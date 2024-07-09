Havlu... Bornoz... Nevresim... Masa örtüsü... Perde... Battaniye... Özetle, ev tekstili denilince aklınıza ne gelirse... Denizli, üretimde birinci.

Türkiye'nin ihraç ettiği havlunun yüzde 75'i Denizli'den.







Bornoz ihracının da yüzde 75'i.

Nevresimin yüzde 55'i.

Gezdik... Denizli'de, 300 liraya da bornoz var... 5 bin liraya da.







Lokomotif sektörler sayesinde... Denizli'de ekonomik sorunlar teğet geçiyor. Tekstil... Mermer... Makine sanayii... Bakır ve kablo... Gıda maddeleri... Mermer... İhracattaki artış sürüyor.

Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan'ın söylemiyle:

"Çarklar dönüyor... Denizli horozu ötüyor."

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Tekstil... Dede, baba mesleği



Denizli ve çevresi... Antik dünyanın tekstil diyarı... Bölgedeki zenginliğin kaynağı.

2 bin 300 yıllık bir geçmişten söz ediyoruz.

Babadağlılar Çarşısı... Çok katlı... Tekstilci dolu. Tekstil, dede, baba mesleği. Çok kişinin söylediği ise:

-Dedemim dedesi de tekstilciymiş.

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Gezen çok, alan yok



Kaleiçi Çarşısı... Fabrika satış mağazaları... Ulu Çarşı... Sosyete Pazarı... Oldukça canlı.

Gezen çok... Ama... Alışveriş eden fazla değil.

Esnafın biri... "İşler fena değil... Ama kira yüksek" dedi.

Diğeri... "Bir yıl öncesine göre işler azaldı."

Öteki... "Eh... Çok şükür... İş yapıyoruz ama kar oranı çok düştü."

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Piyasa notları



Denizli Ticaret Odası'nın üye sayısı... 23 bin.

Başkan Uğur Erdoğan halkın içinde... Çarşıda... Fabrikalarda.







Birlikte dolaştık... Birkaç satır başı:

Sorun çok... Fakat "Yandık, bittik, öldük" diyen yok... Ortak söylem, "Çok şükür." Beklenti... Küçük ve orta ölçekli işletmeler, vergi düzenlemesi yapılırken, üzerlerine yeni yük gelmesini istemiyorlar. En dertli kesim... Dar gelirli... Emekli.

İş dünyası... Birkaç kişiden benzer sözler dinledik... "Yüzde 60 faizle yeni yatırım yapılamaz ki."

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"Seçim değil geçim"



Erken seçim... Halkın gündeminde yok.

"Derdimiz seçim değil, geçim" diye konuşan çok. Büyükşehir Belediyesi, AK Parti'de idi... 31 Mart'ta CHP'ye geçti. Sokaktaki insan, Özgür Özel'in üslubundan... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile diyaloğundan memnun.

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Dinamik sektörler



Çarşıda dolaşmaya devam... Telefoncuya girdik.

Telefoncu dedi ki:

- Bizim sektör hep canlı... Hem satıyoruz hem alıyoruz... Bin 500 liraya da telefon var... 7 bin liraya da... Ama en çok satılan 25 bin ile 30 bin lira arasındaki telefonlar.







Kuyumcudayız... İşte söyledikleri:

Altın satan daha çok. Alan, yatırım yapmak için alıyor... Çeyrek... Yarım... Biriktiriyor. Nişan, düğün mevsimi... Alyans... Çifti 8-9 bin lira arasında... Ama 15-20 bin lira olanı da var. Evlenme teklifi... Tektaş gerekli... 5 bin liraya da alabilirsin, 100 bin liraya da.

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Ayakkabı dünyası



Uğur Erdoğan, "Ayakkabıcıya girelim" dedi... Girdik... Çay, kahve ısrarı... Teşekkür ettik... İçmedik... Ama sohbet güzeldi. Sorduk: Piyasa nasıl? İşler ne âlemde? Tencere kaynıyor mu?

Önce "Çok şükür." Sonrasına gelince:

- Ramazan'a kadar işler iyiydi... Sonra azaldı... Sebebi, vatandaşın alım gücünün düşmesi. Erkek ayakkabıları... Bin lira ile 4 bin lira arasında. Kadın ayakkabıları... 500 lira ile 3 bin lira arasında. Ayakkabıcının bir sözünü paylaşmalıyız: "Eskiden iki ayakkabı alan, şimdi bir ayakkabı alıyor."

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Mal sahibi, kiracı



Öz sermayesi olan... Kira ödemeyen... Borcu bulunmayan esnaf... Halinden memnun olan esnaf. Ama... Kiradaysa... Borcu da varsa... "Allah, yardımcısı olsun."

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Lokantada işler azaldı



Uğur Erdoğan yemek için ısrar etti... Teşekkürler.

Lokantaya girdik ama... Sadece sohbet için... Bir şey yemedik.

- Lokantacı... Halin nicedir? Lokantacı... "Bu yaz biraz düşük... İnşallah düzelecek" dedi ve ekledi:

- Bazı müşterilerim var, hafta sonları ailece gelirlerdi... Çoluk çocuk... Şimdi yine geliyorlar ama... Ayda bir.

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Ekonomik gösterge



Denizli'de... Bu yılın ilk 6 ayında kurulan firma sayısı 750.

Kapanan firma sayısı... 290.

Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, "Yılın ikinci yarısı için iyimseriz" dedi: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Denizli'ye geldi...

Düzelmenin bu aydan itibaren başlayacağını söyledi... Düze çakmamız ise 2026'da olacak... Ümitliyiz.

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Rakamların dili



Denizli'den... Dünyanın 174 ülkesine ihracat yapılıyor... İhracatın yüzde 68'i Avrupa'ya.

İhracatta ilk sıralar... İngiltere, ABD, Almanya ve İtalya gibi sanayi devi ülkeler.

74 farklı sektörde 2 bin 400 çeşit ürün ihraç ediliyor. Tarım... 70 çeşit tarım ürünü, 76 farklı ülkeye gönderiliyor. Denizli... Dış ticaret fazlası veren bir şehir.

Yıllık ihracat... 4,2 milyar dolar.

İthalat ise... Bunun yarısı... 2,1 milyar dolar.

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Nokta



Denizli... Gaziantep gibi... Yükselen değer girişimcilik.

Siyaset değil, yatırım... Üretim... İhracat konuşuluyor.

Aydın-Denizli otoyolunun yarısı bitmiş.

Beklenti... Yılsonuna kadar tamamının bitmesi. Noktayı koyarken... Sanayicinin talebi...

Önemli:

"Denizli OSB ile İzmir limanı arasında tren... Hem yolcu taşısın hem de yük."