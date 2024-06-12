Video Haber Yavuz Donat | Erdoğan... Özel... Ve bayram havası
Yavuz Donat | Erdoğan... Özel... Ve bayram havası

Yavuz Donat | Erdoğan... Özel... Ve bayram havası

12.06.2024 | 16:45

Yavuz Donat'ın 12.06.2024 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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