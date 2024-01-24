Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in işi gerçekten zor... Çok zor.

Zira... CHP'nin tarihsel yapısı, genetiği, daha açık bir deyimle kronik... Klasik hizipçiliği, bitmek bilmeyen parti içi çekişmeleri, onu paçalarından çekiyor.

Özgür Özel... Genel Başkan seçildiği tarihten bu yana... 80 gündür... Üstelik de yerel seçim kapıya dayanmışken... Dikenli yollarda yürüyor.

Yollara dikenleri serpenler... Yabancı değil... Aynı mahalledekiler.

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Hangi CHP?



CHP'nin içinde... Sanırsınız ki birkaç CHP var... Dün böyleydi... Bugün de durum aynı.

Sadece lider değişti... Görüntü eski.

1. Özgür Özel'in CHP'si var... Doğaldır... Kurultay sandığından o çıktı.

2. Bir de Ekrem İmamoğlu'nun CHP'si var... Verdiği fotoğraf eşbaşkan fotoğrafı.

3. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'si.

4. Partinin dışına itilmişlerin CHP'si... Kimi dışlandı, kimi ihraç edildi, kimi parti kurdu... Ama gönüllerinde hâlâ 6 ok var.

5. Küskünlerin CHP'si. Milletvekili seçiminde aday gösterilmeyenler... Yerel seçimde umduğunu bulamayanlar.

6. Bir kısım medyanın CHP'si... Gazete... Televizyon... Yazar... Yorumcu... 14 Mayıs'ta... 28 Mayıs'ta...

Kurultay'da partiye yön vermeye çalışmadılar mı?

7. Anketçilerin CHP'si. Kimi bilimsel yöntemle çalışıyor... Kimi de tamamen duygusal(!)... Millet, hangisine inanacağına şaşırdı.

8. Sokağın CHP'si. Anadan, babadan, gönülden CHP'liler... Partiden/siyasetten hiçbir beklentisi olmayanlar... Seçimden seçime sandığa gidenler.

Bitmez... Say, sabaha kadar.

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Huysuz atın binicisi



Özgür Özel... Huysuz bir atın üzerindeki binici gibi.

Genel Başkan... Veliefendi Hipodromu'nda... Büyük yarışta.

Bir yandan... Rakipleriyle mücadelede... Bir yandan huysuz atı dizginlemeye/ yönetmeye çalışıyor.

Kolay iş değil.

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Bir aday hikâyesi



Tarsus... 350 binin üzerinde nüfus... Türkiye'nin 54 ilinden fazla.

Belediye başkanı... 2019'a kadar... 25 yıl MHP'dendi.

31 Mart 2019... Tarsus sandığından CHP'li... Doktor Haluk Bozdoğan çıktı.

Aldığı oy... 95 bin... Yüzde 48.36.

Tarihi kente, "meydan kazandırmak için" uğraştı... Hâlâ uğraşıyor.







Kleopatra Kapısı'nın yanındaki düğün salonunu yıktı... Halı sahayı kaldırdı... Yakında, Kent Meydanı ortaya çıkacak.

Ayrıca... "Tarsus il olsun" diye kampanyalar açtı.

Kreş yapmaya meraklı... Sayısı 20'yi buldu.

Ve... Yerel seçim kapıya dayanınca... CHP Genel Merkezi... Dr. Haluk Bozdoğan'ın üstünü çizdi. Yeniden aday yapmadı.

Haluk Bozdoğan, kırgın... Kızgın... Öfkeli... CHP'den istifa etti.

"Bağımsız aday olacağım" dedi.

Göreceğiz... Bağımsız aday mı olur? Ya da başka bir partinin adayı mı?

CHP'nin oyunu etkileyeceği kesin.

Unutmadan... CHP 2019'u 13 bin 426 oy farkla kazanmıştı.

