Karşılaşmadık... Konuşmadık... Yüz yüze hiç gelmedik... El sıkışmadık... Birlikte, bir bardak çay içmedik...

Ama... İyi tanıyoruz... Elazığ'da deprem... Giresun'da, Kastamonu'da sel... Ve asrın depremi... Hepsinde de felaket bölgesine ilk yetişen iki kişiden biriydi.

Diğeri... Süleyman Soylu.

Elazığ'da... Deprem sürecinde... Anket yapmıştık... Yazmıştık... 30 Ocak 2020.

Halk... İki kişiden... "Ailemizden biri" diye söz ediyordu.

Süleyman Soylu'dan... Ve Murat Kurum'dan.

İstanbul seçmeni... Eğer... "Önce hizmet... Önce kentsel dönüşüm... Önce depreme hazırlık... Önce güvenli bir gelecek" derse... 31 Mart seçimini, Murat Kurum alır.

Ama seçmen... "Önce siyaset... Önce particilik, bölgecilik, ideoloji" derse... İstanbul'da kıran kırana, canlı ve heyecanlı bir yarış yaşanır.

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Doğru aday



Murat Kurum... 48 yaşında... "Yeni nesil" siyaset kuşağından.

Sıfır kibir... Sıfır polemik... Sıfır kavga. Şehircilik... Kentsel dönüşüm konusunda... Sektörün içinden gelen bir isim... TOKİ kökenli.

Önceliği... İnsan, çevre, devlet.

Selde... Heyelanda... Depremde... Her gittiği yerde ilk sözü şu oldu:

"Gün siyaset yapma günü değil, birlik olma günüdür."

Adalet ve Kalkınma Partisi, acil olarak kentsel dönüşüme ihtiyaç duyan, hizmete susamış İstanbul'a doğru aday gösterdi.

Az konuşan... Hırsı, aklının önünde olmayan bir aday.

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Mehmet Sekmen



Erzurum... Dadaşlar diyarı... Anadolu'nun önsözü... Giriş kapısı.

Yürüyen tekere çomak sokmaya gerek yok... Mehmet Sekmen ile yola devam.

Hani... Bir söz vardır ya... "Parayı yönetmek/zapt etmekten, deliyi zapt etmekten çok daha zordur."

Pek çok belediye... Parayı çarçur ederken... Borç batağında yüzerken... Yatırım yapamazken;

Mehmet Sekmen'in 10 yıldır başkanlığını yaptığı Erzurum Büyükşehir Belediyesi... Bütçesinin yüzde 70'ini yatırıma ayırıyor.

Sekmen... Gönül ve hizmet belediyeciliği yapıyor.

Tarihi Erzurum Kalesi'nin eteklerindeki gecekonduları yıkmak... Kentsel dönüşümü başarmak... Kolay iş değil.

Sezar'ın hakkı Sezar'a... AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sekmen'in hakkını Sekmen'e verdi.

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Hilmi Güler



Ortadoğu Teknik Üniversitesi... TUSAŞ... TÜBİTAK... Erdemir... Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu... Etibank... İGDAŞ... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı... Devlet hizmetinde ağarmış saçlar.

Tam bir tecrübe küpü.

Ondan... Eski Bakan... Çalışkan... Vizyon sahibi... Proje adamı diye söz etmiştik. 31 Mayıs 2019.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçilince... İki temel ilke belirlemişti:

1. Kendi kaynağını kendin üret.

2. İnsanı ve parayı iyi yönet.

Karadeniz'de balıkçılık yaygın... Ve erkek işi.

Hilmi Güler... Kadınları da balıkçılığa teşvik etti... Kadınlar, hem balık tuttular hem de pişirerek sattılar... Erkekten fazla para kazandılar.

Ordu'da... Fındık geliri katlandıysa... Hilmi Güler'in sayesinde.

Ordu... Dün, fındık satıyordu.

Bugün, çikolatalı fındık satıyor.

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Tahir Büyükakın



Eski Bilecik Valisi... Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı.

En önemli özelliği... Parti ayrımı gözetmemesi... İnsana dokunması... Eşi Selda Hanım ile birlikte şehit ailesinin, garibanın, ihtiyaç sahibinin kapısını çalması... Öksüzün, yetimin başını okşaması.

Kocaeli... Türkiye'nin en büyük 500 sanayi firmasından 84'ünün bulunduğu şehir.

14 Organize Sanayi Bölgesi... 35 liman.

12 ilçe... Devam eden iç göç... Giderek büyüyen bir coğrafya.

Ve... Yılların kanayan yarası... Körfezin dibi, çamur deryası... 100 yılın pisliği.

Tahir Büyükakın... Türkiye'nin en büyük çevre projesini başlattı... Hedef: Denizden 8.5 milyon ton çamur çıkarmak.

Hedefe doğru koşar adım ilerleniyor... 4 milyon tona yaklaşıldı.

