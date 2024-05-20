Kuzey Afrika'nın en kalabalık ülkesindeyiz... Nüfus 120 milyon.

Afrika ve Arap dünyasının en büyük şehri Kahire'deyiz... Nüfus 20 milyonun üzerinde.







Milat öncesinden, Kleopatra'ya uzanan bir derinlik... 7 bin yıllık tarih ve kültür hazinesindeyiz.

Mısır'da hazırlık var... Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es Sisi'nin Türkiye'yi ziyaret hazırlığı.

Ve bu süreçte... Türkiye-Mısır Medya Buluşmaları.







Yunus Emre Enstitüsü organizasyonu.

Toplantıda... Kıdemli gazeteci sıfatıyla konuşmacıyız.

Bugün... Yarın... Ve yarından sonra... Mısır'ı yazacağız.

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Unutulmaz anılar



Samsun... Havza... Amasya... Erzurum... Sivas... Ankara... Türkiye Kurtuluş Savaşı'nda.

Mustafa Kemal Paşa'ya bir telgraf geliyor... Mısır'dan.







Mısırlı Kadınlar Derneği'nin başarı dilekleri ve tebrik telgrafı.

İzmir'in kurtuluşu... Mısır'dan yine kutlama telgrafı... Mustafa Kemal Paşa'dan, "Doğu'nun kahramanı" diye söz ediliyor.

Mısır Hilal-i Ahmer Cemiyeti... Yani Kızılay... Ankara Kızılayı'na yardım yolluyor... Şehit ailelerine yardım.

Dün... Türkiye'de Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanırken... Kahire'deki toplantıda bunları anlatıyorduk.

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El Ahram



Mayer Maklede... 1876'da İskenderiye'de Türkçe ve Arapça olarak çıkarılmaya başlanan El Ahram Gazetesi'nin... Mısır'ın ilk ve en büyük yayın organının Genel Yayın Müdür Yardımcısı.







Dün... Toplantı öncesi sohbet ediyorduk... Dedi ki:

- Türkiye ve Mısır... İki dost ve kardeş ülke... Halklar arasında hiç soğukluk, kopukluk olmadı... Siyasi ilişkilerin de her geçen gün daha iyiye gideceğine inanıyoruz... Halklarımız böyle istiyor.

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Ankara buluşması



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Şubat'ta Kahire'ye gelmişti.

Mart... Erdoğan'ın yoğun yerel seçim trafiği.







Cumhurbaşkanı Sisi... Nisan sonunda Türkiye ziyaretini planlamış.

Ama... İki liderin programları yoğun olunca... Ziyaret gecikmiş.

Kahire'de... Bu ayın sonunda... Ankara buluşmasının olacağı konuşuluyor.

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Onurlu Yaşam Derneği



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahire'ye eşi Emine Erdoğan ile birlikte gelmişti.

İki Devlet Başkanı, İttihadiyye Sarayı'nda görüşürlerken... Mısır Cumhurbaşkanı'nın eşi... İntisar Es Sisi de... Emine Erdoğan'ı gezdirmişti.







Kahire Kızılayı'nı ziyaret... Ve Onurlu Yaşam Derneği'ni.

Cumhurbaşkanı Sisi, Ankara'ya eşi ile birlikte gelecek.

Kahire'de... Mısırlı gazeteciler bize sordular... Acaba Emine Erdoğan, konuğu İntisar Es Sisi'yi nerelere götürecek?

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İstanbul'daki... Mısır fotoğrafları



Bilmiyorduk... 18'inci Yüzyıl sonlarında ve 19'uncu Yüzyıl başlarında... Fransız ve Alman fotoğrafçılarının Mısır'da çektikleri fotoğraflar, Türkiye'de imiş.

400 kadar fotoğraf.

Yıldız Sarayı'nda imiş... Sonra İstanbul Nadir Eserler Kütüphanesi'ne taşınmış.

Mısır devleti... Bu fotoğrafları biliyor... Çok değerli fotoğraflar.

Kahire'de... Bazı dostluklar edindik... Değişik çevrelerden... Ve onlardan öğrendik ki;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, birkaç albüm hazırlatıyor.

Eski Mısır fotoğrafları albümü.

