Türkiye Büyük Millet Meclisi, bugün Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak.

Gündem... Türkiye'nin sıcak gündemi...Bölücü terörle mücadele.

Milli Savuma Bakanı Yaşar Güler ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Meclis'e bilgi verecekler.

Sonra... Gruplar adına konuşmalar yapılacak.

Herkes merak ediyor... Acaba toplantının sonrasında Meclis'ten... Terörle mücadele konusunda, tek ses bildirisi çıkacak mı?

Dileriz... Yüce Meclis, bütün grupların imza atacağı bir ortak metin yayınlamayı başarır.

***



Devlet meselesi



Bölücü terör... Siyaset... Kabine... Erdoğan... Şu parti bu parti... Polemik... Günlük çekişme meselesi değildir.

Devlet meselesidir.

Maalesef... Ve acı gerçek... İçimizde bunu göremeyenler var.

Görseler bile... Parti siyasetinin at gözlüğünden çıkamıyorlar.

***



'Tek ses' zamanı



Aradan daha bir ay bile geçmedi.

Meclis'te... 2024 bütçesi görüşülürken... Bölücü terörle mücadele konusu da gündeme gelmişti.

Gruplar adına konuşmalar yapılmıştı.

Ve sıra... "Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ulaşamayacaktır" diye biten ortak bildiriye imza atmaya gelince... CHP ile DEM... İmza atmamışlardı

Sonra... CHP ayrı bir bildiri yayınlamıştı.

Ve... Beklenen tek ses çıkmamıştı.

Beklentimiz... Bugün, Meclis'in tek ses olabilmesi.

***



Günün sorusu



Neden? Ortalık uzunca bir süredir sakinken... Bölücü terör örgütünün son bir ay içinde üç kez sızma girişimi neden?

Türkiye... Son zamanlarda... Kimin nasırına bastı ki, bölücü terör tekrar harekete geçti?

Bakalım yüce Meclis bugün... Bu soruya yanıt arayacak mı?

Ya da... Bulabilecek mi?

***



Asıl mesele İsrail... Anlamadınız mı?



İsrail'in Gazze'ye saldırısı... Bombalanan hastaneler... Yakılıp yıkılan yerleşim alanları... Ölen çocuklar... Kadınlar... Kan, gözyaşı.

24 bine yakın can kaybı.

Toplu katliam... Soykırım.

Ve... Yüksek sesle tepki gösteren ilk ülke... Büyük ve güçlü Türkiye.

İşte... Son olayların... Saldırıların ana nedeni.

Batı... İkiyüzlü Batı... Son dişi kalmış canavar... İsrail'i yalnız bırakmak istemiyor.

Türkiye'nin büyüklüğünden... Gücünden... İsrail'e gösterdiği tepkiden rahatsız oluyor.

Batı... Bölücü terör örgütü üzerinden... Türkiye'yi susturmak istiyor.

***



Özet



Avrupa'nın ve Amerika'nın şehirlerinde... İnsanlar, İsrail'e tepki gösteriyorlar ama...

O ülkelerin liderlerinden tepki yok.

Devlet tepkisi sıfır.

Yer gök yarılsa... Batı, İsrail'i yalnız bırakmak istemiyor.

İşin özü de... Özeti de... İşte bu.

***



'Bizim çocuklar(!)' artık yok



Amerika'sı... Avrupa'sı... Güçlenen... İHA, SİHA yapan... Denizlerinde TCG Anadolu'nun yüzdüğü... Dünya ile rekabet eden bir Türkiye'ye karşı.

Batı... "Dünya beşten büyüktür" diyen... "One minute" diye sesini yükselten bir Türkiye istemiyor.

Türkiye... Artık dünün... 1970'lerin Türkiye'si değil.

Dün... Amerika'nın "Bizim çocuklar" dediği bir kesim vardı... CIA düğmeye basacak... Ve 12 Mart 1971'de muhtıra gelecek... 12 Eylül 1980'de darbe olacak.

İşte Batı'nın rahatsızlığının... Öfkesinin... Bölücü terör örgütüne sızma harekâtları yaptırmak istemesinin sebepleri.

***



Batı'nın önceliği



Geçmişte... Ortadoğu'daki çatışmaların temelinde... Petrol vardı.

Bugün ise... Petrol ikinci planda.

Bugün... En önemli konu... İsrail'in güvenliği.

Büyük fotoğraf işte bu.

Gerisi... Laga luga... Fasarya.

***



Şehitler ölmez



Gaziantep'te... Kahramanmaraş'ta... Adıyaman'da... Ordu'da... Aksaray'da... Giresun'da... Eskişehir'de... Niğde'de... Şehitlerimizi toprağa verdik.







Cenaze törenleri... İnsan seli... Milletçe birliğin, bölünmez bütünlüğün göstergesi.

Aynı fotoğrafı, bugün Meclis de verebilmeli.

***



Aksaray



Şehit Üsteğmen Gökhan Delen... 32 yaşında... Akçakent kasabasından.

Cenazesi... Aksaray'da... Tarihi Ulu Cami'den kaldırıldı.







Ve... Aksaray Şehitliği'ne defnedildi.

Ulu Cami'nin önü... Şehitlik... On binler... Ana baba günüydü... İğne atsan yere düşmez.

Mekânın cennet olsun Üsteğmenim.

***



Niğde



Şehidin ailesi Niğde merkezde oturuyor... İlhanlı Mahallesi'nde.

Köyü ise... Merkeze bağlı Himmetli.







Niğde'de cenaze namazı... Himmetli'de cennete yolculuk. Kalabalık ne yazıya sığar ne de fotoğrafa... Şehit Kemal Batur, Niğde'yi birleştirdi... Kaynaştırdı.







Cebrail Batur... Şehidin kardeşi... "Ağlamayacağım... Teröristleri sevindirmeyeceğim... Dik duracağım" dedi.

Rahat uyu Kemal... Kanın yerde kalmıyor şehidim.