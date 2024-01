Siyasi partiler ve liderler için en zor işlerden biri aday belirlemek... Milletvekili adayı... Belediye başkanı adayı.

Önseçim olsa sorun yok.

Ama... Adaylarla ilgili kararı genel merkez verince... Aday tespit süreci tam bir doğum sancısı.

Perşembe... Erdoğan, 17 büyükşehir ve 31 il adayını daha açıkladı ve süreci tamamladı... AK Parti rahatladı.

Sıra CHP'de... Sular durulmuyor... Sancı devam ediyor.

***

ANKARA

Sürpriz yok... Büyükşehir adayı Turgut Altınok.

Anketler... Temayül yoklamaları... Defalarca yapıldı.







Hepsinde de... Açık ara... Altınok çıktı.

Keçiören'e sınıf atlatan... Kentsel dönüşümü başaran... Yerel yönetimde marka olan bir isim. Doğru tercih.

***

GAZİANTEP

Model şehir... Öncü şehir... 23 müzeli şehir... Güneydoğu Anadolu'nun en gelişmiş şehri.

Fatma Şahin... Onu uzun uzun anlatmaya gerek yok... Tam bir atom karınca.







Asrın depreminde... İyileştirme Daire Başkanlığı kuran tek il... Gaziantep.

Bu sayede... Bürokrasi azaldı... İşler hızlandı... Kısa sürede yaralar sarıldı.

***

KAYSERİ

Belediyecilik... Gönül işidir... Ve... Part time... Yarı zamanlı yapılacak bir iş değildir.

Memduh Büyükkılıç... Tıp doktoru... Sabah namazı sonrasında başlayan mesai... Gece yarılarına kadar.

Geçen ramazanda... Bir gün bile evinde iftar yapmadığını söyleyelim, gerisini siz anlayın.

Kayseri felsefesi... Yardımlaşma... Huzur... Bereket... Halkla içi içe, çalışkan yönetim... Ve yerel direksiyonda Memduh Başkan.

Elbette göreve devam edecekti.

***

ŞANLIURFA

Peygamberler şehri... Fırat Nehri'nin suladığı Harran Ovası... Tarih, kültür, eğitim, tarım, ticaret, turizm... Allah, her şeyi vermiş.

Geçen ay gezdik... Uzun uzun yazdık.

Zeynel Abidin Beyazgül... Çok konuşmayı sevmez... Lafı tasarruflu kullanır.

Kavgadan... Laf yarışından... Polemikten uzak... Sakin bir kişilik. Sloganı... Büyükşehir her yerde.

Gerçekten de... Başkan Beyazgül, şanlı şehrin her yerinde.

Anketler bunun en somut göstergesi.

***

KONYA

Uğur İbrahim Altay... Evliyalar şehrinin... Mevlânâ memleketinin... 2019 yılında yüzde 70.53 oyla seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı.

Büyükşehir başkanlarının en genci.

Asrın depreminin ardından Hatay'da, "Gelin... Bizim başkanımız olun" diyenler çoktu.







Niçin mi? Konya, Hızır gibi Hatay'ın imdadına yetiştiği için.

6 Şubat'ta deprem oldu.

7 Şubat'ta... Konya Büyükşehir Belediyesi,

Hatay'da seyyar mutfak kurmuştu. 75 bin kişiye sıcak yemek.

Uğur İbrahim Altay... Tam bir hizmet maratoncusu... Hizmete devam.

***

YOZGAT

Bozok diyarı... Türkiye'nin ortasında, yiğidi ve şehidi çok olan şehir.

Yazmazsak olmaz... 1914... Birinci Dünya Savaşı... Mekteb-i Sultani'nin (lise) bütün öğretmen ve öğrencileri Çanakkale'de.

200'ün üzerinde şehit.

Okul... Üç yıl mezun vermedi.

Belediye Başkanı Celal Köse... Yerinde duramayan, halkın içinde dolaşan bir belediye başkanı... Yozgat'ta karşılığı var.

***

ADANA

Metropol ilçe... 404 bin nüfuslu Yüreğir'in Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir... Büyükşehir adayı.

Senelerdir... "Sevdam Adana" sloganıyla çalışan bir yerel yönetici.

Sevdasının birinci aşamasında sonuca ulaştı... Dün adaylığı açıklandı.

Şimdi.... İkinci aşama için... 31 Mart yarışı için... Düştü yollara.

***

NİĞDE

Baba diyarı... Yılda birkaç kez uğradığımız ata toprağı... Bir mühendis elinin değmesine ihtiyaç vardı.

Niğde'nin kanalizasyonu... 30 bin öğrencisi olan Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin yakınındaki Akkuyu Barajı'na akardı.

Arıtma sistemi ya sık sık arıza yapardı... Ya da... Elektrik masrafı nedeniyle çalıştırılmazdı.

Bölge... Hele de yazları... Felaket kokardı.

Bor'un bağı, bahçesi... Barajdan gelen pis suyla sulanırdı.

2019... Mühendis Emrah Özdemir, "Bu sorunu çözeceğim" diyerek seçimi kazandı... Çözdü de.

Güneş enerjisi sistemi kurdu... Arıtmayı çalıştırdı.

Tarihin mirası Niğde'de... 120 bin metrekarelik alanda... Koruma ve yenileme projesini uyguladı.

Kalenin... Cami, kilise ve bedestenin etrafındaki gecekonduları kaldırdı.

Niğde'ye hizmete devam... Yolu açık olsun.

***

DEĞİŞİM KAÇINILMAZ

Adayların isimleri okunurken... Adaylar sahneye davet edilirken... Dikkatimizi çekti.

Başarıya ödül... Göreve devam... Kayseri, Konya, Gaziantep gibi.

Ve... Değişim... Büyük ihtiyaç.

Bazı büyükşehirlerde... İllerde... Mevcut başkanlara teşekkür edildi.

Değişim kapısı aralandı... Yeni isimler göreve çağrıldı.

İçlerinde... Taban da var... İl başkanları.

14 Mayıs 2023 seçiminde milletvekili olup Meclis'e giremeyenler de.

***

SALON MİTİNGİ... VE 'MANİFESTO'

Aday tanıtım toplantısı... Kapalı salon mitingi gibiydi... Salonun içi de dışı da kalabalık... Televizyonlarda canlı yayın.

Erdoğan'ın, aday tanıtımı öncesi yaptığı konuşma... Sadece içeriye değil, dünyaya da mesajlarla doluydu.

Özellikle de Batı'ya... Terör örgütünün arkasındakilere.

Konuşmaya, "Manifesto" diye de bakabiliriz.

"Elinizden geleni ardınıza koymayın... Sonuç alamazsınız... Türkiye'yi dize getiremezsiniz" mesajı... Meydan okuması.

Şehitlerimizin mezarlarına atılan toprak ıslaklığını korurken... Böyle bir manifestoya... Çıkışa... Meydan okumaya ihtiyaç vardı.

***

KÜSMEK YOK

Siyasette... Gelmek olduğu gibi... Gitmek de var.

Darılmaya, kırılmaya gerek yok.

Ne seçildim... Başkan oldum diye havalara gireceksin.

Ne de... Ayrılınca kızıp küseceksin.

Makamlar... Nöbet yeridir... Geçicidir... Sultan Süleyman'a bile kalmamış.

Ayrıca... Yarının ne getireceğini Allah bilir... Bakarsınız, bugün gidene... Yarın... "Gel... Sana ihtiyacımız var" denilir.