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Hatırlatma



Geçen yıl Tarsus'taydık... Tarsuslu Oral Çalışlar dostumuzla birlikte... Dolu dolu 2 gün geçirdik.

2 gün de Mersin'de.

Halkın arasına girince... Yerel gazeteci arkadaşlarla görüşünce... Fark ettik ki... Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan ile örgüt arasında bazı sorunlar var.

Ve... Bazı milletvekilleri ile de. Nokta.

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Parti içi iktidar



Kurultay... 4 Kasım 1979... Salonda yükselen müzik... "Aldırma gönül aldırma."

Salon dolu... Heyecan had safhada.

Genel Başkan Bülent Ecevit, alkışlar arasında kürsüye çıkıyor. Kurultay tutanaklarından paylaşalım:

Bize en büyük zarar parti içindeki muhalefetten gelmiştir.

Muhalefetin ölçüyü kaçırmasından gelmiştir.

Önemli olan partiyi iktidar yapmak değil, parti içinde iktidar olmaktır.

Bu nedenle seçmen bölündü. Bülent Ecevit öldü... 5 Kasım 2006...

Allah rahmet eylesin. Ama söyledikleri hâlâ canlı... Taptaze... Güncel.

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Teşkilat... Millet



Ertuğrul Dayıoğlu (1932-2016) dostumuzdu... Rahmet istedi... Allah rahmet eylesin.

Avukattı... Yerel siyasette bir Manisa markasıydı.

1973... Süleyman Demirel dönemi... Dayıoğlu, Belediye Başkanı'ydı... Adalet Partisi'nden.

1984... Yerel seçim... Anavatan Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Turgut Özal, Ertuğrul Dayıoğlu'nu çağırdı. Manisa adayı yaptı... Ve Dayıoğlu seçimi kazandı.







Esprili bir insandı.

Bir şey söyleyecekse... Lafı eğip bükmez... Dolandırmaz... Pat diye söylerdi... Karşısında Genel Başkan... Başbakan olsa bile.

Günün birinde... Turgut Özal, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'na dedi ki:

- Dayıoğlu... Teşkilattan seninle ilgili bazı şikâyetler geliyor... Ne diyorsun?

Dayıoğlu'nun yanıtı... Bir siyaset dersi:

Sayın Başbakan'ım... Ben siyasette, particilikte sizden daha eskiyim... Tecrübeliyim.







Eğer... Teşkilat, bir belediye başkanından memnunsa... Onu çok seviyorsa... Bilesiniz ki, millet, o başkandan memnun değildir... Sevmiyordur.

Örgütün sevmediği, sürekli şikâyet ettiği başkandan... Millet memnundur... Seviyordur.

Bu olayı, Özal ve Dayıoğlu'nun da hayatta olduğu dönemde yazmıştık.

Dayıoğlu adına her yıl lokma dağıtılır. Biz de katılırız.

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Ecevit: İçimizden engellendik



Bülent Ecevit, düzen değişikliği sloganıyla/vaadiyle 1977 seçimlerinde rekor oy almıştı... Yüzde 42.

Ama sonuç... Başarısızlık oldu... Hüsran oldu... Ecevit, başbakanlıktan istifa etmek zorunda kaldı.

İstifadan sonraki ilk büyük toplantı... 8. Olağanüstü Kurultay.

Ecevit dedi ki... Kurultay tutanaklarından:

Bazen bir bakan, bir başka bakan arkadaşını engeller gibi görülmüştür.

Aralarında tartışma çıktığı görülmüştür.

Öte yandan dar bir kadroculuk anlayışı içinde atılan adımlar, düzen değişikliği hareketini yozlaştırmıştır.

CHP'li bir bakanın attığı bir adımı, CHP'li bir belediye başkanı engellemiştir.

Biz kendi içimizden engellendik.

Yerimiz olsa da rahmetli Ecevit'in konuşmasının tamamını yayınlasak.

Bugünün CHP'si ile benzerlik... O kadar çok ki.