Manisa... Özgür Özel'in memleketi... Ve Manisa'nın meşhur Tarihi Karaköy Pazarı.

Perşembe günleri Manisalı oradadır.

Geçenlerde... Destan Bulgay ile gittik... Pazarcılar Odası Başkanı... Esnaf Kredi Kooperatifi Başkanı.

Pazarda... Fiyat etiketlerinin fotoğrafını çektik... Yayınladık... 18 Temmuz 2024 Perşembe.

Domates, kilogramı 7.5 lira... Patates, 30 lira... Salatalık 15 lira... Bamya 20 lira... Erik 10 lira... Karpuz 5 lira... Patlıcan 10 lira.







Esnaf, bu fiyatlara ürün satıyor ve hâline şükrediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e dedim ki:

- Cemil Çiçek'in bir sözü var... 'Adı Şükrü olan çok ama şükretmesini bilen az.' Evet, enflasyon var... Ama bir de tırmanan fırsatçılık var... Serbest piyasa ekonomisini, soygun ekonomisine çeviriyorlar.

CHP lideri, "Bu konuda en doğru sözü geçmişte Süleyman Demirel söylemişti" dedi:

- Enflasyon öyle bir hastalıktır ki, sadece ekonomiyi değil ahlakı da bozuyor.

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DİREKSİYONDA ÖZGÜR ÖZEL



Manisa'ya gelecek olan Çinli otomotiv devinden... Togg'dan söz ederken... Sordum:

- Togg'a bindiniz mi?

- İnceledim... Ama henüz binip sürmedim.

- Araç kullanıyor musunuz?







- Bayramda... Makam aracıyla resmi ziyaretlerimi yaptım... Mezarlık ziyareti... Valilik ziyareti ve bayramlaşma... Sonra makam aracından indim... Kendi aracıma bindim... Eşimle birlikte Dikili'ye gittik... Annemlerin yanına... Sonra Bursa'ya, kayınvalidelere.

- Aracı kim kullandı?

- Eşim ve ben... Nöbetleşe... Ama... Korumalar, onları atlattığımız için çok bozuluyorlar.

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DAYIDAN FENERBAHÇELİ



Sohbette söz spordan açıldı... Özellikle de futboldan.

- Özgür Bey, Galatasaraylı olmalısınız.

Kahkahayı patlattı... "Hayır" dedi:

- Fenerbahçeliyim.







- Nasıl Fenerbahçeli oldunuz?

Özgür Özel, "Çocuktum... 6-7 yaşında" diyerek söze başladı:

İzmir'de... Donanma Kupası maçı oynanıyordu... Dayım, bizi de götürdü... Kardeşim Barış ile birlikte gittik... Henüz 3 yaşındaydı.

İzmirspor-Fenerbahçe maçını izledik... Fenerbahçe muhteşemdi... O gün bu gündür Fenerbahçeliyim.

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ŞAMPİYON OLAMAYINCA



Sigara... Özgür Bey içmiyor... Ben de içmiyorum. Ama... Çevrede sigara içen çok.

- Özgür Bey, hiç içmediniz mi?

- 10 yıl önce bıraktım.

Ve... Gülerek devam etti:

- Sigarayı bırakırken kendi kendime dedim ki... Özgür, bırak şu sigarayı... Çok özlersen, Fenerbahçe şampiyonluk turu atarken bir sigara yakarsın... Ama... 10 yıldır şampiyonluk da nasip olmadı, tek bir sigara da.

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O SENE BU SENE



Fenerbahçe nasıl? Başkan Ali Koç, bir türlü şampiyonluk yaşayamadı... Bu sezon Fenerbahçe ne yapar?

Özgür Özel'in yanıtı:

Bu sezon çok iyi olacak... İnanıyorum.







Jose Mourinho, çok başarılı bir teknik direktör... Gittiği her kulüpte başarılı oldu... Doğru tercih.

Ali Koç, acemiliği, sıkıntılı süreçleri, zorlukları geride bıraktı... Ali Bey ve Fenerbahçe bence çok iyi bir sezon geçirecek.

Bir de Koç ailesinin yapısında var... Bir işi başarmadan bırakmazlar... Dedeleri Vehbi Koç'tan itibaren her tuttuğu işi başarmış insanlar.

Fenerbahçe bu sezon altın çağını yaşayabilir.

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15 BİN NUMARALI ÜYE



Fenerbahçelisiniz... Ama Fenerbahçe Kulübü'ne üye misiniz?

"Elbette" dedi Özgür Özel... Gururla:

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe uğruna hapis yattı... FETÖ kumpası sonucu.







Cezaevine gittim... Ziyaretine... Kulübe üye olup olmadığımı sordu... Üye olmadığımı söyledim.

Dedi ki... 'Sizi üye yapalım ve güzel de bir numara verelim.'

Bazı numaralar saklıymış... Fenerbahçe'nin 15 bin numaralı üyesi oldum.

Aziz Yıldırım, son kongreyi kaybetti... Fakat tam da kendisine yakışan çok olumlu ve önemli mesajlar verdi.

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YARGI DİZİLERİNİN ETKİSİ



Anne Didem Özel, eczacı. Baba Özgür Özel, eczacı. Ailede hukukçu yoktu. Kızları İpek, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu.

Sohbette... Bu konu da açıldı.

CHP lideri dedi ki:

Hukuk okumaya... Biraz da televizyon dizilerinden... Yargı dizilerinden etkilenerek karar verdi.

Barolar Birliği Başkanı'na... Baro başkanlarına... Bazen takılıyorum...

Diyorum ki... Avukat sayısının çokluğundan yakınıyorsunuz... Yapacağınız 2 şey var... Ya kontenjanların sınırlanması için çalışacaksınız ya da TV'lerdeki yargı dizilerini yasaklatacaksınız.

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KARAR ANI



İpek Özel'in fakültedeki ceza hukuku notları çok iyi.

Ceza hukuku avukatlığı yapmak istiyor. Ama... Anne ile baba... Bu konuda hayli düşünceli... Özgür Özel dedi ki:

Ceza avukatlığı için İpek'in yapısının pek uygun olduğunu düşünmüyoruz.

Zira... İpek, çok nahiftir... Şimdi, bizim telkinimizle yurtdışına gidecek... 6 aylığına... Yabancı dilini daha iyi hâle getirecek.







Sonra yüksek lisans yapmayı düşünüyor... Bilişim hukuku, yapay zekâ hukuku gibi yeni alanlardan birine.

- Özgür Bey... Size dostça bir şey söyleyeceğim... Yurtdışı için 6 ay çok az... Bu süreyi uzatın.

Özgür Özel, bir süre sustu... Sonra da dedi ki:

- Ya dönmezse?

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NOKTAYI KOYARKEN



Özgür Özel ile derin sohbet... Bugün, 5'inci gün... Yeter... Noktayı koyma zamanı.

Bant kaydı uzun... Bant çözümü de öyle.

Konuşmalarımızın... Yarısını yazabildik.

Diğer yarısı... Yazamadıklarımız... Dosyada... Şimdilik uykuda... Belki, bir gün dosyayı tekrar açarız.