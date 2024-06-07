Türkiye'de 545 yerel gazete var... 151 de yerel televizyon yayın yapıyor.

Örneğin... Aklımıza geliverenler.

Van'da... Olay Gazetesi... Şehri-Van... Van Sesi... Van-TV.

Trabzon'da... Taka... Karadeniz... Güne Bakış... Karadeniz'de Son Nokta.







Muğla'da... Hamle... Devrim... Muğla.

Batman'da... Batman Çağdaş... Batman Gazetesi... Batman Sonsöz.

Rize... Güneş... Zümrüt Rize... Haber Karadeniz... Çay-TV.

Diyarbakır... Ekspres... Söz... Çermik... Güncel... Can-TV... Söz TV.







Erzurum... Yenigün... Milletin Sesi... Pusula... Kardelen-TV.

Konya... Merhaba... Anadolu'da Bugün... Hâkimiyet... Konya Postası... Yenigün... Kon TV... Kanal 42.

Yerel gazeteler... Televizyonlar... Anadolu'nun deniz fenerleri.

Anadolu'dan pek çok meslektaşımız çarşamba akşamı milletin evindeydi... Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde.

Bugün... Çarşamba gecesinden notlar.

***

EN ÖNEMLİ SORUN



Sinan Burhan... Anadolu Yayıncılar Federasyonu Başkanı.

Bazı sorunlardan söz etti:







"En önemlisi... Ulusal TV'ler ile yerel TV'ler, uydu yayın ücreti olarak aynı bedeli ödüyorlar... Büyük haksızlık... Anadolu medyasına pozitif ayrımcılık istiyoruz."

Sinan Burhan haklı... Yerden göğe kadar.

***

YEŞİL PASAPORT



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen ay, TOBB kongresinde konuştu... 15 Mayıs Çarşamba.

Ticaret odası başkanlarına... Ve borsa başkanlarına... Yeşil pasaport verileceğini söyledi.

Alkış... Alkış... Alkış.

Önceki akşam... Sinan Burhan kürsüde, "Sayın Cumhurbaşkanım, gazetecilere de yeşil pasaport" deyince...

Yine... Alkış... Alkış... Alkış.

Türk siyaseti ve bürokrasisi yeşil pasaport konusunda çok tutucu... Şöyle yazarsak abartmış olmayız:

- Pasaportun kırmızısı da, yeşili de sadece bizde olsun.

***

ANNELER UNUTULMAZ



Diyarbakır anneleri, 1740 gündür, evlat nöbetinde.

PKK'nın kandırdığı... Kaçırdığı kızlarının, oğullarının eve dönüşünü bekliyorlar... Büyük acı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Anadolu Medya Ödül Töreni'nde konuşurken... Anneleri unutmadı.

Kışın ayazında, yazın sıcağında... Diyarbakır'da, Van'da, Muş'ta nöbet tutan anneleri.

Erdoğan'ın sergilediği tavrı diğerlerinden de bekliyoruz... Partilerden... Liderlerden... Sivil toplum örgütlerinden... Akademi dünyasında...

Herkesten.

***

TEBRİKLER



Hepsini yazamayız... Dostlar kusura bakmasınlar.

Ordu'dan Semra Şimşek... Altaş TV.

Yozgat'tan Tarık Yılmaz... Çamlık Gazetesi.

Niğde'den Şerife Türkeş... Medya Haber Sitesi.

Van'dan Erhan Uğurlu... Van Haber.

Trabzon'dan Tuncay Lokat... Haber 61 TV.

Hatay'dan Ferit Şahin... HRT TV.

Antalya'dan Gülşah Alkoçlar... Lider Gazetesi.

Milletin evinde konuk edilmekten... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden ödül almaktan öylesine mutlu oldular ki... İçlerinde... Çoğunun gözleri sulanmıştı.

***

BARLAS'A VEFA



Mehmet Barlas... Bir yıl önce kaybetmiştik... 1 Haziran 2023.

Külliye... Ödül gecesi... Eşi Canan Barlas... Oğlu Cemil Barlas... 4 de torun.







Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden Anadolu Vefa Ödülü.

Salondaki herkes duygulandı.

Bir Kızılderili atasözünü hatırladık:

"İhanet, arkadaşlık zincirini karartır. Fakat vefa onu her zamankinden parlak yapar."

***

TARİFSİZ MUTLULUK



Şerife Türkeş... Niğde'den... Ödül gecesine çocuklarıyla gelmişti... Kızıyla, oğluyla.

Tarık Yılmaz... Yozgat'tan... Eşi ve oğluyla katılmıştı.







Şerife... "Devletin zirvesindeki isimden böyle bir ödül aldım ya... Ölsem de gam yemem" derken... Ağlıyordu.

Tarık... "Gazete satıcılığı ile çalışmaya başladım... Sonra gazeteci oldum... Ve televizyoncu... Bu ödül, çocuklarıma bırakacağım büyük miras" derken... Sesi titriyordu.

Anadolu Yayıncılar Federasyonu Başkanı Sinan Burhan... Ve ödül jürisini kutluyoruz.

***

ÖRNEK DAYANIŞMA



Balıkesir'den Semra ve Kamil Akyürek... Merhaba Gazetesi.

Onlar... Ödül almadılar.

Ama... Ankara'ya gelmişlerdi... Külliye'de... Ödül gecesine... Uzaklık, yaklaşık 550 kilometre.

Ödül alan meslektaşlarını kutlamak, sevinçlerine ortak olmak için.

Bir vefa örneği daha.

***

TUTARSIZ... AHMAKÇA



Avrupa'sı... Amerika'sı... Filistin'de yaşananlara gözleri kapalı Batı.

2 yüzlü... Çifte standartlı Batı.

Çocuklar, masum halk katledilirken... 150 gazeteci öldürülürken sesini çıkarmayan, tek dişi kalmış canavar Batı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya medyasının tepkisizliğinin, ilkesizliğinin altını çizerken... Ahmet Kaya'nın şarkı sözünü hatırlattı:

"Nerden baksan tutarsızlık, nerden baksan ahmakça."

İşte o an... Salonda alkış patlaması yaşanan anlardan biriydi.

***

BEĞENDİK



Meclis başkanları, yurtdışında kendilerine verilen hediyeleri sergiliyorlar.

Vitrinlerde... 100'lerce.

Önceki akşam... Külliye'de... Tören salonuna girerken... Holde... Vitrinler gördük.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a... Azerbaycan'dan... Kırgızistan'dan... Bosna Hersek'ten... Macaristan'dan... Dünyanın dört bucağından... Ve yurdun dört bir yanından verilen hediyeler.

Güzel bir uygulama.

***

UNUTMADAN



Recep Tayyip Erdoğan... Siyasetin sağ cephesinden.

Ahmet Kaya... Sanat dünyasının farklı cephesinden. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Erdoğan... 26 Mart 1999'da... Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine... Cezaevine giderken... Uğurlayanlar arasında... Vefalı sanatçı... Ahmet Kaya da vardı.

***

ONUR ÖDÜLÜ



Anadolu'yu karış karış dolaşıyoruz... İl il, ilçe ilçe... Köylere kadar.







Karşılığında... Onur Ödülü aldık.

Teşekkürler.