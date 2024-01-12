Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul muradına erecek" diyerek... Murat Kurum'un, İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adaylığını açıklayınca... Karslılar sevindi.

Turizmci Halit Özer... Kars Belediye Başkanlığı için AK Parti'ye başvuran 14 adaydan biriydi... Ama Cumhur ittifakı Kars'ı MHP'ye bıraktı.

Halit Özer dedi ki:

- Murat Kurum, Kars'ı iyi bilir... Karslı da onu... Gelmiş, gezmiş, halkın arasına girmişti... Bazı projelere öncülük etmişti.







Sorduk... Neler? Hangi projeler?

Halit Özer... Saymaya başladı:

Örnek Mahallesi... Eski Devlet Hastanesi'nin yanı... "Millet Bahçesi olacak" dedi... Oldu.

Tarihi Fethiye Camii... Yanında meydan olmasını istedi... Yapıldı.

Halit Paşa Mahallesi'nde... Kars Kalesi çevresinde... Kentsel dönüşüm talimatları verdi... Oluyor... Evliya Çelebi Camisi çevresinde, sokak sağlıklaştırmaları devam ediyor... Tarihi binalar yenileniyor, tarih yeniden ortaya çıkıyor.

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İSTANBUL'DAKİ KARS



Mehmet Duman... Turizmci... Murat Kurum'un İstanbul adaylığı için, "Doğru tercih... Karslı onu sever" dedi ve ekledi:

- Kars nüfusuna kayıtlı olup da İstanbul'da yaşayan kaç kişi var, biliyor musunuz? 300 binin üzerinde.

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KAFKAS



Kars'ta Akılcı Fikirlerle Kaliteyi Artırma Stratejileri Projesi... Sözcüklerin ilk harflerini yan yana getirin... İşte Vali Ziya Polat'ın projesinin adı: KAFKAS.

Amaç... Eğitimde kaliteyi artırmak.







Kars'ta... 60 bin öğrenci var... Üniversite öğrencilerini de ekleyin... 80 bin.

Ziya Polat, Yozgat Valisi iken de, "Herkes okuyacak" derdindeydi... Kars'ta da, eğitimi kendisine dert edinmiş.

Sevindik.

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36 DAKİKA OKUMA



Okullarda... Her sabah... İlk 15 dakika... Öğrenci okuyacak.

Akşamları... Saat 21.00 ile 21.36 arasında aile okuyacak.

"Neden 21.36?" diyecek olursanız... Kars'ın plaka numarası 36 olduğu için.

Vali okuyor... Kaymakam okuyor... Öğretmen, kitap okuma saatinde öğrencinin evinde kitap okuyor.

Kitaplığı olmayan evlere kitaplık yapılıyor... Malzeme valilikten, işçilik üniversitenin mobilya atölyesinden.

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HERKESE AÇIK



Kütüphanesiz okul kalmasın... Ve kütüphanesiz mahalle.

Kütüphaneler akşam saat 22.00'ye kadar açık... Herkes gidebilir.







Dikkatimizi çekti... Turistler de gidiyorlar.

Gündüz kayak... Gezi... Çıldır... Ani Antik Kenti... Alışveriş... Akşam da kütüphanede okuma.

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HER DERDE DEVA



Alışveriş... Sadece kaşar peyniri, bal ve tereyağı ile sınırlı değil.

Kaz yağına da talep çok... Kilogramı 300 lira.

Pilavın içine bir tatlı kaşığı kaz yağı koyun... Buyrun size kaz eti kokulu pirinç pilavı.

Ama... Çok kişi... Kaz yağını ilaç niyetine alıyor.

Yaygın kanaat... Kaz yağı, bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Kış soğuğunda, insanı koruyor.

Vitamin deposu... A vitamini... D vitamini... E vitamini.

Ayrıca... Eklem ağrılarına iyi geliyor.

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BİNGÜR HOCA'YA VEFA ZAMANI



Seçimi kim kazanırsa kazansın... Seçmenin tercihi... Saygı duymak şart.

Ama... Seçimden sonra... Kars'ta ve özellikle de Sarıkamış'ta... Koltuğa oturacak başkana bir çift sözümüz var:

Ünlü kalp cerrahı... Prof. Dr. Bingür Sönmez... Duayen... Türkiye'nin gururu.

Bingür Hoca, doğma büyüme Sarıkamışlı... Kars âşığı.

Yıllarca... Sarıkamış Dayanışma Grubu Kurucu Başkanı olarak en baştaydı... Ama şimdi gelmiyor... Kırgın.

Bölge... Ne yapmalı etmeli ve... Hoca'nın gönlünü kazanmalı.

Koskoca Kars'ta... Sarıkamış'ta... Prof. Bingür Sönmez'in bir büstünün... Caddede veya doğduğu sokakta adının olmaması... Çok acı.

Ve... Açık söyleyelim... Sarıkamış'ın ayıbı.

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SİYASET ISINIYOR



Kars... Belediye yönetimi kayyumda... Vali Ziya Polat, aynı zamanda Belediye Başkanvekili.

Kars'ın 7 ilçesi var.

Selim... Arpaçay... Akyaka... Digor... 4 ilçede belediye AK Parti'de.

2 ilçe... MHP... Sarıkamış ile Kağızman.

CHP... Sadece Susuz.

Siyaset... Seçim yarışı... Şu anda düşük yoğunlukta.

Hele adaylar açıklansın... Siyaset ondan sonra ısınacak.

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FİLİSTİN'E DESTEK



Karslı... Hâlden anlıyor... Yıllarca işgal de görmüş, zulüm de.

Karslı... Gazze'de olup bitenler karşısında tepkili.







Yürüyüş... Basın açıklaması... Slogan... Kars, mazlum Filistin'in yanında.

Ebubekir Keleş... İlim Yayma Cemiyeti Başkanı.

Sokakta gördük... Ebubekir Hoca, Filistin bayrağı ile dolaşıyordu.

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KAZ EKONOMİSİ



Kadın için... Özellikle de köylü kadın için... Önemli gelir kaynağı.

Canlı kaz... 1200 lira... 1300 lira.







Kesilmiş kaz... Tüyü yolunmuş... Temizlenmiş... 1500.

Kaz yemeği... Lokanta çok... 600 lira.

Kars gecelerinde... Müzikli yemeklerde... Fiyat artıyor.

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ÖRNEK GİRİŞİMCİ



Kars'ta kadın... Nuran Özyılmaz... Ondan söz etmeden olmaz.

Merkezdeki... İlçelerdeki, köylerdeki kadınlar için... Rol model.







Kars'ta... Kadın olarak... İlk kaz lokantasını açan isim.

Cumhurbaşkanı'na... Yabancı devlet adamlarına... Kaz pişirmek onun işi.

Şehrin, Nuran Abla'sı... İşinin başında... Çalışkan... Karslılar, onunla gurur duyuyor.

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K...A...R...S...



Geziyorduk... Kar... Ayaz... Rüzgâr... Soğuk.

Mehmet Duman, "Abi, bu dört kelimeyi yan yana yazar mısın?" dedi.

Yazdık... Kelimelerin ilk harfini yan yana getirince... "Kars" oluyor.

Ayaz... Rüzgâr... Soğuk... 3'ü de var.

Ama... Hepsinden önemlisi... Beyaz altın... Nimet... Kar var.