahat kazanır.

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KASTAMONU



Evliyalar diyarı... Tarih kokulu, kadim şehir.

Kale... Atabey Camii... Saat kulesi... İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un vaaz verdiği Nasrullah Camii... Yanık Sultan Türbesi... Nereye baksanız, tarihi eser... 2 binin üzerinde tescilli yapı.

Tahsin Babaş... Bir dönem önceki Belediye Başkanı... Tescilli yapılardan birini... Muhteşem bir konağı... Restore ettirdi... Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'ne verdi.

Yine bazı konakları... Sivil toplum kuruluşlarına tahsis etti.

Babaş'ın başlattığı restorasyonlar... Devam ediyor... Tarihi binalar, butik otel oluyor.

2018... Afrin... Zeytin Dalı Harekâtı... Tahsin Babaş'ı sahada görmüştük... Kilis'te... Mehmetçiğe destek vermişti.

O şimdi... 31 Mart'ta... Bir dönem ara verdiği başkanlık için yeniden aday.

Halktan biri... Doğru tercih.

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MUĞLA



İşte... CHP'nin kalelerinden bir il daha.

Dr. Osman Gürün... CHP... Dört kez başkanlık seçimini kazandı... Bu defa adaylığını koymadı... Doğru yaptı.

En yakın seçim... 14 Mayıs... AK Parti 24.53... CHP 37.59

28 Mayıs... Cumhurbaşkanlığı... İkinci tur... Erdoğan 33.46... Kılıçdaroğlu 66.54...

Geçen yerel seçim... 31 Mart 2019... CHP 36.01... AK Parti 28.42.

Yelda Erol Gökcan... AK Parti eski milletvekili... Büyükşehir adayı olmak için çok çalıştı... İlçe, belde demedi, gezdi.

Genel Merkez... Aydın Ayaydın'ı aday gösterdi... Sürpriz değil... Bölgede iki haftadır konuşuluyordu.

CHP... Bölgede güçlü ama... Partinin içi karışık... Aday adayı çok... Eski milletvekilleri Nursel Aban, Süleyman Girgin, Nurettin Demir, Burak Erbay.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat... Avukat Ayla Kar.

Aydın Ayaydın... Yüzer gezer oyları... Göç nüfusunun oylarını almaya çalışacak.

CHP'deki dağınıklıktan yararlanacak... Hizmete aç bölge seçmeninden, hizmet vaadiyle oy isteyecek.

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TOKAT



Milat öncesine uzanan tarihi bir derinlik... Anadolu'da bir saklı bahçe... Nereye baksanız geçmişten bir hazine.

Eyüp Eroğlu... İki Dönemdir belediye başkanı idi.

Ve yeniden Aday gösterildi.

Çok çalıştı... Çok iş yaptı... Ama Tokat uzaklarda... Onun için Başarıları pek duyulmadı.







Anadolu'daki ilk medreseyi... Yağbasan Medresesi'ni... Bilim ve Sanat Müzesi haline getirdi.

Eski şehir merkezi... Bugün, şehrin cazibe merkezi oldu.

Eski sokaklar... Eski eserler... Gün yüzüne çıktı... Tarihi doku bozulmadan.

Kanal Tokat Projesi... Yeşilırmak'ta... Saltanat kayığına bin... Gez...

Halkın içinde... Halk seviyor... Öyle olmasa, üçüncü kez aday yapılmazdı.

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ISPARTA



Şükrü Başdeğirmen... Belediye Başkanı... Yine aday.

Belediyecilikten önce, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'ydı.

Yatırım için... Yeni sanayi tesisleri kurulması için... İstihdam için... Çok çalışmıştı.

İşinin delisi bir yerel yönetici.

Isparta, Türkiye'nin yaşanabilir şehirleri arasında ilk 5'e girdiyse... Başkan Şükrü Başdeğirmen'in payı büyük.

Yerinde kalması doğru tercih.

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ANADOLU TURU



Gazeteler... Televizyonlar... Bakıyoruz, iki gündür İstanbul konuşuluyor... Yazılıyor... Tartışılıyor.

İstanbul... Elbette çok önemli... 31 Mart'a kadar da gündemden düşmeyecek.

Ama... Hayat/siyaset İstanbul'dan ibaret değil ki.

Onun için... Kısa da olsa bir Anadolu turu yapalım istedik.