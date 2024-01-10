İstanbul... Murat Kurum... Pazar günü adaylığı açıklandı... Ve aynı gün kolları sıvadı, çalışmaya başladı.

Eyüp Sultan... Fatih Sultan Mehmed türbe ziyaretleri... Taksi durağı... Semt pazarı... Üsküdar'da esnafla sohbet.







Sıra geldi Ankara'ya.

Genel Merkez, 5 kez anket yaptırdı.

Öne çıkan isim Turgut Altınok... 939 bin 279 nüfuslu Keçiören'in Belediye Başkanı.

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ZAMAN TÜNELİ



Askeri darbe... 12 Eylül 1980... Siyasi partiler kapatıldı.

1983... Demokrasiye dönüş... Ama... Eski partilerin isimleriyle parti kurmak yasak.

Adalet Partisi'nin devamı... Doğru Yol oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin devamı ise... Milliyetçi Çalışma Partisi... MÇP.

İşte o süreçte... MÇP'nin Ankara İl Başkanı Turgut Altınok idi.

Beypazarı İlçe Başkanı da... Mansur Yavaş.

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KADER ANI



Siyasi yasaklar kalktı... Eski liderler yeniden sahnede.

Alparslan Türkeş, yine MHP Genel Başkanı.

Turgut Altınok... Genel Sekreter Yardımcısı.

Yerel seçim yaklaşıyor... MHP bir türlü Keçiören'e aday bulamıyor.

Sonunda... Türkeş, kararını açıklıyor:

- Turgut... Keçiören adayımız sensin... Hayırlı olsun... Yarından itibaren çalışmaya başla.

Ve... 27 Mart 1994... Turgut Altınok, Keçiören Belediye Başkanı.

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YENİ YOL



Zaman... Su gibi akıp geçiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, mahkeme kararıyla görevden alınıyor.

Hapse atılıyor.

Yıl 2002... Adalet ve Kalkınma Partisi henüz kurulmuş değil.

Recep Tayyip Erdoğan... Partiyi kurma hazırlığında... İl il dolaşıyor... Ankara'ya geliyor.







Esenboğa Havalimanı'ndan şehre girerken... Şoföre... "Keçiören'e dön... Belediyeye" diyor.

Keçiören Belediye Başkanı yine Turgut Altınok.

Ama... Partisi artık MHP değil... Fazilet Partisi.

Kapıda karşılama... "Hoş geldiniz... Hoş bulduk."

Ve... Turgut Altınok'un, Erdoğan'a söylediği ilk söz:

- Çıktığınız bu yeni siyaset yolculuğunda yanınızdayım... Sonuna kadar... Ve tüm gücümle.

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İLK ADIM



Recep Tayyip Erdoğan... AK Parti Genel Başkanı.

Siyaset yapıyor... Ama... Milletvekili seçimine katılamıyor... Yasaklı.

O süreçte... AK Parti'ye davet edilenlerin bir kısmı yan çizerken... Turgut Altınok, "Ben varım" diyor.

Ankara'da... AK Parti'ye ilk katılan Belediye Başkanı... Turgut Altınok.

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SINIF ATLATTI



Seversiniz sevmezsiniz... Oy verirsiniz ya da vermezsiniz... O ayrı konu.







Ama... Şurası kesin... Turgut Altınok, "Keçiören'e sınıf atlattı."

Bunu... Sadece Keçiörenli söylemiyor... Ankara'nın her ilçesinde biliniyor, söyleniyor.

***

GECEKONDUDAN MODERN KENTE



Hakkını teslim edelim... Az iş yapmadı.

Yılların çöplüğü... Mezbelelik... Kokudan geçilmeyen alan...

Şimdi... Atatürk Botanik Parkı... Gül kokulu bahçe... Yazları ana baba günü.

Kalaba kayalıkları... Şelale oldu.

Dün... Keçiören, Ankara'nın gecekondu depolarından biriydi.

Bugün, cazibe merkezi... Modern bir kent.

Kentsel dönüşüm başarıldı... Üstelik belediye imkânlarıyla.

***

BAŞARI FORMÜLÜ



Belediyecilikte... Olmazsa olmaz... Başarının temel anahtarı:

"Para ve insan yönetimi."

Kaynak yaratacaksın... Yerinde harcayacaksın.

Eş, dost, yandaş, bankamatik eleman... Torpillilerle belediyeyi doldurmayacaksın.

Ve... Borç bataklığına saplanmayacaksın.

Bunu yapan... Başarılı oluyor... Yeniden seçiliyor.

Yapamayana ise... "Güle güle" deniliyor.

Erzurum'da Mehmet Sekmen... Düzce'de Faruk Özlü... Ordu'da Hilmi Güler... Balıkesir'de Yücel Yılmaz... Kayseri'de Memduh Büyükkılıç... Konya'da İbrahim Altay... Para ve insan yönetimini başaranlardan birkaçı.

***

SEVGİ... SAYGI



Engelliler... Yaşlılar... Şehit aileleri... Gaziler... Turgut Altınok'un elleri, hep üzerlerinde.

İnsana dokunmak... Yetimin başını okşamak... Çok önemli.

Yurdu dolaşıyor ve görüyoruz.

Halk... Böyle yöneticileri... Valileri... Kaymakamları... Belediye başkanlarını seviyor... Saygı duyuyor.

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HAYVANSEVER BELEDİYE



Türkiye'nin neresinde olursanız olun... Kırşehir'de... Eskişehir'de... Bursa'da...

Kediniz ya da köpeğiniz hastaysa... Keçiören'e getirin... Belediyeye.

Muayene... Röntgen... Ameliyat... Kısırlaştırma... Tedavi... Ücretsiz... Belediyenin hizmeti.

***

KLİMALI PAZAR



Semt pazarı... Keçiören'de çok gittik... Ve defalarca da yazdık.

Temizlik... Belediye denetimi... Tam puan.

Ve... Bazı kapalı semt pazarları... Klimalı.

Yazları soğutmalı... Kışları ısıtmalı.

Demek... İstenince oluyor.

***

YOLU AÇIK OLSUN



Salı... Öğle saatleri... Editörümüz Yaşar Önel ile birlikte Keçiören'de dolaştık.

Kızlar Pınarı... Fatih Caddesi... Yozgat Bulvarı... Botanik Bahçesi... Estergon Kalesi... Ihlamur Vadisi... Kalaba... Aktepe... Etlik...

Sonra da Belediye Başkanı Turgut Altınok'un makamında çay molası.







Başkan... Sağında torunları Mehmet Emin, Turgut ve Zeynep'in fotoğrafları...

Arkasında... Aynı çerçevede Atatürk ve Erdoğan fotoğrafı... Atatürk'ün sözü:







"Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!"

Çalışıyordu... Çayımızı içtik... Veda ettik.

Allah'a ısmarladık Keçiören... Yolun açık olsun Turgut Altınok.