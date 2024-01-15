Senaryo aynı senaryo... 100 yıl önceki senaryo... Dün perdenin arkasında Batı vardı.

Bugün... Yine Batı var.

O Batı ki... "Tek dişi kalmış canavar."

Türkiye, ne zaman derlenip, toparlansa... Ayağa kalksa... Sıçrama yapsa... Yukarı doğru tırmansa... Batı, aynı senaryo için düğmeye basıyor.

Terör... Türkiye'nin hızını kesmeye çalışıyor.

Ama... Başaramayacaklar.

***



Kalbimize gömdük



Vatan uğruna... Bayrak uğruna... Kutsal değerler uğruna... Mehmetçiklerinizi, yiğitlerimizi... Toprağa değil, kalplerimize gömdük.

Mekânları cennet olsun. Allah, ailelerine, sevenlerine... Milletimize sabır versin.

Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

***



1984-2024



Yıl... 1984... Turgut Özal, Başbakan... Yükselen Türkiye... 4 milyon insanın iş sahibi olacağı dev yatırım, GAP... Sanayileşme... İhracat...

Ve... Senaryo için düğmeye basılıyor.

Kan... Gözyaşı... Türkiye'nin hızını kesme senaryosu.

15 Ağustos 1984... Şemdinli baskını... Eruh baskını.

Senaryo yazarları aynı.

Oyuncuları... Onların kuklaları.

Acı ama gerçek... İçimizde uzantıları, işbirlikçileri de var.

Ama... Sürpriz değil... Kurtuluş Savaşı döneminde de vardı.

Büyük Atatürk... Nutuk'ta söylemedi mi? "Alçaklar... Hainler... Eblehler... Hayvanlar."

***



Samimiyet testi



Terör olayından sonra... "Teröre karşıyım... Kınıyorum" diyen siyasetçi çok.

Ama... Söyler misiniz? "Kınayanların ne kadarı samimi?"

Bir yandan kınayan... Bir yandan da terör örgütünün uzantıları ile... Al takke ver külah... İlişki içinde olan... O kadar çok ki.

Unutmadan... Bazı belediye başkanları neden görevden alındı? Yerlerine neden kayyum atandı?

Ve... Son bir soru daha:

Terör örgütü ile bağlantısı nedeniyle görevden alınan belediye başkanlarına... Kim, daha doğrusu kimler sahip çıktılar?

***



"Sağır sultan" bile biliyor



Hatırlayalım... 2021'de... Yine Kahraman Mehmetçiğin başarı ile yaptığı operasyonda;

Bin silah, 900 el bombası, 150 bin mühimmat, 6 ton patlayıcı madde ele geçirilmişti... Ve daha neler neler.

Amerikan, Alman, İtalyan, İsveç menşeli silahlar.

Zaten... Bütün operasyonlarda böyle olmuyor mu?

ABD yapımı havan ve piyade tüfekleri. İsveç yapımı tanksavarlar.

Evet... Artık sağır sultan bile biliyor... Terörün arkasında aynı ittifak içinde olduğumuz ülkeler de var.

***



Yalan mı?



Mesaj yağıyor... Dünyanın çeşitli ülke liderlerinden.

Her terör olayından sonra... Benzer mesajlar... Fotokopi gibi.

Dikkatle izliyoruz... İlk mesaj kimlerden geliyor diye.

Zira... Çok iyi biliyoruz ki... Terörün arkasındakiler onlar.

***



Silahtaki parmak izleri



Pençe-Kilit Operasyonu... Mehmetçik... Teröristi tepeledi.

Terörist... Topunu tüfeğini bıraktı... Kaçtı gitti.

Ekim 2022.

Operasyonlarda ele geçirilenler... Açıklandı... Sergilendi... Dünyaya ilan edildi:

Bin 43 tüfek... 85 makineli tüfek.

2 adet SA-18 hava savunma füzesi... 40 tanksavar.

36 havan füzesi... 106 roketatar.

104 keskin nişancı tüfeği.

Liste uzun... Uçaksavarlar... Bomba atarlar.

Sahi... Terör örgütünün silah fabrikası mı var?

Silahları verenler... "Dost (!) ülkeler... Müttefikler (!).

***



"En az 28 devlet"



Yıl 2015... Cemil Çiçek, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı.

Kitabın ortasından konuştu... Fısıltı ile değil... Dost sohbetinde değil... Yüksek sesle söyledi.

Kamuoyu önünde... Kameralara söyledi.

"PKK'nın arkasında en az 28 devlet var" dedi.

O devletler ki... Hepsinin de Ankara'da büyükelçisi var.

Ama... Kimseden çıt çıkmadı.

Cemil Çiçek'i makamında ziyaret eden büyükelçilerin tek biri bile "konuyu" açamadı... "Kimi/kimleri kastediyorsunuz?" diye soramadı.

***



Dış destek olmadan... "Asla"



Gizli saklı değil... Her şey dünyanın gözü önünde oluyor... Gazeteler Manşet yapıyor... Televizyonda görüntüleri yayınlanıyor.

Amerika'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin özel kuvvetleri senelerdir PKK'lılara eğitim veriyor.

Terör örgütünün... Belçika, Fransa, Hollanda ve İsveç'te, finans kaynaklarının olduğunu bilmeyen mi var?

Kulakları çınlasın... Cemil Çiçek dostumuz bir sohbetimizde şöyle demişti:

- Dış güçlerin desteği olmadan hiçbir terör örgütünün ömrü iki haftayı aşamaz.

***



İçimizdeki "çürük elmalar"



Milli Mücadele... Sivas Kongresi... Ve alınan bir karar:

Milli mücadelenin sesini Anadolu'ya ve dünyaya duyurmak için gazete çıkarılacaktır.

Gazete... İrade-i Milliye.

Yeni yılın ilk haftasında Sivas'a gitmiş... O gazetelere göz atmış ve bazı haberleri paylaşmıştık.

Gazetelerin... Bugünün Türkçesine çevrilmiş sayıları elimizde... Dün yine karıştırdık.

Ve gördük ki... Yabancılara destek verenlerle... Bilgi kirliliği için çalışanlarla ilgili haber çok.

Bugün... Yine öyle değil mi?

Sosyal medyada... Terörü övenlere... Provokasyon amaçlı paylaşım yapanlara... Bilgi kirliliğinde yarışanlara ne demeli?

***



İşte gerçek



Farkında mısınız? İsrail'in işgaline, Filistin'deki zulmüne, soykırımına, katliamına seyirci kalan... Hatta destek veren ülkeler ile...

Yıllardır PKK'yı besleyen, destekleyen ülkeler...

Evet... Bildiniz... Aynı ülkeler.

***



Unutmayacağız



Onlar... Gökhan Üsteğmen... Mehmetçikler... Serkan, Müslüm, Kemal, Emrullah, Hakan, Ahmet, Murat, Muhammed Tunahan... Yüce Peygamberimize komşuluk ediyorlar.

Onlar... Bir gül bahçesine girercesine... Vatan uğruna... Gözlerini kırpmadan kara toprağa girdiler.

Onları unutmayacağız.