Ankara ziyaretinde Cumhurbaşkanı Sisi'ye hediye edecek.

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Özal'ı anarken



Mısır'a... Başbakan Turgut Özal ile gelmiştik... 1988.

Özal... Mısırlılar'a öneride bulunmuştu:

- Devleti, ekonominin temel aktörü olmaktan çıkarın... Özelleştirmeyi başlatın... Başka türlü kalkınmazsınız.

Bu gelişimizde gördük ki;

Mısır, gecikmeli de olsa bazı özelleştirmeleri yapmış... Devam ediyor... Ama yavaş yavaş!

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Yakın tarihten



Öyle olaylar var ki... Aradan yıllar da geçse unutulmaz.

Dün Kahire'de... Yakından tanığı olduğumuz iki olayı anlattık... Dinleyenlerin çoğu, "İlk kez sizden duyuyoruz" dediler.

Birinci olay...

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Suriye'nin başkenti Şam'a gitmişti... Devlet Başkanı Hafız Esad ile görüşmüştü.

Ve... "Abdullah Öcalan'ı korumayı bırakın... Suriye'den çıkarın" demişti.

Hafız Esad... Öcalan'ın Suriye'de olmadığını söyleyince... Demirel, cebinden çıkardığı kâğıdı Hafız Esad'a uzatmıştı:

- İşte Öcalan'ın Şam'da kaldığı evin adresi.

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Hüsnü Mübarek.... Arabulucu



Sene 1998... Ekim ayının son haftası... Cumhurbaşkanı Demirel beni aramıştı:

- Yarın Hatay'a gidiyorum... Çok önemli... Sen de gel.

Ertesi sabah Hatay'daydık... Mustafa Kemal Üniversitesi... Demirel'e fahri doktora... Öğle yemeği...

Merak ettik... "Bunların neresi çok önemli?" Demirel... "Acele etme" dedi.

Helikoptere bindik... Ver elini Samandağ... Karşısı Suriye. Demirel mikrofonda... Parmağını Suriye'ye doğru uzattı:

Terör örgütünün başı orada... Suriye'de.

Kimse Türkiye'nin gücünü denemeye kalkmasın... Pişman olur.

Barışçıyız... Ama barışçı olmak zaaf değildir.

Sorun barışçı yoldan çözülmüyorsa, başka yola başvurulur.

Kimseyi tehdit etmiyorum... Ama herkesin şunu bilmesini istiyorum... Türk Silahlı Kuvvetleri herkesin aklını başına getirecek güçtedir.

Demirel kürsüden indi... Makam aracına bindi... Beraberdik... Bana dedi ki:

- Şimdi anladın mı, neden 'çok önemli' dediğimi.

Ve helikopter... Sonra uçak... Ankara'ya uçuyoruz... Demirel'e mesaj yağmaya başladı... Kimlerden, nerelerden acaba?

Demirel... "Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in çok acele görüşmek istediğini" söyledi.

Akşam... Ankara... Demirel'e bir sürpriz misafir geldi:

Hüsnü Mübarek.

Mısır Cumhurbaşkanı sordu:

- Neler oluyor?

Demirel'in yanıtı:

- Terörist başını himaye etmek... Barındırmak... Savaş sebebidir.

İki lider... Baş başa yemek yediler.

Demirel konuğunu... Köşk'te ağırlamak istedi... "Bu gece misafirim olun."

Hüsnü Mübarek:

- Teşekkür ederim... Şimdi Şam'a uçacağım...

Gece yarısı da olsa Hafız Esad ile konuşacağım.

Sonuç...

Suriye... Abdullah Öcalan'ı... Apar topar Suriye'den çıkardı.

***



Olur böyle şeyler



Türkiye-Mısır kardeşliği... Yüzyıllara dayanan dostluk.

Arada... Darılıp, kırılmalar da olabilir... Doğaldır... Siyaset bu.

Ama... Tarihten gelen derin dostluğun yanında... Geçici kırgınlıklar, ıslak mendilin kurumasına benzer... Kısa sürede geçer.

Tarihin derinliklerinde birkaç yıl nedir ki?

Dün... Bunları söyleyince... Salonda bir alkış patladı... Özellikle de Mısırlı gazetecilerden.