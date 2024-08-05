İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy, ne kadar doğru söylemiş:

"Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar."

Saraybosna'daki soykırımın tanığı Aliya İzzetbegoviç oğluna şöyle demişti: Evladım, unutma Batı hiç medeni olmamıştır. Bugünkü refahı, döktüğü kan ve akıttığı gözyaşına borçludur.

Gazze... Aylardır ateş altında... Bomba yağmuru.

39 bin 445 can kaybı... 91 bin 73 yaralı.







Ölenlerin 16 bin 172'si çocuk.

10 bin 798'i kadın.

10 bin Filistinli kayıp.

Türk siyasetinin Aksakal'ı... Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek dedi ki:

- Pakistan'ın milli şairi, Mehmet Akif'i, Muhammed İkbal'in bir sözü var: "İslam dünyası aklını kaybetti, Batı dünyası da vicdanını."

Muhammed İkbal, kitabın ortasından konuşmuş.

Altın harflerle yazılacak bu sözü hatırlattığı için... Teşekkürler, Sayın Cemil Çiçek.

***

MUHAMMED İKBAL



Pakistanlı filozof... Şair... Politikacı... 1877-1938.

Özgür Pakistan'ın fikir babası.

Mehmet Akif'e yazdığı mektupta, "Türk milletini ve modern Türkiye'yi çok seviyorum" diyen... Türk dostu.







Kurtuluş Savaşı sırasında... "Allah, büyük lider Mustafa Kemal'e yardımcı olsun" diye dua eden İslam alimi.

Cemil Çiçek, onun sözlerini aktardıktan sonra... Şunları söyledi:

- İslam dünyasında akıl, Batı dünyasında da vicdan olsaydı, bugün bu zillet ve perişanlık yaşanmazdı.

***

İKİ ÖNEMLİ DEĞER



Yeni bir haftaya girerken... Saçlarını siyasette ağartmış... Turgut Özal ve Recep Tayyip Erdoğan ile yıllarca birlikte siyaset yapmış Cemil Çiçek'le sohbet.

Dünyanın hali üzerine konuşuyorduk... Dedi ki:

- Dünya bu haldeyse... Ortadoğu, tam bir ateş çemberiyse... İki önemli kayıptan dolayı... Akıl ve vicdan... Zaten, insanı insan yapan iki önemli değer var... Akıl ile vicdan.

***

İSLAM DÜNYASI



Cemil Çiçek... İslam dünyasından söz ederken... Lafı eğip, bükmeden... Dedi ki:

· Varlık içinde yokluk çeken bir dünya.

· Yerin altı... Yerin üstü... Her türlü imkân mevcut.

· Ama... En fakir, en perişan insanlar, yine İslam dünyasında.

· Zaten... Batı'nın zenginliği de buradan geliyor.

· İslam dünyasının zengin kaynaklarını Batı yiyor.

· Acı ama gerçek... Sömürgecilik devam ediyor.

***

SOYKIRIM... VE TEPKİ



Gazze'de katliam oluyor... İnsanlık suçu... Soykırım.

Ve... Çağımızın Hitler'i, İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'de... Kongre salonunda... Girişte... 3 dakika 40 saniye ayakta alkışlanıyor.

"Tepki" mi dediniz?

İşte Cemil Çiçek'in tepkiye dair söyledikleri:

· Zerre kadar vicdanı olan hiçbir insan, Filistin'de yaşananları kabul edemez.

· Ama... Batı dünyasında... İslam dünyasında... Hiçbir ciddi tepki yok... Tam bir akıl ve vicdan kaybı.

· Akıl ve vicdanı çıkar... Geriye ne kalır... Cüruf.

***

KIRMIZI ÇİZGİ



Cemil Çiçek, aynen şunları söyledi:

"Kırmızı kalemle, büyük harflerle yazılacak... Ve altı çizilecek bir dik duruş... Net tavır... Türkiye'nin izlediği politika."

İşte Atatürk'ün büyük ve modern ülkesi.

Akıl da var, vicdan da.

***

SİYASET... TAM PUAN



Sohbet uzun... Cemil Çiçek, konuşmaya devam ediyor:

· Türkiye... Milli ve dini konularda, imkanları ölçüsünde, en yüksek hassasiyeti sergileyen ülke.

· İşte son olay... Gazze'de yaşananlar... İsrail'in katliamı... Türkiye'de iktidar ve muhalefet, aynı hassasiyeti gösterdi... Dik duruş sergiledi.

Gerçekten... Türk siyasetinin tavrı her türlü övgüye değer.

***

İŞTE TÜRKİYE



Cemil Çiçek, "Tarihten gelen bir hassasiyet" dedi... Ve ekledi:

- Türkiye'nin İslam dünyasında farklı bir yeri var... Tarihinin her döneminde mazlumların, ezilenlerin yanında.

İşte Türkiye'yi Türkiye yapan... Büyük Türkiye yapan da bu.

***

İDEALDEN GERÇEĞE



Yazımızın başında Muhammed İkbal'den söz ettik.

Yaşadığı yüzyıla damgasını vuran bir kişilik.

Özgür Pakistan'ın kurulabilmesi için İngiliz İmparatorluğu'nun Doğu Asya'dan çıkıp gitmesini ısrarla vurgulayan İslam alimi.

Türkiye için söyledikleri çok ama çok önemli... Ve bir hakkın teslimi:

· Müslüman devletler arasında Türkiye, dogmatik uykudan uyanan tek devlettir.

· Müslüman devletler içinde Türkiye, entelektüel özgürlük hakkını aramıştır.

· Ve yalnız Türkiye o idealden gerçeğe geçebilmiştir.

***

ATATÜRK'E ÖVGÜ



Kurtuluş Savaşı... Zafer... Ve Muhammed İkbal'in sözleri:







"Milletin kurtarıcısı öyle bir şan ve şerefle yola çıktı ki, yüzyıllık zindanlıklar, kapının deliğinden seyirci oldular."

***

ŞEYTAN ÇOK



Hadis... Cemil Çiçek söyledi:

"Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır."

Sonra da... Sözü günümüze getirdi:

- İslam dünyasında, yöneticiler bakımından, şeytan çok.

Araya girdik... "Ya Batı dünyasında..."

Cemil Bey'in yanıtı:

- Batı'nın böyle konulardaki sabıkası tarihi bir gerçek.

***

NOKTA



Aklını kaybetmiş bir İslam dünyası... Her şey ayan beyan ortada.

Ve... Vicdanını kaybetmiş bir Batı.

Gazze'de yaşananlar karşısında... Gülüp oynayan, katili alkışlayan Batı... Amerika'dan Almanya'ya, İngiltere'den Hollanda'ya, Fransa'ya, İtalya'ya kadar... "Tek dişi kalmış canavar."