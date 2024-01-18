Türk siyasetinden bir Deniz Baykal geçti... 11 Şubat, ölümünün birinci yılı.

Milletvekilliği yaptı.

Maliye Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı yaptı.

Başbakan Yardımcılığı yaptı.

CHP Meclis Grup Başkanvekilliği yaptı.

CHP Genel Sekreterliği yaptı.

CHP Genel Başkanlığı yaptı.

Unutmadan... 12 Eylül 1980 darbesinden sonra Zincirbozan'a sürgüne gönderilen siyasetçilerin arasındaydı.

Ve... Bütün canlılar ölümü tadacaktır... 11 Şubat 2023... Bir başka âleme uğurlandı... Allah, rahmet eylesin.

***

TURGUT ALTINOK, BİR GECE.....



Ankara'nın 943 bin nüfuslu metropol ilçesi Keçiören'in kıdemli Belediye Başkanı.

Deniz Baykal'ın ölümünden sonra... Bir gece düşündü taşındı, uykusu kaçtı.

Ertesi gün sordu, soruşturdu, araştırdı:

"Acaba... Yıllarca yaşadığı Ankara'da, Deniz Baykal'ın adını taşıyan bir sokak... Cadde... Ya da park... Var mıydı?"

Gördü ki... Yok.

Ve arkadaşlarını çağırdı:

- Güzel bir park yapacağız... Adını da Deniz Baykal Parkı koyacağız.

***

DENİZ BAYKAL PARKI



Keçiören'in Şehit Kubilay Mahallesi'nde... 13 bin metrekarelik bir alan.

Park için ideal yer.







Yürüyüş yolları... Çocuk oyun alanları... Piknik yapılacak yerler... Spor alanı... Ağaçlar... Çiçekler...

Ve... Mayıs 2023... Parkın girişine tabela asıldı:







T.C. Keçiören Belediyesi... DENİZ BAYKAL PARKI.

Parkta... Koskocaman bir de Deniz Baykal ve özgeçmişi panosu var... Fotoğraflı.

***

AİLEYE DAVET



Sıra geldi parkın açılışına... Tören yapılacak... Kurdele kesilecek.

Turgut Altınok, aileyi aradı... Baykal ailesini.

Aile bireyleri duygulandı.

Ailenin çınarının adının bir parkta yaşatılmasına... Kim duygulanmaz ki?

***

KANKA... YILMAZ ATEŞ



Turgut Altınok, telefonun tuşlarına bastı ve... Eski CHP milletvekili... Eski TBMM başkanvekili... Bir televizyon konuşmasında... Aynı cümle içinde "CHP" ve "FETÖ" sözcüklerini kullanınca, savunması bile alınmadan partiden ihraç edilen Yılmaz Ateş'i aradı.

Öyle ya... Yılmaz Ateş, merhumun siyasette en yakınındaki isimlerdendi.

Mademki Deniz Baykal adına bir park yapılmıştı... Açılışta kankası Yılmaz Ateş de olmalıydı.

***

ZAMAN TÜNELİNDEN



Seneler önceydi... Yılmaz Ateş'in CHP Ankara İl Başkanı olduğu dönem.

Turgut Altınok da... Keçiören'in genç... Çiçeği burnunda Belediye Başkanı.

Partileri farklı.







Yılmaz Ateş... Turgut Altınok'u eleştirdi... Altınok'tan hemen yanıt geldi... Karşılıklı atışmalar... Polemik...

Ve... Turgut Altınok, mahkemeye gitti.

Yargı... Yılmaz Ateş'i haksız buldu... Turgut Altınok'a tazminat ödemesine karar verdi.

***

DÜNÜ... DÜNDE BIRAKMAK



Hazreti Mevlânâ der ki... "Dün dünde kaldı cancağzım, bugün yeni şeyler söylemek lazım."

Turgut Altınok da... Dünü dünde bıraktı... Düne takılıp kalmadı... Eski tazminat davasını kafasından sildi attı... Ve...

Yılmaz Ateş'e dedi ki:

- Lütfen geliniz... Ve açılış töreninde bulununuz.

***

AÇILIŞ



Deniz Baykal Parkı... Açılış töreni... Hava güzel.

Aileden... Prof. Aslı Baykal... Prof. Dr. Ataç Baykal ve eşi.







Yılmaz Ateş... Muharrem Erkek... Zekeriya Akıncı... Eski CHP milletvekili... Baykal'ı sevenler, davetliler...

Turgut Altınok kürsüye çıktı... Konuştu... Son cümlesi: "Deniz Baykal, devletin yüksek menfaatlerini düşünen bir liderdi."

***

SÖZ 'OĞUL' BAYKAL'DA



Duygu yüklüydü... Konuşurken dudakları titriyordu.

Deniz Baykal'ın oğlu... Tıp Profesörü Ataç Baykal'dan söz ediyoruz.

"İnsan şaşırıyor" dedi:

- Babamın adı ilk defa Ankara'da bir tesise veriliyor... Babam 50 yıl CHP'ye hizmet etti... Ama onun adı 20 yıl boyunca muhalefet ve mücadele ettiği bir partinin belediye başkanı tarafından parka veriliyor.

***

TEŞEKKÜR



Prof. Ataç Baykal konuşurken... Herkes kulak kesilmişti.

Öyle ya... CHP'nin karizmatik eski liderinin adını... Parkta yaşatan kişi... AK Partili Turgut Altınok'tu.

Tuhaf değil mi?

Ataç Hoca... Konuşmaya devam etti:

Bu tuhaflık, belki daha sonra soracağımız pek çok sorunun açıklamasını da birlikte getirecektir diye tahmin ediyorum.

Değerli Başkanım Turgut Altınok... Size, belediyede çalışanlara, Keçiören halkına çok teşekkür ediyorum.

Eksik olmayın... Sağ olun... Var olun.

***

NELER DÜŞÜNDÜK?



Deniz Baykal Parkı'nı gezdik... Beğendik... Aklımızdan neler geçti neler?

Rahmetli Baykal, yürümeyi severdi... Adını taşıyan park... Tam da Deniz Baykal'ın sabah yürüyüşlerini yapacağı bir yerdi.

Vefa... Ah vefa... Kemal Kılıçdaroğlu... Kurultayda... "Bazı yol arkadaşlarının vefasızlığından" yakınmıştı.







Ya Deniz Baykal'a yapılan vefasızlıklara ne demeli?

Parkı gezerken... Bir soru kafamızı kemirdi durdu:

"Koca Ankara'da... Deniz Baykal'ın adını bir parka verecek CHP'li belediye yok mu?"

Parktan çıktık... İstikamet Keçiören Belediyesi.

Tebrikler sevgili Turgut Altınok... Ve teşekkürler... Vefa insanı yüceltir.

***

'VEFA, MİLLETİN TARLASIDIR'



Asıl adı François Marie Arouet... Ama dünya takma adıyla tanıyor:

Voltaire.

Ünlü filozof... Yazar... Fransa'nın aydınlanma hareketinin liderlerinden.

İşte bu sözü... "Vefa, milletin tarlasıdır" sözünü söyleyen kişi... Voltaire.