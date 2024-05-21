Türkiye-Mısır Medya Buluşmaları... Mısırlı gazetecilerle tanışma... Karşılıklı kartvizit alıp verme... Ve bu arada sohbet.

Hüseyin El Zana... El Ahram Gazetesi yazarı... Cep telefonundaki fotoğrafları gösteriyor... Süleyman Demirel ile... Recep Tayyip Erdoğan ile... Rauf Denktaş ile... Hepsiyle de röportaj yapmış.







Sonra... El Sayed Hany yanımıza geliyor... El Cumhuriye Gazetesi... Diplomasi haberleri editörü.

"Dedem Türk asıllı... Türkler ile akraba olmaktan gurur duyuyoruz."

Türkiye ile uzaktan yakından bağı olması... Mısırlı için övünülecek bir olay... Gurur kaynağı.

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Kahire'de bir Osmanlı



Mısırlı gazetecilerle akşam yemeği... Nil Nehri kıyısında kebapçıdayız... Kebabgy.

Aramızda... Gazeteci olmayanlar da var.

Örneğin... Ahmet Osmanoğlu... Mısır'daki adı ise Ahmet Elbakri. 51 yaşında.

Kimdir? Necidir? Madde madde anlatalım:







Osmanlı padişahı Abdülhamid'in kızı var... Naime Sultan.

Kahire'de tanıştığımız Ahmet Osmanoğlu... Naime Hanım'ın torunu.

Sorduk... "Kaç kişi kaldınız?"

Mısır'da 3 kişi kalmış... Dünyada ise sayı hayli azalmış.

Merak ettik... Ne iş yapıyor?

Türk Büyükelçiliği'nde çalışıyor... Kültür Müşavirliği'nde Mahalli Kâtip.

Kısa kollu gömlek giymişti... Kolunda "Abdülhamid'in tuğrası" vardı.

Oğlu İstanbul'da öğrenci... Kubilay... Medeniyet Üniversitesi'nde.

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Türkçe... Kariyer dili



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan iken... 2011 yılında Kahire'de bir açılış yaptı:

Yunus Emre Enstitüsü.

Aradan 13 yıl geçti.

Enstitünün Türkçe derslerine 12 kur... 3 yıl devam eden... Türkçe öğrenen Mısırlı sayısı... 25 bin.

Bitmedi... Kayıt yaptıran ve online ders alan öğrenci de... Yine 25 bin.

Mısır'a gelen Türk turist sayısı giderek artıyor.

Mısır'da çok sayıda Türk firması var.

Mısır üniversitelerindeki Türkçe kürsüsü sayısı... 20'nin üzerinde.

Ayrıca... Bazı Türk şirketlerinin çağrı merkezleri Mısır'da.

Yani... Mısırlı için Türkçe... Kariyer dili.

Türkçe öğren, işin hazır... Turizm firmasında... Türk şirketinde... Üniversitede.

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Bizim diziler



İzlenme rekorları kıran Muhteşem Yüzyıl dizisi, burada olmuş Harem-i Sultan.

Kurtlar Vadisi... Kiralık Aşk... Kara Para Aşk... Aşk-ı Memnu... Karadayı... Çukur... Ezel... Sıla... Fatmagül'ün Suçu Ne?.. Medcezir... Binbir Gece... Paramparça...

Hayır, bu dizilerin isimlerine dokunmamışlar

Bir hafta önce Saraybosna'daydık... Bizim dizileri yazmıştık.

Kahire'ye geldik... Mısırlılar da Türk dizilerini izliyor.

Dizi sektörü, işin iş... Bosna-Hersekli... Mısırlı... Yenilerini bekliyor... Dört gözle.

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Konyalı Mehmet Usta



Mısır mutfağı zengin... Humus... Falafel... Şavurma... Kebap... Köfte... Molehiya... Medames... Babagannuş... Koşeri... Tameya...

Ama... "Bal yiyen baldan usanır" misali... Pek çok Mısırlı da Mısır mutfağından usanmış.

Gize... Kahire'ye yakın bir şehir... Piramitlerin bulunduğu bölge.

