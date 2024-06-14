Yarın arife, pazar günü Kurban Bayramı... Sağlıklı ve huzurlu nice bayramlara.

Yıllar önceydi... Darbe... Muhtıra... Koalisyonlar... Siyasetin çalkantılı dönemleri.

Türk siyasetinin Anadolu fırtınası... Efsanesi Osman Bölükbaşı (1913-2002) dostumdu... Bir dörtlük söylemişti... Yazmıştım:

"Çok arife gördü bayram görmedi,

Leyla'ya kavuşup bir dem sürmedi,

Bahtına milletin akıl ermedi,

Bu kara bahta yanar ağlarım."

O yıllar... Darbeler... Siyasete müdahaleler geride kaldı.

İşleyen demokrasi, geç de olsa başlayan iktidar-ana muhalefet diyaloğu... Yumuşama... Normalleşme var.

Mutlu bayramlar.

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Bayram şekeri... Kurban kavurması



Ramazan Bayramı öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile konuşmuştum.

"Makama saygıdan asla taviz vermeyiz... Bayramda Sayın Cumhurbaşkanı'nı arayacağım" demişti. (8 Nisan 2024-SABAH)









Özel'in bu yaklaşımı... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a uzattığı el... Millete, siyasete... Bayram şekeri gibi gelmişti.

Kurban Bayramı'nın hemen öncesinde Erdoğan ile Özel'in ikinci kez bir araya gelişleri... Siyasette bahar havası... Herkesin hoşuna gitti... Kurban eti kavurması gibi.

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Erdoğan... Kılıçdaroğlu... Hakaret davaları



Margaret Thatcher... İngiltere'de 11 yıl başbakanlık yapan lider... Anılarında diyor ki:

- Kişilere hakaret etmek, politika yapmanın yerini tutmaz... Panik belirtisidir (Demir Lady'nin anıları... Başbakanlık Yılları... Sayfa 394.)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kaç dava açtığını biliyor musunuz?

Manevi tazminat konulu tam 68 hukuk davası.

Ve... Cumhurbaşkanı'na hakaret nedeniyle 15 ceza davası.

Siyaset sahnesi hakaretlerin havada uçuşacağı... Saç saça, baş başa kavgaların yapılacağı arena değildir.

O nedenle... Yumuşamaya... Erdoğan-Özel diyaloğuna ne kadar sevinsek yeridir.

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Kurban ekonomisi



Bayramda... 680 bin büyükbaş hayvan kesilecek... 2 milyon 500 bin de küçükbaş.

Sayılar... Geçen yılın gerisinde... Gerileme oranı yüzde 20.







Nedeni... Halkın alım gücünün düşmesi.

Ve... Kurbanlık fiyatlarının yükselmesi.

Kurban ekonomisini, işin uzmanı ile konuştuk... Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar.

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Allah, kabul etsin



Kurbanlık pazarı... Büyükbaş... 75 ile 250 bin lira arasında.

Küçükbaş... 8 bin-25 bin fiyat aralığında.

Büyükbaş alanların çoğu hisseli. 7 kişi kesiyor. Şemsi Bayraktar... Kardeşleriyle, yakın akrabalarıyla, 7 hisse büyükbaş aldılar... 150 bin liraya. Allah, kurbanlarını kabul etsin.

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107 milyar lira



İllerde, ilçelerde... Kurbanlık pazarlarında canlılık var.

Soru: Türkiye genelinde... Kurban pazarlarında... Kaç lira dönecek?

Yanıt: Kurbanlıklara harcanacak para... 107 milyar 300 milyon lira civarında olacak.

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Aman dikkat



Kurban bayramlarının klasiği... Acemi kasaplar.

25 yıl önce... 15 yıl önce... Geçen yıl... Aynı tablo... Hiç değişmedi.

"Kurbanlık hayvanı keseceğim" diye elini, kolunu, bacağını kesen... Hastanelik olan çok. Örneğin... 2000 yılına bir bakalım.

Kurban Bayramı... 31 Temmuz-3 Ağustos.

Acemi kurban kazası... 5 bin 282 yaralı. Rekor... Hep İstanbul'da... Hiç değişmedi... 1153. İkinci sırada Bolu... 301. Acemi kurban kazası nedeniyle hastaneye hiç başvurunun olmadığı 3 il... Siirt... Sinop... Ve Tunceli.

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İstatistik



Acemi kasapların yaptıkları kazalar... İlk sırada sağ elin kesilmesi var. İkinci sırada... Sağ başparmak. Ve üçüncü sıra... Sağ işaret parmağı.

İstatistiklere... Geçmişe... Dikkatsizliklere göz atarken... Kurban Bayramı'nda Şanlıurfa-Suruç'ta yaşanan bir olay gözümüze ilişti.

Fatma Kılıç... Kurban etini keserken, bıçak elinden kayıverdi... Ve boğazına saplandı. Ambulans... Hastane... Doktor... Şah damarı parçalanmıştı. Allah rahmet eylesin.

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Püf noktaları



Kurbanlık hayvanları kesecek olanların dikkatine... Duyduk duymadık demeyin... 5 önemli madde:

1. Kurbanın yemek borusu ve nefes borusu ile iki atardamarından en az birini keseceksiniz.

2. Hayvanın omuriliğini kesinlikle kesmeyeceksiniz.

3. Hayvana eziyet etmeyeceksiniz... Acı çektirmeyeceksiniz.

4. Kurban kesimini çabuk yapacaksınız... Hızla.

5. Kesilecek hayvanların birbirini görmemesi önemli... Buna özen göstereceksiniz.

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İbret alan yok ki



Boşuna söylenmemiş... "Tarih tekerrürden ibarettir... İbret alınsaydı hiç tekerrür eder miydi?"

Acemi kasap kazaları tarihi de... İşte böyle bir şey... İbret alan yok.

2023... Kurban Bayramı'nın ilk günü... Kocaeli... Kurbanlık gazisi Ramazan Dağ... Kazadan sonra şunları söylemişti:

- Kurbanın kafasını tutuyordum... Babam, bıçağı hızlı çekince kolumu kaptırdım... Ciddi bir şeyim yok... 8 dikiş atıldı.

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Kurbanlık listesi



Dostumuz... Ağabeyimiz... Bir bilge insan... Eski TOBB Başkanı... Eski Bakan... Ali Coşkun.

Bayramda... Kurban edileceklerin listesini çıkarmış:

Kindarlık... Kibir... Yalancılık... Nobranlık... Ego... Cehalet... Nefret... Kabalık... Riyakârlık... İhanet.

Teşekkürler Ali Abi... İyi bayramlar.