Raylı sistem... Teleferik... Krizlere meydan okuyan bir ekonomi.

Kocaeli... Tahir Büyükakın ile yola devam... Doğru tercih.

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Faruk Özlü



Gitmiştik... Gezmiştik... Ve Düzce'den "sınıf atlayan bir şehir" diye söz etmiştik. 19 Nisan 2023.

Ehliyet... Liyakat her yerde önemli... Devlet idaresinde de... Şirkette de... Belediyecilikte de.

Yıldız Teknik Üniversitesi... İspanya... Harvard Üniversitesi... Bürokraside görev... Milletvekilliği... Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı.

Düzce Belediye Başkanı olunca... 10 temel ilke yazdı... Duvara astı:

"İnsan... Bütçe... Çevre... Altyapı... İmar... Kültür ve Sanat... Ulaşım... Kalkınma... Teknoloji... Kalite."

Dün... Erdoğan... Faruk Özlü'nün adaylığını açıklayınca... Telefonumuz çaldı.

Arayan... Düzceli dostumuz... Turgut Özal döneminin, Anavatan Partisi Düzce Gençlik Kolu Başkanı... Düzce'nin saygın isimlerinden Ragıp Gökesaoğlu:

- Başka isim açıklansaydı, Düzce, karalar bağlardı... Gözümüz aydın.

***



Yücel Yılmaz



Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı.

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı.

Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın memleketi Balıkesir'in Büyükşehir Belediye Başkanı.

2019'da... Yüksek bir oyla seçilmişti... Yüzde 47.7. Yeniden adaylığı sürpriz değil... Balıkesirliler, yine onu bekliyordu.

12 milyon zeytin ağacının olduğu... 50 çeşit peynirin üretildiği... Uluslararası Peynir Festivali'nin yapıldığı... Hayvancılıkta iddialı bölgede... Yücel Yılmaz'ın karne notu iyiydi.

Beş yıl boyunca... Kırsal kesime büyük destek verdi.

Merkezde... İlçelerde... Yeşil çevre odaklı çalıştı.

Balıkesir... Bugün saat 13.00'te... Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda, büyük buluşma... Yücel Yılmaz'ı karşılama var.

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Şahin Şerifoğulları



Türkiye'nin en genç il belediye başkanlarından biri.

2019'da... 100 proje açıklayarak, Elazığ Belediye Başkanlığı'na seçilmişti.

Tasarruf, temel ilkelerinden biri.

Öylesine ki... Başkan seçilince... Makam aracını garajdan çıkarmamıştı... Kendi aracına binmişti.

Elazığ... Kendi yağıyla kavrulan... Gakkoşlar şehri.

Mermercilik... Yükselen değeri... ABD'de... Beyaz Saray'da bile... Elazığ mermeri var.

Kayısı ekonomisi... Hayvancılık... Turizm... Derin bir tarih ve kültür

Elazığ... Direksiyon kullananda değişiklik beklenmiyordu... Şahin Şerifoğulları, yine bekleniyordu.

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Aydın Ayaydın



Muğla'dan aday gösterileceği 10 gün öncesinden belliydi... Hazırlığını yapmaya başlamıştı.

Muğla... CHP'nin güçlü, iddialı olduğu büyükşehirlerden.

Denize olan sınırı, kara sınırından fazla olan Muğla;

Bir yandan, Türkiye'nin en gelişmiş 10 ili arasında.

Bir yandan da... Hizmete susamış durumda. Özellikle de sahillerde.

Muğla... Hem göç veren ve hem de göç alan şehirlerden.

Göç veriyor... İstanbul'a... İzmir'e... Ankara'ya.

Ama... Verdiğinden fazla göç alıyor... İstanbul'dan... İzmir'den... Ankara'dan... Ve Doğu'dan... Güneydoğu'dan.

Aydın Ayaydın'ın memleketi Mardin'den... Van'dan... Ağrı'dan... Diyarbakır'dan... Bitlis'ten... Kars'tan.

Muğla'da... Muğla doğumlu olanların, Muğla nüfusuna oranı... Yüzde 55.

Aydın Ayaydın... Anavatan Partisi kökenli... Sonraki siyasi adresi Cumhuriyet Halk Partisi.

İşte... Muğla adaylığının gerekçesi.

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İnce eleyip, sık dokuma



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan... Öyle anlaşılıyor ki... Aday tespitlerini, sadece parti yöneticilerine, kurmaylarına bırakmadı.

İşi bizzat ele aldı

AK Parti'nin... Geçen yerel seçimden... Daha sıkı hazırlandığı, adaylık sürecinde gösterdiği derin çalışmadan belli.

Bursa... Çankırı... Edirne... Eskişehir... Giresun... Isparta... Ve diğer iller

Başkan adaylarıyla ilgili yazılarımız devam edecek.

Yarın.