Yolu düşen... Dışarıda yemek isteyen... Konyalı Mehmet Usta'ya gidiyor... Yabancı turistler de.

Mısırlı... Beytiyi... Etli pideyi... Lahmacunu çok seviyor... Turistler de öyle.

Hayırlı işler Konyalı... Bol kazançlar.

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Neler gördük?



Gezerken... BİM gördük... Hem de birkaç tane.

Beko'dan da söz etmeliyiz... Hey yerde var.

Beko... Yeni bir yatırım yapmış... Fabrika... Fırın... Buzdolabı.

Resmi açılış yapılmamış... Ama üretim başlamış.

Mihmandarımız... Son zamanlarda, Türkiye'den hayli yatırımcı geldiğini söyledi.

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Tahrir Meydanı



Otelden erken çıktık... Kahvaltı öncesi sabah yürüyüşü.

Köşede polis araçları.

Tahrir Meydanı... 13 yıl önce... Yüz binler toplanmıştı... Öfkeli gençler... Sloganlar... Dövizler... Devrimciler... İslamcılar... Polisle çatışanlar...

1. Tahrir Meydanı küçültülmüş... Meydanın ortasına bir anıt yapılmış... Meydan artık eski Tahrir değil.

2. Ama yine de Tahrir Meydanı'na açılan caddelerde... Polis araçları... Polisler.

Yürümeye devam... Ara sokaklarda bile polis aracı görebilirsiniz.

Kahire'ye gelirseniz... Akşam... Hele de geç saatte yürümemelisiniz.

Polis çevirir... "Kimlik... Nereye gidiyorsun?"

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Karadeniz'in gözünü seveyim



Hava sıcaklığı, şimdiden 40 dereceyi bulduysa... Haziran ve sonrasını düşünün artık.

Akdeniz iklimi... Çöl iklimi... Birbirine karışıyor.







Galiba... En çok parayı, araç yıkayanlar kazanıyor.

Aracını bugün yıka, yarın toz toprak içinde... Tanıyamazsın.

Arap coğrafyasında yaşayanların, Karadeniz'i neden çok sevdiğini, insan buraya gelince anlıyor.

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Büyük Piramit



Mısırlı gazetecilerle sohbet sonrası... Gize'deyiz.







Ve Gize'de bir dünya harikası... Büyük Piramit.

1889'da Eyfel Kulesi yapılana kadar... 4 bin 400 yıl boyunca, dünyanın en yüksek yapısı, işte bu piramitti...

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Dünya harikası



Eski Mısır... Milat öncesi... Ölen kralların yeniden dirileceği düşünülerek inşa edilmiş piramitler... Sayıları 100'ün üzerinde.

En tanınmış olanları... Gize Piramitleri.

Kepse Piramidi... Dünyanın 7 harikasından biri.

Zaser Piramidi... Userkaf Piramidi... Kefren Piramidi... Katmanlı Piramit.







Sahura Piramidi... Neferiskare Piramidi... Havara Piramidi.

Piramitlerin içinde mezar odaları... Ganimetler... Firavunların mezarları... Dar koridorlar.

Gezmekten... Ayaklarımıza kara sular indi... Bir de hava sıcaklığının 40 derece olduğunu söyleyelim... Halimizi düşünün artık.

Unutmadan...

Keops Piramidi'ndeki kaya sayısı... 3 milyon.

Her kayanın ağırlığı ise... 2.5 ton.

İnanılır gibi değil... Ama gerçek.

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Trabzonspor



Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed Galatasaray'da oynarken... Galatasaray taraftarı çokmuş... Şimdi Fransa'da... Nantes takımında... Mustafa Muhammed, gidince... Mısır'da Galatasaraylı azalmış.







Bugünlerde ise moda Trabzonspor.

Mısırlı... Trabzonspor'u seviyor... Sokakta bordo-mavi forma ile dolaşan bile var.

Nedeni malum:

Mısırlı futbolcu Mahmut Trezeguet... Trabzonspor'da oynuyor.