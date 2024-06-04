Alevi dedesi... 82 yaşında... Kureyşan aşiretinden... Hürriyet Caddesi'nde manifaturacı... Kime sorsanız tanır... Kemal Kılıçdaroğlu'nun akrabası... "Dedelerimiz bir" dedi.

Mehmet Yıldız... Boy 2.06.

İlkokul mezunu... Ama Munzur Üniversitesi'nde hocalık yaptı... Kültür... Folklor.

Yurtdışına gitti... Defalarca... Kültürsanat etkinlikleri.







Akşam... Saat 21.00'e yaklaşıyor... Eşi ile birlikte hâlâ dükkânda... Eşi, yöresel kıyafetler dikiyor.

- Dede... Hâlin nicedir? Tunceli ne âlemdedir?

- Huzur güzeldir... Huzur berekettir... Vali bey, dükkânıma geldi... Ben onu ziyarete gittim... Kendisine söyledim... Kavga etmeyelim... Bu güzel memleketin kıymetini bilelim.

***



Ankara'ya mesaj



Selam verdik... Sohbet ettik... Gideceğiz... Ama Uzun Mehmet bırakmıyor.

Tuncelili misafirperver... İlle de bir şey ikram edecek... Yedirecek... İçirecek... Evine götürecek.

- Dede... Yerel seçimde oy kullandın mı?

- Oy namustur... Kullanacaksın... Hangi partiye oy verirsen ver... Hepsi de bu memleketin partisi.

Tunceli... Alevi nüfus çok... Ya... Sünni- Alevi evliliği...

Uzun Mehmet dedi ki:

- Gönül işi... Kimse karışamaz... Elbette evlenecekler.

- Dede... Ankara'ya bir diyeceğin var mı?

- Seçimden herkes ders aldı... Siyasette yumuşama başladı... Devam etsinler... Hak ve hukuku gözeten yeni bir Anayasa yapsınlar... Ama uzlaşarak.

***





Devlet-millet kucaklaşması



Tunceli'de çok kişiden aynı sözleri işittik...

"Vali bey, evimin kapısını çaldı... Vali bey, işyerime geldi" sözlerini.

Ey idareci!







Ey siyasetçi!

Halkın içine gir... Halktan uzak durma... Halkla kucaklaş.

Bölgede... Elazığ'da, Tunceli'de... İlçelerde... Devlet-millet kucaklaşmasını gördük... Sevindik.

***



Çocuklar ölmesin



Camide... Gazzeli çocuklar için Fatiha'lar okunuyor... Kalpler... Gazze'deki insanlar için atıyor.







Munzur Üniversitesi'nde... Gazze için etkinlik yapılıyor... İsrail'e protesto... Netanyahu'ya tepki.

Cemevi... Ana baba günü... Her yaşta insan... İçlerinde vali de var... Gözyaşları... Kalıcı barış duaları.

***



Yerel medya



Tunceli'ye son gelişimizde 3 günlük gazete vardı:

Dersim Haber... Emek... Özgür Dersim.

Gazeteci dostumuz Ali Haydar Gözlü, "Birleştik" dedi:

- 1971'den bugüne yayımlanan Dersim Haber çatısı altında birleştik... Ve güçlendik.







Gün boyu Ali Haydar ile birlikte dolaştık.

"Sonbahar ve kış sessiz geçti" dedi:

- Baharla birlikte bölge canlandı... Yerli ve yabancı turist gelmeye başladı... Valimiz turizme çok önem veriyor... Çevreci... Güler yüzlü... Huzur ile birlikte Tunceli'ye bolluk, bereket geldi.

***



Yepyeni bir kent



Kentsel dönüşüm... Planlı şehirleşme... Yeni binalar yükseliyor.

Bir apartmana girdik... Balkondan aşağılara baktık... Yemyeşil.

Munzur Çayı manzaralı.

Âşık... Aldı sazı eline... Başladı çalıp söylemeye:

"Karlı dağın eteğinden,

Akar gider Munzur Suyu,







Ekine bereket katar,

Çağlar gider Munzur Suyu."

İstanbul'u aradık... Gazeteyi... Metin Yüksel'i... Genel Yayın Yönetmeni:

- Daire... 3+1... Munzur Suyu manzaralı... İndirim yaptılar... 4 milyona bıraktılar... Buraya yerleşeceğim.

Metin, kahkahayı bastı:

- Abi son kararın mı? Yarın, gazetenin mali işler grup başkanı ile görüşeceğim.

Biz işin şakasındayız... Ama...

Amerika, Kanada, Avrupa, İstanbul'dan gelip ev alanlar var.

Huzur... Ve doğa... Mıknatıs gibi... İnsanları çekiyor.

***



Huzur bereketi



Ahmet Çakar... Çakar Bakkaliye... Yöresel ürünler.

Moğultay Mahallesi... Dar Sokak'ta.

1983'ten bu yana esnaf... Sabah erkenden dükkânı açıyor... Saat 06.00'da.

Akşam... 20.30... Hâlâ açık.

- İyi akşamlar... İşler nasıl?

- Pandemi sonrası durgunluk başladı... Yazları işler açılıyor... 4 ay... Gurbetçiler geliyorlar, yurtdışından... İstanbul'dan... Ayrıca yerli ve yabancı turist.

Ahmet Çakar'ın 2 kızı var.







Biri avukat, diğeri uzman diyetisyen.

Tunceli'de... Okula gitme oranı yüksek... Merkezde, ilçelerde, köylerde.

Ne alırsanız organik.

Süzme bal 350, petek 400 lira.

Dükkândan çıktık... Otele kadar yürüdük... Lokanta, büfe, berber, hediyelik eşya satıcısı açık.

Huzur olunca... Geç saatlere kadar insanlar dışarıda.

Çay bahçesi... Mola verdik... Kalabalık... Çayımızı getiren garson dedi ki:

- Bir ay sonra gelseniz oturacak yer bulamazsınız.

***



Türkiye'nin İsviçre'si



Vecdi Gönül... Devlet hizmetinde bir ömür... Mülki idare amirliği... Merdivenin bütün basamaklarını tırmandı... Ağır ağır.

Emniyet Genel Müdürlüğü... Ankara ve İzmir Valiliği... Milletvekilliği... Milli Savunma Bakanlığı. Bir zamanlar Tunceli'nin Hozat ilçesinde kaymakamdı.

Aradık... "Vecdi Abi" dedik:

- Kaymakamlık yaptığınız coğrafyadayız... Hozat... Tunceli... Pülümür

Duygulandı... Dudaklarından üç sözcük döküldü:

- Tunceli... Türkiye'nin İsviçre'si.

İlginç... Vali Bülent Akbıyıkoğlu ile gezerken... O da benzer sözler söylemişti:

- Munzur Dağları... Alpler'den çok daha güzel... Ovacık... Nazımiye... Pülümür... Yarının İsviçre'si.

***



Cevdet Yılmaz'lı notlar... Yarın



Çarşıdaydık... Kalabalığın içinde... Dediler ki:

- Cevdet Yılmaz, buradaydı... Cumhurbaşkanı Yardımcısı.

Doğu... Güneydoğu... Şırnak... Diyarbakır... Nereye gitsek, "Sizden önce Cevdet Yılmaz geldi" dediler.

Cevdet Yılmaz... Tunceli... Sokaklar... Ve son notlar... Yarın.