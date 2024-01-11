KARS

Türkiye'nin Kafkasya'ya açılan kapısı... Geçmişte, Güneybatı Kafkasya Cumhuriyeti'ne başkentlik yapmış bir kadim şehir.

Ani Antik Kenti... Kars Kalesi... Katerina Köşkü... Kümbet Camii (Havariler Kilisesi)... Namık Kemal Evi... Yanık Kilise (Kazım Karabekir Camii)... Çıldır Gölü... Ebu'l Hasan-ı Harakani Türbesi... Tam bir açık hava müzesi.







Sınırdaki şehrin sıcak gündemi:

Kar... Kayak... Turizm... Doğu Ekspresi... Turistik Ekspres... Peynir... Bal... Kaz... Folklorlu, eğlenceli, yemekli Kars geceleri...

Ve... Elbette... Siyaset... Yerel seçim.

***



2 fotoğraf



Öğleden sonra şehirde dolaştık... Kar yoktu.

Kars Kalesi manzaralı fotoğraf çektiren çoktu... Biz de çektirdik.







Ertesi sabah... Kars, kar altındaydı.

Yine kaleye doğru yürüdük... Ana baba günü... Yine herkes, kale manzaralı fotoğraf çektiriyor... Ama öyle güzel kar yağıyor ki... Kale görünmüyor.

***



Beyaz altın



Uçak biletleri pahalı... Ama uçaklar dolu...

Beyaz altın turizmi... Kar... Kayak.

Doğu Ekspresi... Yataklı... Her gün geliyor... Dolu... Ankara-Kars 700 lira.

Turistik Ekspres... Haftada 3 gün... 35 saatte geliyor... Bazı şehirlere uğrayarak... Dolu... Kişi başı 3 bin lira.

Vali Ziya Polat, "Geçen yıl, 210 bin turist geldi" dedi.

Bu yıl... Sayının ikiye katlanması sürpriz değil

Zira... Geçen yıl sezon geç açılmıştı... Ocak sonunda.

Bu yıl ise... Erken açıldı... Dağa (Sarıkamış'a) aralıkta kar yağdı.

***



Kayak tatili, Vali Amca'dan



Ziya Polat... Kars'tan önce Yozgat Valisi idi... Tam bir proje yöneticisi.

Yozgat'ta... Bölgeye özgü projeleri vardı.

Kars'ta... Yine yöresel projelere başlamış.

Örneğin... Çocuklara dönük bir proje:







Kars'ın çocuğu kayak yapmayı bilecek.

Sarıkamış'ı görmeyen Karslı çocuk kalmayacak.

15 tatil... İlkokul 4 ve 5'inci sınıf öğrencileri... 60'ar kişilik kafileler halinde... 2'şer gün Sarıkamış'ta, otellerde misafir edilecekler.

Kayak takımları... Kıyafetler... Alınmış bile.

***



Talep



Kars'a... Beyaz altına... Öyle yoğun akın var ki... Vali Ziya Polat, gülerek anlattı:

- Çok kişi arıyor... "Sayın Valim... Kars'a gelmek istiyoruz... Trende yer bulamadık... Yardımcı olabilir misiniz? Sizin kontenjanınız var mı?" diyorlar.

***



Sömestir



Otelci... Peynirci... Lokantacı... Taksici... Kiminle konuşsak, "15 tatilden" söz ediyor.

Kars merkezin... Sarıkamış'ın... Bölgedeki diğer illerin beklentisi... En sıcak gündem... Okulların 15 günlük tatili.

"15 gün tatil" demek, "Bereket yağmuru" demek.

***



Konaklama



Kars'ta otel çok... 70'in üzerinde... Kale... Kars Park... Dedeman... Çeltikov... Katerina... Beylerbeyi Sarayı... Kent Ani... Atapark.

Sarıkamış'ta da öyle... Aysberg... Kristal Snow... Çamkar... Habitat... Kayı Resort... Dedeman.

Otel fiyatları... 1700 lira ile 7 bin lira arasında.

Kar's Otel... Eski bir Rus konağı... Butik otel... Burada konaklıyoruz.

Tek kişi... 115 euro.

Çift kişi... 155 euro.

Süit... 225 euro.

***



Kıyasıya siyaset



Türkiye'de... Siyaset yapmanın en zor olduğu şehir... Kars.

Azeri var... Kürt var... Terekeme var... Yerli var... Malakan var... Var oğlu var.

Etnik zenginliği kucaklayacak bir siyaset yapacaksınız... Kolay değil.

Yerel seçim konuşulmaya başlanınca... AK Parti'de, aday adayı fırtınası başladı... Tam 14 aday adayı.

Ama... Cumhur İttifakı, Kars'ı MHP'ye bırakınca... AK Parti cephesinde derin sessizlik var.

MHP... Henüz adayını açıklamadı.

CHP... Aday adayı sayısı 7... Adayın kim olacağı ise belirsiz.

DEM... Aday Tuncer Bakırhan... Karslı... Genel Başkan. Kıyasıya çekişmeli bir seçim olacak.

***



Muhtar hanım



Kars'ın mahalle sayısı... 23. "Muhtar seçimi heyecanı, belediye seçimi yarışının önünde" desek yeridir.







Sadece Kars merkezde değil... İlçelerde de kadın muhtar adayı çok.

Keşke... Sadece muhtarlıklarda değil... Her kademede kadınların sayısı artsa... Kat kat...

***



Yöresel lezzetler



Kars'a gelip de... Peynir almadan döneni görmedik... Bal alan da var... Hatta... Kaz eti... Kaz yağı alan bile.

Göbek kaşar peyniri... 235 lira.

Gravyer... 420 lira.

Baharatlı kaşar... 220 lira.

Köy tereyağı... 260 lira.

Karakovan balı... 400 lira.

- Murat... İşler ne durumda? Murat Koçak (Koçaklar peynir, bal) dedi ki:

- Halimizden şikâyet edersek, Allah'ın gücüne gider.

***



Kars geceleri



Kafkas oyunları... Yerel halk dansları... Âşıklar atışması... Türküler... Kars geceleri çok renkli.

Puşkin Restoran... Kars Kaz Evi... Seyr-i Sahne... Petersburg Restoran... Hangi birini sayalım?







Yöresel yemekler yiyeceksiniz... Elbette kaz eti de var.

Hesap... Kişi başı... 700 lira ile 1200 lira arasında.

Talep... Elbette çok... Önceden rezervasyon yaptırmalısınız.

***



Sokağın sesi



Kars'ta... Selim'de... Sarıkamış'ta... Her yerde... Sigorta emeklileri ile Bağ-Kur emeklilerinden aynı beklentiyi dinledik:

- Neden memur emeklisi ile bizim emekli maaşlarımız arasında makas var? Onlara verilen zam bizden neden esirgeniyor?

Beklenti... En kısa sürede... Makasın kapanması... Sigorta ve Bağ-Kur emeklisine can suyu verilmesi.

Serhat şehrinden notlara yarın devam edeceğiz.