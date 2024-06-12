HATAY

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel'i ziyaret etti...

Ve... Türkiye'deki tek Ermeni köyü Vakıflı'da bayram havası esti.

Başta muhtar Berç Kartun... Garbis Kuş... Bedros Kehiyeoğlu... Murat Kadıyan... Harutyan Kuş... Bütün köylü... Sevinçten uçtular.

İki liderin buluşması... Kavurucu yaz sıcağında... Antakya'da, Reyhanlı'dan, Kırıkhan'da, Hassa'da, Defne'de... İnsanların yüreğini serinletti.

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Ankara nire, Vakıflı nire?



İstanbul'a 1340, Ankara'ya 708 kilometre... Samandağ ilçesinin köyü.

Yemyeşil... Çiçek bahçesi gibi.







Depremde kilise hasar gördü... İhalesi yapıldı... Ağustosta, Meryem Ana tortusunda... İbadete açılacak.

31 Mart... Seçim... Büyükşehir Belediyesi... AK Parti'ye 39 oy çıktı, CHP'ye 49 oy.

Berç Kartun... Tek aday... Yedinci kez muhtar seçildi.

Dün... Cumhurbaşkanı ile CHP Genel Başkanı bir araya gelince... Köylü birbirine sarıldı... Tam bir bahar havası.

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Çifte bayram



Antakya... Kapalı Çarşı... "Uzun Çarşı" diyen de çok... Ticaretin kalbi... Şehrin nabzının attığı yer... Yüzlerce işyeri... Kuyumcu... Hediyelik eşya satıcısı... Giyim kuşam...

Kurban Bayramı öncesinde oldukça canlı.

Erdoğan-Özel buluşması... Neler konuşuldu? Dikkat ettik... Çarşı esnafı ve müşteriler için görüşmenin olması, hangi konuların ele alındığından daha önemli.

İçerik, ikinci planda.

Özetle... İnsanlar, siyasette gerilim, yüksek tansiyon istemiyor.

Cumhurbaşkanı ile ana muhalefet liderinin buluşması... Hataylı için Kurban Bayramı öncesinde bayram... Çifte bayram gibi.

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Cumhurbaşkanı'na mektup



Necmettin Zaroğlu... Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki teşekkürü var.

1. TSO ve borsa başkanlarına yeşil pasaport verileceği için.

2. Hatay'ı ayağa kaldırma sözünü verdiği için.







Zaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı'ndan iki de isteği var:

Suriye ile barış süreci sonuçlansın... Sığınmacılar geri dönerler.

Arap coğrafyasına açılan Cilvegözü sınır kapısı kapalı... Açılsın... Suriye ile ticaret başlasın.

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Reyhanlı gerçeği



Reyhanlı'da dolaşırken dikkatimizi çekti... "Her iki kişiden biri Suriyeli" desek abartmış mı oluruz?

Sonra... Sohbet ederken... AK Parti Reyhanlı İl Başkanı Şaban Kurt dedi ki:







İki yerde yerleşik nüfustan fazla sığınmacı var... Kilis ile Reyhanlı.

Nüfusumuz 120 bin... Suriyeli ise 150 bin.

Suriye ile ilişkiler düzelsin... Eski hâline gelsin... Ters göç başlar... Evli evine, köylü köyüne, Suriyeli Suriye'ye.

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Acı ama gerçek



Deprem... Büyük felaket... Devlet/millet işbirliği... TOKİ, binlerce ev yapıyor.

Ama bu arada birileri de... Fırsattan istifade... Kaçak inşaat yapıyor.

Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar'ı ziyaret ettik... Milletvekili Hüseyin Yayman ile birlikte.

Belediye binası, depremde yıkıldı... Başkan, fuar alanında çalışıyor.

"Kaçak yapılaşma arttı" dedi:

- Elektrik bağlamıyorum... Ama üzerimde büyük bir baskı var.

Baskı nereden? Tahmin edersiniz... Kaçak inşaat yapanlardan.

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Başkan... Dersine çalışıyor



Mehmet Öntürk... Hatay'ın 31 Mart sandığından çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı... Gayretli... İddialı... Halkın içinde... Dedi ki:

Şehrimizi ayağa kaldırmak için çok çalışacağız.

7'den 77'ye hiçbir ayrım yapmayacağız.







Tüm hemşerilerimizi kucaklayarak Hatay'ımızın dört bir yanına hizmet götüreceğiz.

Şehrimizi güçlendirip geleceğe taşıyacağız.

Hatay'ın sorunlarını ve çözümlerini biliyoruz. Çünkü dersimize iyi çalışıyoruz.

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Kibar Feyzo



Yönetmen Atıf Yılmaz... Ve yıldızlar... Kemal Sunal... Adile Naşit... Şener Şen... Müjde Ar... İlyas Salman... Erdal Özyağcılar...

1978'de çekilen ve ses getiren... Kapalı gişe oynayan film.

Feodalitenin... Ağalık düzeninin eleştirildiği şahane bir kara mizah.







Hatay'ın... Reyhanlı ilçesi... Harran köyünde çekildi.

Büyük bir konakta... Müderrisoğlu Konağı.

Konak şimdi devlette... Hatay Valiliği'nde... Restore ediliyor... Müze yapılıyor.

Ovanın ortasında sinema müzesi.

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Mal da yalan mülk de



Evvel zaman içinde... Bir varmış bir yokmuş...

Söze böyle girdik ama... Anlatacağımız hikâye değil, gerçeğin tam kendisi.

Fatih Müderrisoğlu... Kibar Feyzo filminin çekildiği konağın sahibi.

Babası... 1936'da... Halep Valisi imiş.

Fatih Bey'in sadece bu muhteşem konağı değil... Üç bin dönüm de arazisi var... Uçsuz bucaksız... Verimli ova.

Fatih Müderrisoğlu sizlere ömür.

Ama... Kimi kimsesi, çocuğu, hısmı, akrabası, mirasçısı yok.

Arazi devlete kalmış... Hazine'ye.

Devlet de... İhtiyaç sahibi köylüye dağıtmış... Köylü ekiyor, biçiyor... Ve devlete kira ödüyor... Ecrimisil.

Konağı... Üç bin dönüm araziyi görünce... "Mal da yalanmış mülk de" diye mırıldandık.

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Kültür hazinesi şehir



Hatay, elbette böyle kalmayacak... Toparlanacak... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı Ottoman Otel, Fransızlardan kalan eski sabun fabrikası Savon Otel... Camiler... Konaklar... Ayağa kalkacak.







Ama... Zaman alacak... Yıllar... Yıllar.

Zira... Nereye baksanız tarihi eser... Depremde ağır hasarlı olsa bile... Koruma altında... Dokunmak yasak.

Şairin, "Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden" dediği misal... Hatay'ın, küllerinden yeniden doğması da hayli zaman alacak.