Afyonkarahisar'ın ilçesi... Nüfusu 23 bin... Ama Temmuz-Ağustos aylarında...







Nüfus patlaması yaşanıyor. Dün... 7 Temmuz Pazar... Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, "Nüfusumuz 80 bine yükseldi" dedi:







- Ay ortasında 150 bini buluruz... Temmuz sonunda tavan yapar... 200 bin. Gelenler... Belçika, Fransa ve Hollanda'daki gurbetçiler... Memleket özlemi... Yaz tatili.

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SİYASETTE 'EMİRDAĞ' ETKİSİ



Belçika'da... Emirdağlı çok... Geçen ay, milletvekili seçimleri yapıldı... Federal ve bölge parlamentolarına giren Türk kökenli milletvekili sayısı 12. 3'ü Emirdağlı... Emel Köse... Hennan Oflu... Hasan Koyuncu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın "Emirdağ kökenli olduğunu" biliyor muydunuz?

1982... Brüksel doğumlu.

2006... Schaarbeek Belediye Meclis Üyeliği. 2009... Avrupa'nın ilk başörtülü milletvekili... Brüksel Parlamentosu üyesi. Zaman zaman Emirdağ'a geliyor... Annesini babasını ziyaret ediyor. Evleri... İlçe meydanına 50 metre... Çıkmaz sokakta... 4 katlı beyaz bir apartmanın 2'nci katında. Saat 11.00 suları... Zile bastık, kapıyı açan olmadı... Evde yoklardı.

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GURBET BAĞI



Serkan Koyuncu... Belediye Başkanı... Ablası ve yeğenleri Belçika'da. Mehmet Emin Kalender... Belediye Başkan Yardımcısı... Annesi ve babası Belçika'da... Küçük kardeşi... Belçika'da market sahibi... Diğer kardeşi... Amerika'da... Google'da.







Emirdağ'da... Akrabası gurbette olmayan bulamazsınız.

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AVRUPA İZLERİ



Gezdik... Brüksel Erkek Kuaförü... Brüksel Tekel... Kavaklar Snack Frituur... Cafe Dejavu... Nereye baksanız, Belçika, Fransa, Hollanda izleri. Nüfus bir anda artınca... Çarşıda, pazarda fiyat etiketleri de fırladı mı acaba? Merak ettik... Araştırdık.







Hayır... Fırsatçılık yok. Gurbetten hısım, akraba gelmiş... Kazık atılır mı? Ayıp.

İşte... Anadolu irfanı.

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BELÇİKA PİYASASI



Belçika'dan gelen gurbetçiler ile sohbet.

"Ne iş yaptıklarını" sorduk.







Dediler ki:

- Gıda, inşaat ve temizlik işleri bizden sorulur... Tek tek saymamızı ister misiniz?

"Gerek yok" dedik... Belçika, bizimkilerden soruluyor.

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EMİR KIR



Emirdağlı... Belçika'da milletvekilliği yaptı... Bakanlık yaptı.

Şu anda Saint-Josse-ten-Noode Belediye Başkanı. Eylül'de yerel seçim var. Emir Kır, yine aday.

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GURBETÇİ FESTİVALİ



Gelecek ay yapılacak... Millet Bahçesi'nde... Bölgenin en büyük Millet Bahçesi... 2-3-4 Ağustos'ta.

Yolunuz düşerse davetlisiniz. Festival gelenekselleşti... Kurumsallaştı. 16 yıldır yapılıyor... Bu yıl 17'nci festival olacak.

Festivalde kamu kaynağı kullanılmıyor.

Masraf... Sponsorlardan.

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HERKESİN BAŞKANI



Yerel seçim 2019... Serkan Koyuncu seçildi... AK Parti... Yüzde 40,04.







Yerel seçim... 31 Mart 2024... Koyuncu, 2'nci kez sandıktan çıktı... Yüzde 41,87.

Yakasında parti rozeti yok.

Kapısı herkese açık... Halkın içinde.

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TASARRUF



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf önlemlerini açıklayınca; Belediye Başkanı Serkan Koyuncu... 2 makam aracını satışa çıkardı...

Biri Volkswagen Passat... Diğeri Skoda Octavia.

Yerine hizmet aracı alınıyor... Elektrikli.

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"HALİMİZE ŞÜKREDELİM"



Ramazan Kavak... Dejavu Kafe.

9 yaşında Belçika'ya gitmiş... Yıllarca Belçika'da yaşamış.

4 oğlu var... 3'ü Belçika'da.

Kahvesini içtik... Sohbet ettik... Dedi ki:

Herkes, durumundan yakınıyor ama... Avrupa'nın durumu daha kötü.

Avrupa'da, metro istasyonunda... Parklarda yatanlar var. Dış güçler ve onlarla iş birliği yapan içimizdekiler uğraşıyor, didiniyorlar ama...

Bizi yıkamıyorlar. Ramazan Kavak, "Ne olur gazeteye yazın...

Önemli bir sorun" diye ısrar etti:

- Emeklilere yapılacak zam açıklandı...

Ertesi gün zincir marketler etiketlerdeki fiyatları artırdı.

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FIRSATÇIYA CEZA



Çarşı pazar... Denetim tam puan.

Halk ekmek... 220 gram... 5 lira. Zincir marketlerin birinde, son tüketim tarihi geçmiş bebek maması satılıyormuş. Belediye cezayı yazmış... 350 bin lira.

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ALTIN



Dikkatimizi çekti... Banka şubesi çok... 12 tane banka saydık... Gurbetçi para yatırıyor... Ya da döviz bozduruyor.

Bir de kuyumcu çok... "Neden?" diye sorduk. Gurbetçinin yanıtı... "Avrupa'da altın daha pahalı."

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YATIRIM ŞEHRİ



Anadolu bozkırının ortasındaki Emirdağ'da... İşsizlik sıfır.

Türkiye'nin en büyük dondurulmuş gıda fabrikası Emirdağ'da... İhracata... İç piyasaya. Organize Sanayi Bölgesi... 30'a yakın fabrika.

Türkiye'nin tek toz yumurta fabrikası burada... Beyaz ve sarı toz yumurta, pasta sektörüne. Toz yumurta kabuğu ise balık yemi. Lastik fabrikası kuruluyor... İnşaat sürüyor... 90 bin metrekare kapalı alan... İHA... SİHA... Uçak başta, her türlü araç lastiği üretilecek... 4 bin 500 kişi çalışacak. Her gün... Civar ilçelerden işçi geliyor... 15 otobüs.

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İŞİ BİLİNCE



Ankara... İller Bankası... Belediyelere, nüfusa göre para gönderiyor. Emirdağ'ın yaz nüfusu... 10 kat fazla. Ama... Hizmet... Temizlik... Tam puan.

Belediye Başkanı Serkan Koyuncu dedi ki:

- Belediyenin oteli var... Kafe, spor tesisleri, lokantası, düğün salonu var... Kaynak yaratıyoruz.

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YHT BEKLENİYOR



Veda zamanı... Denizli bizi bekliyor.

- Ey Emirdağlılar... Ankara'dan bir isteğiniz var mı?







- Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Treni, Afyonkarahisar'dan önce sadece Emirdağ'da duracak... Tren garını yapıyoruz... YHT çalışmaya başlasın, Emirdağ patlama yapacak... Tek isteğimiz, YHT'nin bir an önce hizmete girmesi.