Türkiye... Terörün her türlüsünü yaşayan tek ülke... Ve terör konusu 50 yıldır Türkiye'nin gündeminde.

Dün... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, bölücü terörle mücadele konuşulurken... Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, milletvekillerine bilgi verirken...

Cemil Çiçek, bize bu sözleri söylüyordu:







Milletvekili... Adalet Bakanı... Başbakan Yardımcısı... Ve Meclis Başkanı olarak en çok konuştuğum konu... Terör konusu.

50 yıldır, Türkiye gündeminde bu konu var... Ama biz bir hafta öncesini hatırlamadığımız için, bazı olaylar sanki ilk defa gündeme geliyor gibi davranıyoruz.

Türkiye... İdeolojik terörü yaşadı... Sağ-sol terörünü yaşadı... Etnik terörü yaşıyor... Bir de radikal dini grupların neden olduğu terör var.

Bütün bunları yaşayan tek ülke... Türkiye.

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Evet... Gerçekten



İsteyen, "Özeleştiri" desin... İsteyen itiraz etsin... Ama gerçek bu... Cemil Çiçek'ten dinleyelim:

Bunca sene terörün acısını çekmiş bir toplum olarak... Özellikle de siyasetçiler olarak... Terörü bütün yönleriyle ele alarak bir değerlendirme yapmıyoruz.

Günübirlik... O an hangi pozisyonda isek... Ne söylemek işimize geliyorsa... O şekilde konuşarak değerlendirme yapıyoruz.

Orada da yaptığımız şey kınamaktan ibaret.

Ama bu kınamanın tesiri iki gün sürmüyor... İki saat bile sürmüyor.

Ve sonra da herkes kendi gündemine dönüyor.

Evet... Gerçekten de böyle oluyor... Yıllardır kınamaya devam ediyoruz.

Sonra... Kör dövüşüne... Karşılıklı suçlamalara... Birbirimizi yemeye devam.

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Devlet meselesi



Türk siyasetinin çocukluk hastalığı... Olaylara yüzeysel bakıyoruz.

Sorunun temeline inmektense... Kişileri suçlamak daha kolay geliyor.

Dün böyleydi.

"Demirel gidecek, dertler bitecek" sloganları gibi.

Ya da... "Ecevit gidecek, sorunlar çözülecek."

Cemil Çiçek ile konuşurken düne dair örnekler verince... Cemil Bey dedi ki:

- Evet... Aynen öyle oldu... Teröre, Demirel meselesi, Ecevit meselesi, Erdoğan meselesi olarak bakıldı... Devlet meselesi olarak bakılmadı...

Teröre öncelikle devlet meselesi olarak bakmamız lazım.

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'Birisi'



Gaziantep'te... 2012'de... Otobüs durağına patlayıcı konulmuştu... PKK tarafından.

Hem de bayram gününde.

Büyük infial... Türkiye ayağa kalkmıştı.







Cemil Çiçek'le TBMM Başkanı olduğu o günleri... O olayı konuştuk... Dedi ki:

Türkiye'yi yasa boğan bu acı olaydan sonra... Meclis Başkanı olarak basın toplantısı yaptım.

100'ün üzerinde basın mensubu katıldı... Televizyonlar canlı yayınladı.

Fakat... Daha basın toplantısı bitmeden... Gazetecilerin sorusu üzerine... Birisi, "Kendi işine baksın... Onun işi mi?" dedi.

Kim o birisi?

Sarı çizmeli Mehmet Ağa olmadığı kesin.

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'Birisi' daha



Cemil Çiçek'in... Meclis Başkanı olarak yaptığı o basın toplantısını çok iyi hatırlıyoruz.

Öylesine ki... Basın toplantısında kimlerin olduğunu... Hangi soruları sorduklarını bile.

Bu konuda birkaç isim sayınca... Cemil Çiçek dedi ki:

Ben o toplantıda, vatandaş Cemil Çiçek olarak... TBMM Başkanı olarak... Bir konuyu üstüne basa basa söyledim.

"Terör meselesi bir hükümet meselesi değildir... Devlet meselesidir" dedim.

Ama... Yaptığım konuşmayı dinlemeyen... Yazılı metni okuma zahmetine katılmayan birisi... "Cemil Bey işine baksın... Şimdi bunları konuşmanın sırası mı?" dedi.

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Kim acaba?



Cemil Çiçek, "birisi" konusunda isim vermedi.

Ama biz ısrar edince... Dayanamadı... Şu kadarını söyledi:

"Bir siyasi partinin önemli bir ismi... Partisini temsil yetkisi olan birisi."

Merak edenler... Arşivi karıştırmak zahmetine girsinler.

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Taşeron, aparat



Bakanlığı döneminde olsun... Meclis Başkanlığı yaparken olsun... Cemil Çiçek, defalarca "PKK'nın arkasında 28'den fazla devlet var" demişti.

Ama... Devlet adı söylememişti.

Şimdi... Bakan değil... TBMM Başkanı değil... Rahatça sayıyor: "ABD... Almanya... Fransa....." Ve devam ediyor:

Şunu artık biliyoruz ki... Terör örgütleri, taşeron örgütlerdir.

Terör... Günümüz dünyasında savaşların en önemli aparatlarından biridir.

Buna "Vekâlet savaşı" diyoruz... Vekâlet savaşının iki ayağı var... Biri terör örgütleri... Diğeri darbe.

Evet... İyi biliyoruz.

Dün... Türkiye darbelerle, muhtıralarla dize getirilmek istendi.

Bugün... Terör örgütleri üzerinden dize getirilmek isteniyor.

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Kitabın ortasından



Sohbet sırasında, Cemil Çiçek'in söylediği bir sözü paylaşmamız şart:

"Terör örgütü, hangi ülkenin aparatıysa... Hangi devlet, muhatap ülkeye operasyon çekmek istiyorsa... Hans'ı değil de Hasan'ı kullanıyor... Bunu iyi anlamak lazım."

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Birlik olmadan asla



Türkiye... Cemil Çiçek tekrar tekrar söyledi... "Çok önemli tecrübeye sahip."

Yine... Çiçek'in söylediği gibi:

"Konu, 50 yıldır gündemde ve konuşulmadık yeri de kalmadı."

Öyleyse... Bugün ne yapmak lazım?

Cemil Bey'in yanıtı:

Artık... Terör konusunda konuşmaktan öte yapılacak işler var.

Birlik içinde yapılacak işler... Biz, işte onları yapmıyoruz.

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Terör... Çağın vebası



Terörle mücadelenin olmazsa olmazı... Birliktelik.

Ama... Sözde değil, özde birlik, beraberlik. Cemil Çiçek... "Terör, çağımızın vebasıdır" dedi... Doğru.

Hatta... Vebadan da ötesi.

Yazımıza yine Cemil Bey'in sözleriyle nokta koyalım:

Terörün hap cinsinden bir ilacı yok.

Terörle mücadele uzun bir süreçtir... Soğukkanlı, sabırlı olmak ve birlik beraberlik içinde hareket etmek gerekir.

Bazıları konuşup iktidarlarını suçlarken, sanki Novalgin, Parol, Vermidon, Arveles, Tilcotil gibi yutacaksın ve hemen ağrıyı kesecek diye bekliyor.

Böyle bir şey yok... Uzun süreli bir mücadele gerekiyor.

Bunun için Türkiye yeteri kadar bilgi ve birikime sahip.