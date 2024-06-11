HATAY

Duvar yazıları... "İşte biz o gün tükendik... 06.02.2023... Yarın öleceğiz... Yıkıldık... Kaderimiz böyleymiş."







Bazı duvarlara çiçek resmi yapılmış... Umudun göstergesi.







En çok yazı ise... "Dönecez."







Ama... Asrın depreminden sonra şehri terk edenlerin ne kadarı döndü acaba?







Metropol ilçe Antakya'nın Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar dedi ki:







- Depremden önce nüfusumuz 400 bin idi... Şimdi 300 bin... 100 bin kişi dışarıda... Çoğu Mersin ve Ankara'da.

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SORUN ÇÖZÜLÜYOR



Depremin yaşandığı hangi şehre gitsek... Hangi ilçeye uğrasak... Yerel yöneticilerden aynı şikâyet:

- İller Bankası, nüfusa göre bütçeden para gönderiyor... Depremle birlikte nüfus azaldı... Gelen para da azaldı... Ama masraflarımız o kadar çok arttı ki.







Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar da aynı sıkıntıyı dile getirince...

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'yi aradık... Sorunu anlattık.

Özhaseki, "Arkadaşlar haklı... Kanun çıkaracağız... Ödenekleri artacak" dedi... Ve ekledi:

- Bayramdan sonra Hatay'da olacağım.

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BİLMİYORDUK



Arabistan'daki berberlerin büyük kısmının Hatay-Samandağlı olduğunu... Biliyor muydunuz?

Samandağ... Meslek lisesi... 150 öğrenci çıraklık eğitimi alıyor... Berberde.

Lise bitince... Arabistan'da iş hazır.

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ÖZGÜR ÖZEL'İN TELEFONU... VE...



Kapalıçarşı... Kuyumcu dükkânı... Telefonumuz çaldı.

Arayan... Özgür Özel... CHP Genel Başkanı.

Geçen hafta... Anadolu Yayıncılar Federasyonu tarafından verilen yılın onur ödülünü almıştık... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden.

Özgür Bey "Kutluyorum" dedi... Teşekkürler.







Özgür Özel ile konuştuğumuzu anlayınca... Yanımızdakilerden Edip Corc Bozkurt, telefon kapandıktan sonra dedi ki:

- Kemal Kılıçdaroğlu'nu seviyoruz... Ama artık yeter... Jübilesini yapsın... Evine çekilsin.

Sonra... İkinci el telefon satıcısı söze girdi:

- Atatürk... Cumhuriyeti gençliğe emanet etti... Kemal Bey gençlerin önünü tıkamasın.

Ardından... Bir kadın sesini yükseltti:

- Özgür Özel'e teşekkür ediyorum... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettiği için... Aman onun bunun sözünü dinlemesin... Siyasetteki bu güzel hava devam etsin.

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TARIMIN FOTOĞRAFI



Reyhanlı ilçesindeyiz... Göl Gazinosu... Çay, kahve, sohbet.

Ziraat Odası Başkanı Şemsettin Cünedioğlu dedi ki:

22 kardeşiz... 14'ü erkek... 8'i kız.

En az okuyanımız lise mezunu.

2 kardeşim mühendis... 8'i öğretmen.

Ailede tek kişi tarımla uğraşıyor... Ben... Arazimiz büyük.







Tarım sıkıntılı... Acil önlem şart... Teşvik... Yoksa tarım çökecek.

Ben de çekilecek olursam, ailede çiftçilik yapacak kimse yok.

Ziraat Odası Başkanı bunları söylerken... Yanımızda 3 kişi daha vardı:

1. Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman.

2. Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu.

3. AK Parti Reyhanlı İlçe Başkanı Şaban Kurt.

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ÇARŞI



Tavla oynayan çok... "Buyur" ettiler, biz de oynadık.

"2-0 önde iken" oyunu bıraktık... İşimiz çok... Esnafı dinleyeceğiz.

Mehmet Gündüz... 40 yıldır çarşıda... Dedi ki:

- Asrın depremi... Devlet, elinden geleni yaptı... Çadır... Konteyner... Üst baş... Yakacak... Allah, devletten razı olsun... Hatay'ın sabır ve zamana ihtiyacı var.







Sonra... Söz futbola geldi... Mehmet Gündüz:

- Yeni hoca alındı ama... Bilinen bir isim değil ki.

Hatayspor'u sorduk... Yanıt çevremizdeki kalabalıktan geldi:

- Hatayspor, sadece bir futbol takımı değil... Aile... Canımız... Ciğerimiz... Her şeyimiz.

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BAKIMSIZ 'DÜNYA GÜZELİ'



Gündüz sokakta dolaşmak imkânsız... Sıcak... Termometre 44'ü gösteriyor... Hamam gibi... Ter boşalıyor.

Sabah saat 06.30... Otelden çıktık.

Toz... Toprak... Hatay'ın en büyük ihtiyacı... Temizlik... Temiz yollar... Temiz bir şehir.

Acı gerçek... Hatay, belediye yönetimi ve hizmetleri açısından çok... Ama çok ihmal edilmiş.

Dünya güzeli bir şehir... Fakat bakımsız.

Allah, Büyükşehir'in yeni Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ün yardımcısı olsun.

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GÜNÜN ŞİİRİ



Hatay'ı... İlçelerini dolaşırken... Orhan Veli'nin şiirini hatırladık:

"Neler yapmadık şu vatan için,

Kimimiz öldük,

Kimimiz nutuk söyledik."

Seçimden önce Hatay siyasetçi kaynıyordu.

"Asrın depreminden oy çıkarmak için" nutuk atan çoktu.

Simdi bakıyoruz da...

Ortalıkta nutuk atanlardan kimseyi göremiyoruz.

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PİLAVDAN DÖNENİN...



Döneceğiz... Ama Hatay bizi bırakmıyor... İlçeler, köyler... Bizi bekliyor.

"Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" diyoruz... Kalıyoruz.

Depremde 9 yakınını kaybeden Hüseyin Yayman'la dolaşmaya devam ediyoruz.

İlçe... Köy... Çarşı... Dolaşacağız... Gözlemlerimizi yazacağız.

Yarın... Yine buralardayız.