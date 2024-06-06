Ortalıkta laf çok... Ağzı olan konuşuyor... Senaryolar işportaya düştü, havada uçuşuyor.

Gazetelerde yazılıyor... Televizyonlarda tartışılıyor... Sosyal medyada paylaşılıyor.

Senaryo 1:

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, siyasete dönüşü düşünüyor... Recep Tayyip Erdoğan sonrası için hazırlık yapıyor... DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'ni tek çatı altında birleştirecek.

Senaryo 2:

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir parti kurmayı düşünüyor... CHP'nin küskün milletvekillerini ve 31 Mart'ta aday yapılmayan eski belediye başkanlarını bir araya getirecek.

Senaryolar ne kadar doğru? Bilemiyoruz.

Fakat... Abdullah Gül'e de... Kemal Kılıçdaroğlu'na da... Gaz verenin çok olduğunu görüyoruz.

***



Demirel'e gaz verenler



Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanlığı görevi sona erdi ve Güniz Sokak'taki evine döndü... 16 Mayıs 2000.

Adalet ve Kalkınma Partisi seçimi kazandı, tek başına iktidar oldu... 3 Kasım 2002.

Güniz Sokak 31 numaralı konut... Alt kat... Ziyaretçi akını başladı.

Afyonlular... Sucuk getiriyorlar... Kaymaklı ekmek kadayıfı.

Balıkesir heyeti... Çeşit çeşit peynir.

Bursa'dan... Kestane şekeri.

Antalya'dan narenciye.

Gelenlerin söyledikleri fotokopi gibi:

- Efendim, millet sizi istiyor... Kırat, sizi özledi... Doğru Yol'un başına geçin... Meydanlara çıkın... Ne AK Parti kalır ne de Erdoğan.

Özetle... "Gaz veren" o kadar çoktu ki... Listeyi yazmaya yerimiz yetmez.

***



Tarihe düşülen notlar



Demirel... Kars'tan bal, Trabzon'dan yağ, Van'dan otlu peynir getirenlere teşekkür etti.

Yanaklarından öptü.

"Sizler akıllı insanlarsınız" dedi.

"Memleketinize selamımı götürün" diyerek, kapıya kadar uğurladı.

Sonra da... Bana dedi ki:

Diyeceklerimi not et... Zamanı gelince yazarsın.

Başbakanlık gibi... Cumhurbaşkanlığı gibi çok önemli makamlarda oturanlar... Yüksek şeref mevkilerine çıkanlar... Görev süreleri dolunca, hareketlerine dikkat etmek zorundalar.

Yoksa kendilerini küçük düşürürler... İtibarlarını kaybederler.

Ben buradayım... Devletimin, milletimin bir gün ihtiyacı olursa beni ararlar... Bulurlar... Kendiliğimden ortalığa çıkamam... Küçük düşerim.

***



Ne olurdu?



Yakından tanığıyım... Demirel'e haftalarca, aylarca gaz verildi.

Gaz verenler içinde kimler yoktu ki? Eski siyasetçi... Sivil toplum lideri... İş dünyası...

Gazeteci... Bankacı... Akademisyen.

Demirel... Gaza gelmedi.

Gelseydi... Aktif siyasete dönseydi... Doğru Yol Partisi'nin başına geçseydi...

Recep Tayyip Erdoğan... AK Parti fırtınasına karşı... Yüzde 10 seçim barajını bile geçemezdi.

Küçük düşerdi... İtibarı zedelenirdi.

***



Demokratik tecrübe



Yakın siyasi tarihten ders alınacak bir parti kurma hikâyesi:

Demokratik Parti olayı.

Z kuşağı bilmez.

Daha önceki kuşak ne kadar bilir acaba?

Lider Demirel'e tepki... Parti içi sorunlar... Adalet Partisi'nden istifalar... Milletvekilleri... Senatörler.

Ayrılanlar yeni bir parti kurdular... Demokratik Parti... 18 Aralık 1970.

69 kurucu... İçlerinde, deve dişi gibi isimler var... Yassıada'da avukatlık yapmış Ferruh Bozbeyli ve Talat Asal... Siyasetin Koca Reis'i Sadettin Bilgiç... Faruk Sükan, Mehmet Turgut, Rasim Cinisli, Bahri Dağdaş, Ata Bodur, Cevat Önder gibi...

Atatürk'ün son Başbakanı, üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kızı Nilüfer Gürsoy... O da kuruculardan.

Demokrasi şehidi Adnan Menderes'in iki oğlu... Yüksel ve Mutlu Menderes... Kuruculardan.

Sahi... Ne oldu Demokratik Parti?

Bugün... "Sağın, solun" dolduruşuna gelenler... Koltuk aşkıyla yanıp tutuşanlar, Demokratik Parti tecrübesinden ders almalılar.

***



Sandık sonucu



Seçim... 14 Ekim 1973... Kıyasıya bir kampanya.

Demokratik Parti mitingi... 90 yaşındaki Celal Bayar kürsüye çıktı... Konuştu..

Oy istedi. Sandıklar açıldı... Yüzde 11.9 oy.

45 milletvekili... 1 senatör.

***



Gidenler döndü... Perde indi



Demokratik Parti'nin ömrü... Bir seçimlik.

Siyasetin dalgalı denizinde, partide dalgalanmalar, kırılmalar başladı.

Meydanlarda, Adalet Partisi'ni... Süleyman Demirel'i eleştiren... Demokratik Parti'ye oy isteyen Celal Bayar bile tavrını değiştirdi.

Demokratik Parti'nin, Adalet Partisi limanına yanaşmasını istedi.

Genel Başkan Ferruh Bozbeyli hariç... Gidenlerin çoğu yuvaya döndüler... Siyasetin marka ismi Sadettin Bilgiç dâhil.

Sonra... Türk siyasi hayatında Demokratik Parti diye bir parti kalmadı.

***



Önce akıl



Siyasetçinin elbette iddiası, inancı, hırsı olacak.

Fakat... Aman dikkat... Altın kural:

Hırs... Aklın önünde olmayacak.

Çok partili siyasi hayatımızda... Hırsı aklının önünde giden öyle isimler var ki... Akşam güneşi gibi, batıverdiler.

Saymaya kalksak yerimiz yetmez.

***



Önemli soru



Fevzi Çakmak... Kurtuluş Savaşı'nın komutanlarından... Mareşal.

Osmanlı Harp Madalyası... Osmanlı Liyakat Madalyası... Kırmızı-yeşil şeritli İstiklal Madalyası sahibi.

Genelkurmay Başkanı.

1923... Atatürk'ün Meclisi... İkinci dönem milletvekili.

1946... Demokrat Parti dönemi... DP listesinden Bağımsız İstanbul Milletvekili.

Böylesine büyük bir yıldızın... 1948'de... Millet Partisi kurucuları arasında yer almasına ne gerek vardı?

***



Zil çaldı... Dersimiz bitti



Uzatmayalım... Süleyman Demirel'in sözlerini hatırlatalım:

"Şeref mevkilerinde oturanlar, görev süreleri sona erince, hareketlerine dikkat etmeliler... Yoksa küçük düşerler."

Sahi... Ünlü sanatçı Levent Kırca ne diyordu:

"Niyetimiz kimseyi kırmak değildir

Şuradakini buraya koymak değildir

Arada bir zülfü yâre dokunduk

Tam yerine rast geldi manzara koyduk."