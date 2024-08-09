Çarşamba... Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ile Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, birlikte, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı gezdiler. Açılış öncesi son çalışmaları yerinde incelediler.







Dün... Perşembe... Peyzaj çalışmalarındaki eksiklikler tamamlandı... Sahne kurma hazırlıklarına başlandı... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşacağı yer.

Bugün... Son kontroller.

Ve yarın... 10 Ağustos- Cumartesi... İlk uçak havalimanına inecek...







Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak.

VIP terminali önünde uçaktan iniş.

Terminal binası etrafında tur.

Erdoğan, havalimanı içinde dolaşacak... Giden yolcu bölümüne geçiş.

Son durak... Arındırılmış salon. Ve açılış...

Havalimanı hayırlı olsun... Gözün aydın Çukurova.

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Kardeş şehirler



Adanalı istiyor ki... "Tamam, Çukurova Uluslararası Havalimanı açılsın... Ama..."

- Adana Havalimanı da hizmet vermeye devam etsin... Yolcu taşımacılığı... Kargo.

Adana ile Çukurova Havalimanı arasındaki mesafe... 47 kilometre.

Aslında... Adanalı da biliyor, "Bu yakınlıkta bir havalimanının uzak sayılmayacağını."

Ama... Adanalı alışmış... Evinin bitişiğindeki havalimanına.

Ayrıca... Yeni havalimanı, Mersin il sınırları içinde olunca... Adanalının sinir uçları... Karıncalanmış.

Yapmayın... Uzatmayın... Adana ile Mersin, "Siz kardeşsiniz."

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İlk sivil uçuş



Açılıştan sonra... Hava sahası trafiğe kapanacak... Teknik deyimle... Notamlanacak.







Hem Çukurova Havalimanı'nın hem de Adana Havalimanı'nın hava sahaları.







11 Ağustos- Pazar... İlk sivil uçak Çukurova Havalimanı'na inecek.

Sonra... Elbette gerisi gelecek... İç hat uçuşları... Uluslararası uçuşlar.

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Görkemli açılış



Muhteşem açılış için bir ayrıntı verelim. Ankara'dan... Ve diğer illerden gelecek protokole mensup davetli sayısı... Bin kişi.

Düşünün artık açılış töreninin görkemini.

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Adana 'Eğitim' Havalimanı



Adanalıların merak ettiği konu:

Adana Havalimanı ne olacak? Kapanacak mı?

Hayır... Yerli yerinde duracak.







Sivil havacılık...

Havacılık eğitimi... Askeri uçuşlar... Ve benzeri konularda hizmet verecek.

Ticari uçuşlar ve kargo taşımacılığı... Yeni havalimanından olacak... Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan.

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Tadını çıkarın



Milas-Bodrum Havalimanı... Muğla'ya uzaklığı 77 kilometre... Bodrum'a 36 kilometre. İstanbul Havalimanı'nın Taksim'e uzaklığı... 40 kilometre.

Pekin ile Daxing Havalimanı'nın arası... 46 kilometre.

Washington ile Baltimore Havalimanı... 50 kilometre. Ey Adanalı kardeş... Mesafeyi sorun yapma. Ulaşım dersen otoyol... Yüksek Hızlı Tren...

Sevin... Bölge, yeni ve modern bir havalimanına kavuştu.

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Modern Türkiye'ye yakışan eser



Adana Havalimanı... 4 bin 749 metrekare iç hat terminali. Dış hat... 7 bin 31 metrekare. 4 apron... Uçak kapasitesi 47. Artık Adana büyüdü... Çevre büyüdü... Bu elbise, bu vücuda dar geliyor. Yenisi şart... Geç bile kalındı. Ve yarın, yenisi açılacak.

Modern Türkiye'ye, büyüyen Çukurova'ya layık bir dev eser.

Fiziki büyüklük... 8 milyon metrekare.

İç-dış yolcu terminali... 110 bin metrekare.

Ticari alanlar... Lokantalar... Kafeler... Gümrüksüz satış mağazası... Eczane... Yöresel ürünler ve hediyelik eşya dükkânları... Say say bitmez... Yabancı markalar geldiler bile.

Pist uzunluğu 3 bin 500 metre... 60 metre genişlik... Dünyanın en büyük uçakları iniş ve kalkış yapabilecek.

Yıllık yolcu kapasitesi... 8 milyonun üzerinde... Kapasite artışı mümkün.

Türkiye'nin en büyük ikinci kargo terminali... 62 bin metrekare... Narenciyeyi kargo uçağına yükle, 2 saat 30 dakika sonra Moskova'da.

Özetle... Çukurova'ya çağ atlatacak bir proje.

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Ah bu mahalle baskısı



Adana... Büyükşehir... Mersin de öyle.

İkisinin ortasında Tarsus... Şehir büyüklüğünde... Nüfus 353 bin 469. Adana ve Mersin büyükşehir belediye başkanları CHP'li... Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer... Mutlu... Açılışa koşa koşa gidecek. Tarsus Belediye Başkan Ali Boltaç... Elbette gidecek... Havalimanı, Tarsus'un bitişiğinde 15 kilometre.

Fakat... Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a gelince... Durum karışık. Hani... "Ah bu şarkıların gözü kör olsun" bestesi var ya... Al siyasete uyarla:

"Ah bu mahalle baskısının gözü kör olsun."

Adanalı... Ve tabii Zeydan Karalar da... "Adana Havalimanı'nın açık kalmasını" savunuyor. Bu durumda... Zeydan Karalar... Yarın açılış törenine katılırsa... Mahallesi ayağa kalkar... Hiç acımaz... Topa tutar. Özetleyelim... Fikrini değiştirmezse, Zeydan Karalar, açılışta olmayacak.

Gönül ister ki... Yakışanı odur ki... Üç belediye başkanı da, yarın, açılış fotoğraf karelerinde yer alsınlar.