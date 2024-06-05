Sorunlar, halkla aşılır... Halk, size inanmazsa, halkı arkanıza alamazsanız, başarılı olamazsınız.

Munzur Suyu kenarında bir mekân, Kahve Arası.

Sahibi, Ozan Yıldız.







Çay... Kahve... Pizza... Pasta...

Sabah saat 08.00'den gece 02.00'ye kadar açık... Kalabalık... Yerli, yabancı.

Ozan Yıldız, dedi ki:







Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı seviyoruz... Geliyor... Halkın arasına giriyor... Dinliyor.

3 ayda 2 defa geldi... "Zaza Hemşerilerim" diye hitap etti... Kalplerimizi fethetti.

İnanıyoruz... Orta Vadeli Program başarıya ulaşacak... Ekonomik sorunlar yavaş yavaş aşılacak.

***



İçimizden biri



Cumhurbaşkanı... Bakan... Milletvekili... Siyasi parti lideri... Vali... Yüksek bürokrat olabilirsiniz.

Halka tepeden bakmayacaksınız.

"Cahil... Ağzı soğan kokuyor" diye düşünmeyeceksiniz.

Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin en küçük şehirlerinden Tunceli'ye gelmiş.

Fors... Fiyaka... Siren... Zırhlı araçlar... Koruma ordusu yok.

"Sorunlarınızı biliyorum" demiş:

- Ama bir de sizden dinlemek istiyorum.







Sorun çok... Yatırım... Uygulamalı otelcilik okulu... Teşvik.

Cevdet Yılmaz... İş dünyası temsilcilerine dönmüş:

- Tunceli'ye yatırım yapın... Arkanızdayız... Gece gündüz, istediğiniz zaman beni arayın... İşte telefon numaram.

Budur... Bunu yapamazsanız, halkı kucaklamazsanız, başarılı olamazsınız.

Ozan Yıldız... "Hep böyleydi" dedi:

- Kalkınma Bakanı iken de (Temmuz 2011/Mayıs 2016) bölgeyle yakından ilgiliydi... İçimizden biri.

***



Hayvana sevgi, doğaya saygı



Sabah dolaştık... Akşam dolaştık... Eczane, market, kamu kuruluşu, lokanta, okul, berberin önünde köpek... Kocaman.

Kısırlaştırılmış... Kimseye zararı yok.

Köpeği kovalayanı, taş atanı, sopa ile vuranı görmedik.

Uzun Mehmet (Yıldız)... Alevi dedesi... Dedi ki:

- İnancımız gereği... Hayvana kötü muamele etmeyeceksin... Ağacı kesmeyeceksin... Suyu kirletmeyeceksin... Evinin önünü temiz tutacaksın.







Tuncelili... Kızılderili gibi.

Gezerken... Kızılderili atasözleri aklımıza geldi:

Eğer bütün hayvanlar kaybolup giderse insanoğlu büyük bir ruh yalnızlığı içinde ölecektir. Hayvanlara ne olduysa insanlara da aynısı olur.

Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık öldüğünde; beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak.

Yeryüzü, bize atalarımızdan miras kalmadı, çocuklarımızdan ödünç aldık.

***



Afete hazırlık



Bölgede asker de çok, polis de... Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, durumdan vazife çıkarmış.

2 bin 500 kişiye arama-kurtarma eğitimi veriliyor... Asker... Polis... Afet, arama-kurtarma okulu gibi.

Allah korusun... Yarın... Deprem olursa... Arama-kurtarma ekipleri hazır... Yurtdışından ekip gelmesini beklemeye gerek yok.

***



Her canlı kutsaldır



Dağlar... Munzur Çayı'nın kenarları... Yaban keçisi dolu... Halk, "Geyik" diyor.

Av yasağı var... Kimse dokunmuyor... Vurmuyor.

Gazeteci dostumuz Ali Haydar Gözlü dedi ki:







Aslında av yasağına gerek yok... Dağ keçileri, bizim inancımıza göre, Munzur Baba'nın sürüleri.

Köylere gidelim, göreceksiniz... Köylü ayılara yiyecek verir. Ayıya kurşun sıkılmaz... Günahtır.

"Gidelim" dedik... Köy yolundayız... Önümüze dağ keçileri çıktı... Şoför durdu... Geçiş önceliği yaban hayvanlarının.

***



Terör bitti, turizm başladı



Anket... Kamuoyu yoklaması... Turizmle... İl dışından gelenlerle ilgili bir araştırma.

Komşulardan gelen çok... Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Batman'dan...

Tunceli ile ülke kaynaşması sevindirici... İstanbul'dan gelen gelene.







Ve bir de gurbetçiler. Almanya, Hollanda, Fransa'dan gelen Tuncelililer.

Zengin bir coğrafya... Tarihi eserler... 264 çeşit endemik bitki.

Terör sona erince... Tunceli huzur denizi olmuş.

***



Hayaller gerçek oluyor



Tunceli'de bir hazırlık var... Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun projesi:

Yamaç paraşütü.

Birkaç yıl önce... Bölgede yamaç paraşütünden söz edilse... Millet gülerdi.

Şimdi ise... Vali, motosikletle geziyor... Halk, sabırsızlıkla yamaç paraşütünü bekliyor.

***



İnanç gereği



Ankara'da... Çukurambar'da oturuyoruz... Gözde semtlerden.

İddia ile söylüyoruz... İsteyen gelsin görsün... Tunceli, daha temiz.

Hayır... Yerel yönetimin hizmeti, başarısı değil.

Toplum bilinci... İnancın gereği... Dükkânın, otelin, lokantanın, evin önünü... Caddeyi, sokağı temiz tutacaksın.

***



Nazımiye



Siyasetçi beşiği.

Kemal Kılıçdaroğlu, Nazımiyeli.

Rahmetli, CHP Milletvekili Kamer Genç...

Listeyi uzatabiliriz... Siyasette Nazımiyeli çok... Yerel yönetimlerde de... Bürokraside de... Medyada da... İş dünyasında da.

Ey Nazımiyeliler... Tunceli... Nazımiye sizleri bekliyor... Yalnız gelmeyin... Eş, dost toplayın... Heyet halinde gelin.

Gezilecek... Görülecek... Ve ders alınacak çok şey var.

***



Gülşen



Tunceli'ye her gelişte görürüz... Meydanda... Kaldırımda... Ayakkabı boyacısı Gülşen Temur.

16 yıldır, bu işi yapıyor.







Dilenmiyor... Kimseden yardım, destek beklemiyor.

Alın teriyle geçiniyor.

Birlikte fotoğraf çektirdik... Öyle mutlu oldu ki.

***



Güzel Anadolu



Çemişgezek... Pülümür... Ovacık... Pertek... Köyler... Şırıl şırıl akan sular... Tarlada çalışanlar... "Çayımı içmeden gitme" diyen, ekmeğini bizimle paylaşmak isteyenler... İşte Anadolu... Şiirdeki gibi:

"Sen ne güzel bulursun,

Gezsen Anadolu'yu,

Dertlerden kurtulursun,

Gezsen Anadolu'yu."