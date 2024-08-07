Hayata gözlerini kapatmadan önce Profesör Necmettin Erbakan ile yaptığımız iki saati aşkın sohbet.

23 Aralık 2010'da yazmıştım.

Yazmadıklarımdan... Dün birkaç not aktardım.

Bugün... Devam... Hoca hak ve batıl üzerine konuşuyordu.

Hak konusunu uzun uzun anlatmıştı... İslam... Adalet... Sömürüye hayır... Mazlum milletler... Doğruluk... Barış...

Sanki ekranda... Konferansta... Seçim meydanında konuşur gibiydi.

Ve... Batıl konusuna girdi:

"Batıl eşittir siyonizm."

Sonra... Siyonizmin hedefinin ne olduğunu söyledi:

"Büyük İsrail Devleti'ni kurmak... Günün birinde mutlaka."

***



Haçlı seferi



Erbakan Hoca, "1990 yılı çok önemli" demişti.

Neden 1990? Bunu söylememişti.

Söyledikleri ise... Kelimesi kelimesine: "1990'da, 20'nci haçlı seferini başlattılar... Sefer, uzun vadeli... Büyük İsrail Devleti kurulana kadar."

***



Erbakan neden sevilmedi?



İçeride bazı çevreler... Dışarıda bazı ülkeler... Prof. Necmettin Erbakan'ı hiç sevmediler.

Gün oldu, partisi kapatıldı.

Gün oldu, sürgüne yollandı. 12 Eylül 1980... İzmir-Uzunada.

Ve mahkemeler... Yıllarca sürdü.

Hoca, neden istenmiyordu? Hoca'ya öfkenin arka planında neler vardı?

Sorunun yanıtı Recai Kutan'ın 15 sayfalık makalesinin 5'inci sayfasında... Kısaca:

Erbakan, Müslümanlara hafızasını hatırlattı.

Erbakan, yabancılara hayır denilebileceğini, onurlu durulabileceğini gösterdi.

***



Darbe ve işbirliği



Mehmet Recai Kutan... Profesör Erbakan'ın en yakın arkadaşlarından.

1977-1980...

Milletvekilliği... Milli Selamet Partisi Genel Başkan Yardımcılığı.

Kariyerinde... İmar ve İskân Bakanlığı da var.

Ve darbe... 12 Eylül 1980.









MSP yöneticileriyle birlikte... 10 ay tutuklu kaldı. Mamak... 4'üncü Kolordu Sıkıyönetim Bir Numaralı Askeri Mahkemesi... Dört yıl yargılandı.

Kader... Seneler sonra yine Meclis'te... Refah Partisi-Doğru Yol Partisi koalisyonu... Necmettin Erbakan Başbakan... Tansu Çiller, Başbakan Yardımcısı.

Mehmet Recai Kutan... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı.

Şimdi köşesinde... Tecrübe küpü.

Şubat-2021... Sohbet... Uzun uzun konuşmuştuk... İki gün yazmıştık... 4-5 Şubat... Perşembe-cuma.

Darbelerden söz ederken... Aynen şunları söylemişti:

Darbenin mağdurlarından birisiyim.

28 Şubat... Darbelerin en iyi planlanmış olanı... En zararlısı... En utanç vericisi.

Darbe çalışmalarında İsrail ve ABD başta, dış güçlerle işbirliği yapılmıştır.

***



28 Şubat'a giden yol



Benimle konuşmasından sonra... Recai Kutan'ı çok arayan oldu... Gazetelerden... Televizyonlardan.

Kimsenin telefonuna çıkmadı... Hiç konuşmadı.

Recai Abi... 2021'de... Vedalaşırken... "Zamanın olursa bir göz gezdir" diyerek... 15 sayfalık makale vermişti.

Başlığı şöyle: "28 Şubat... Mehmet Recai Kutan..." Zamanımız oldu... Göz gezdirdik... Sayfa 4:

28 Şubat asla yerli bir proje değildir.

Atlantik ötesi ortakları ve Tel Aviv kadrolarıyla Türkiye'de kendi menfaatlerine uygun yeni bir düzen inşa etmeyi hedeflemişti.

Cuntacılar ve dış güçler, Türkiye'de siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda meydana gelen milli ve bağımsız çizgideki müspet gelişmelerden rahatsız idiler.

***



Kritik ziyaret



Yakın siyasi tarihten bir yaprak... 28 Şubat dönemi.

Recai Kutan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı. Doğalgaz yetersizliği... Büyük sorun. Kutan... Ülke ülke dolaşıyor... Irak, İran, Mısır, Yemen, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan.

Öncelik verilen ülke... İran.

Zira... Tebriz'e kadar ulaşmış doğalgaz boru hattı var... Tebriz-Doğubayazıt hattı döşenirse... Ki 90 kilometre... Kısa sürede Türkiye'ye doğalgaz gelecek.

İşte bu noktada... Türkiye-İran görüşmeleri sürerken... ABD'den Ankara'ya... Recai Kutan'a... İki bakan geliverir:

- İran'dan doğalgaz almayınız.

***



Önerili tehdit



Amerikalı bakanlardan Recai Kutan'a:

- Bizim D'Amato yasamıza göre, İran ile yılda 300 milyon dolardan fazla ticaret yapan kurumlar hakkında bazı önleyici tedbirler alıyoruz... Onun için İran'dan doğalgaz almamanızı öneriyoruz.

***



'Gizli' rahatsızlık



Hepsi gerçek... Hepsi Recai Kutan'ın bana verdiği makalede ayrıntılarıyla yazılı... İsim isim.

Hepsi... Devletin arşivlerinde.

Ve... Daha fazlası var;

Ekim-1996... ABD Dışişleri Bakanı Warren Christopher, Ankara'ya... ABD Büyükelçisi'ne... "GİZLİ" başlıklı bir mesaj gönderiyor.

Mesaj... Türkiye'nin bazı ülkelerle ilişkilerinden duyulan derin rahatsızlık.

Hangi ülkeler mi?

İran... Irak... Libya... Nijerya... Sudan.

***



Timsah



Bugün Gazze'de yaşananlar... İsrail'in devam eden saldırıları...

Senaryosu yıllar önce yazılmış bir büyük oyunun, günümüze uyarlanması.

Prof. Erbakan, "Siyonizm, bir timsah halindedir" sözünü boş yere söylemedi:

"Timsahın üst çenesi Amerika'dır... Alt çenesi Avrupa Birliği'dir... Kuyruğu ise İsrail'dir."

Timsahın gövdesine gelince...

Erbakan Hoca, onu da tarif ediyor:

- Timsahın gövdesi Müslüman ülkelerin birtakım yöneticileri, medya, işadamları, işbirlikçileridir.

Mademki söz, Profesör Necmettin Erbakan ile Mehmet Recai Kutan'dan açıldı.

Anlatacaklarımız bitmedi.

Yarın... Siyonizm... Darbe... Anılar...