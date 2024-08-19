Turizm... Altın yumurtlayan tavuk...

Antalya da nasibini alıyor, Çeşme de, Bodrum da, Karadeniz de...

Fakat... Şans, kader, kısmet:







Tavuk, Bodrum'da 22 ayar altın yumurtluyor.

Karadeniz'de ise 14 ayar...

Karadeniz insanı kanaatkâr... Rize'de, Giresun'da, Ordu'da, Trabzon'da haline şükrediyor.

Turizm geliri... Çay gibi... Fındık gibi... Ekonomiye can suyu.

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Bodrum- Trabzon hattı



Bodrum kalabalık... Turist yağmuru devam ediyor.

Gelenler... Karadeniz'e gelen turiste benzemiyorlar... Kimi özel jetiyle geliyor, kimi 160 metre boyundaki yatıyla.







Hollywood yıldızları Sharon Stone, Rebel Wilson... Müzik ikilisi Beyonce ve Jay-Z... Ünlü aktör Russel Crowe... Rus iş insanı Roman Abramovich... Süper model Naomi Campbell... Meksikalı milyarder Ricardo Salinas Pliego... Microsoft'un kurucusu Bill Gates... Birleşik Arap Emirlikleri'nden Mansur Bin Zayed El-Nahyan.

Ve daha yüzlercesi.

Karadeniz yaylalarına gelenler ise... Kimler mi? Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'a sorduk... Dedi ki:

- Çoğu körfez ülkelerinden... Arap coğrafyasından... Katar'dan... Bahreyn'den... Kuveyt'ten... Suudi Arabistan'dan...

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Değişen profil



Eskiden... Covid-19 öncesi... Karadeniz yaylaları yine Arap turistle doluydu.

Ama onlar... Para harcayan Araplar'dı... Çarşıda pazarlık etmiyorlardı.

Yiyor, içiyor, geziyor ve iyi para bırakıyorlardı.







Şimdi ise... Arap turist profilinde önemli değişiklik gözledik.

Gelenler... Orta direk.

Eskisi gibi bol keseden harcayan kesimden değiller.

Karadenizli... "Buna da şükür... İşlerimiz çok iyi" diyor.

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Herkese, her keseye tatil



Geçen yılın ilk 7 ayında Trabzon'a gelen yabancı turist, 339 bin 695...

Bu yıl... Aynı dönemde ise 351 bin 881... Artış oranı yüzde 4...

Geçen yıl Trabzon'da 247 konaklama tesisi vardı.







Şu anda tesis sayısı 273... Artış yüzde 11.

Yaylalarda bin 500 liraya da otel var... 2 bin 500 liraya, 3 bin, 4 bin liraya da.

Turist memnuniyeti... Tam puan.

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Kruvaziyer turizmi



Gemiyle gelen turist de çok. Geçen yılın ilk 7 ayında 10 gemi gelmişti... 6 bin 776 yolcu.

Bu yıl ise... 13 gemi... Daha büyük gemiler... Yolcu sayısı 17 bin 393.

Çarşıda, pazarda, yaylalarda, lokantalarda, AVM'lerde, turizm bereketini görüyorsunuz.

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Dış hatlar



Trabzon Havalimanı terminali ihtiyacı karşılamıyordu.

Yeni terminal binasının inşaatı devam ediyor.







Havalimanında uçak çok... Arap ülkelerinden... Azerbaycan'dan... Başka ülkelerden gelen uçaklar.

2024... İlk 7 ay... Dış hatlara gelen uçak sayısı, 2 bin 125...

Uçaklar... 47 farklı ülkeden geldiler.

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Gündüz yayla... Akşam şehir



Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, "Aslında gelen turist sayısı resmi rakamların üzerinde" dedi:

- Turist, İstanbul'a geliyor... Veya Antalya'ya... Sonrada Trabzon'a uçuyor, iç hatlarda, Türk Hava Yolları ile... Resmi rakamlarda bu ziyaretçilerimizi göremiyoruz.

Şehir merkezi... Özellikle de akşamları daha kalabalık... Nereye baksanız turist.

Vali Yıldırım, nedenini söyledi:

- Turist, gününü yaylada geçiriyor... Akşam, hava serinleyince, şehir merkezine geliyor... Gündüzleri yaylalar dolu, akşamları de şehir.

Aynı durum, Ordu, Giresun, Rize için de geçerli.

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Bir başkadır benim memleketim



İnsanımız kendi yurdunu ne kadar tanıyor acaba?

Yunan adalarından... Eyfel Kulesi önünden... Bali'den görüntü paylaşanlar... Rize'nin Ayder Yaylası'nı hiç gördüler mi?

Ordu'nun Çambaşı, Korgan, Turnalı yaylalarını hiç duydular mı?

Giresun'un Kuşakkaya, Paşakonağı, Gölyanı yaylalarından haberleri var mı?

Trabzon'un Sultanmurat, Uzungöl, Hıdırnebi yaylalarını biliyorlar mı?

Sümela Manastırı... Önemli bir dünya mirası... Bu yılın ilk 7 ayında 230 bin kişi ziyaret etti... Çoğu yabancı.

Acı ama gerçek... Pek çok insanımız kendi yurduna yabancı.

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Cennet



Arap turist en çok neyi seviyor? Vali Aziz Yıldırım'a sorduk... Yanıtı ilginç:

- Kuran-ı Kerim'de cennet için, 'Altından ırmakların aktığı yemyeşil bir yer' deniliyor.

- Arap turist için... Karadeniz yaylaları cennetin ta kendisi.

- Gezdim... Konuştum ve gördüm ki... Konfor istemiyorlar... Sadece yaylada çadır kurmak istiyorlar.

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Yağmur ve sis



Özgür Özdemir... Karadeniz Bölge Temsilcimiz... Birlikte dolaştık.

Özgür, "Araplar en çok 2 şeyi seviyorlar" dedi:

- Yağmur ve sis. Siz hiç yağmurda ve siste özçekim yapanı gördünüz mü?

Özgür haklı... Arap, yağmura ve sise bayılıyor.

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Şimdi rağbet...



Karadeniz'de... Bodrum'daki gibi jeti, yatı, milyarları olan turist yok.

Bikinili, frikikli yerli, yabancı da yok.

Sevgilisi ile gelen TV dizisi oyuncuları, ünlü sinema sanatçıları, mankenler, top modeller yok.

Öyle olunca... Paparazziler, magazinciler de yok.

Meşhur bir Burdur türküsüdür... Bilirsiniz:

"Çek deveci develeri engine,

Şimdi rağbet güzel ile zengine."

Bitmedi... Karadeniz notlarına yarın devam edeceğiz.