Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurulduğu tarih... 14 Ağustos 2001.

Sandıktan, 363 milletvekili ile tek başına iktidar olarak çıktığı tarih... 3 Kasım 2002.









Acaba... Dünya demokrasilerinde... Kurulduktan 14 ay 20 gün sonra iktidara gelen... Ve...

2002-2024... Aralıksız 22 yıldır tek başına iktidarda kalan bir başka siyasi parti var mı?

AK Parti... Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için başvursa yeridir.

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Erdoğan hep zirvede



Recep Tayyip Erdoğan, 11 Mart 2003'te, Başbakan oldu.

O tarihten bugüne... 21 yıl, 5 ay, 4 gündür... Aralıksız... Önce Başbakan, sonra Cumhurbaşkanı olarak görevde.







Bu da bir rekor.

Bakalım, Sayın Cumhurbaşkanı, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için... Şahsen... Bir başvuru yapacak mı?

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Milli iradenin gücü



Eğer bu millet... Atatürk'ün silah arkadaşı, Batı Cephesi Komutanı, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü hür ve serbest seçimle iktidardan indiriyorsa...

Ve... Celal Bayar'ın... Adnan Menderes'in Demokrat Parti'sini tek başına iktidara getiriyorsa...

Eğer bu millet... 12 Mart 1971'de muhtıra ile... 12 Eylül 1980'de askeri darbe ile devrilen Süleyman Demirel'i... Yıllar sonra Başbakan... Cumhurbaşkanı yapıyorsa...







Eğer bu millet... 1980 darbesinin lideri Kenan Evren'in açık desteğine rağmen... Asker güdümlü Milliyetçi Demokrasi Partisi'ne değil de...

Turgut Özal'ın Anavatan Partisi'ne oy veriyorsa... Onu, Başbakanlık koltuğuna oturtuyorsa...

Eğer bu millet... "Muhtar bile olamaz" diye manşet yapılan Recep Tayyip Erdoğan'a, "halk tarafından seçilen ilk Cumhurbaşkanı" onurunu layık görüyorsa...

Büyük Atatürk'ün dediği gibi:

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."

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Liderlik becerisi



Büyük partileri... Kalabalık Meclis gruplarını... Yönetmek zordur.

İsmet İnönü, Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Turgut Özal, az mı zorluk çektiler?

İstifalar... Kendi partilerinin hükümetini düşürmeler... Başka parti kurmalar... Cumhurbaşkanlığı oylamasında kendi liderlerine oy vermeyenler... Ve daha neler neler?

Recep Tayyip Erdoğan'ın da bunca yıl pek çok zorlukla karşılaştığı... Çile çektiği... Yüreğinde esen fırtınaları, sırf parti bölünmesin diye içine attığı kesin...

Kolay iş değil... İnsanı hasta eder.

Sabır... Sabır... Sabır... Çok önemli.

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Demokrasi



Sultan Süleyman'a kalmayan bu dünya... Elbette AK Parti'ye de... Erdoğan'a da kalmaz.

22 Temmuz 2008... AK Parti Grup Toplantısı... Kürsüde Genel Başkan ve Başbakan Erdoğan... İşte sözler... Kelimesi kelimesine:

Makamlar gelip geçicidir.







Hepimiz gelip geçiciyiz.

Kimse kalkıp da buraya çivi çakıp, 'Ben buradayım' diyemez.

Demokrasi budur.

Evet... Demokrasi tam da budur.

Siyasi iktidarın hür ve serbest seçimle... Darbesiz ve kansız el değiştirmesidir.

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Siyaset felsefesi



Başbakan Erdoğan... 31 Mayıs 2007... Kürsüdeki sözleri:

"Hükümetler gelip geçicidir... Kalıcı olan millettir... Bayraktır... Vatandır... Devlettir..."

22 Mart 2008... Gaziantep... Kadın Kolları Kongresi:

"Bizler kalıcı değiliz... Aslolan millettir... Aslolan bayraktır... Aslolan vatandır... Aslolan devlettir... Aslolan, baki kalan bu kubbede hoş bir sedadır."

Yeter ki demokrasi kültürü yerleşsin... Yeter ki halkın iradesine saygı gösterilsin... Yeter ki seçimle gelen Meclis kapatılmasın... Yeter ki milletin oy verdiği iktidar mensupları, uyduruk mahkemelerde yargılanmasın.

Başbakan, bakan asılmasın.

Liderler sürgüne yollanmasın.

Hükümetler gelip geçicidir... Kalıcı olan millettir... Milletin iradesidir... Bayraktır... Vatandır... Devlettir.

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Müzakere



Demokrasinin en temel şartı diyalogdur, müzakeredir, uzlaşı aramaktır.

Bu sözleri, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan söylemişti... Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde... 13 Kasım 2009.

Aradan 15 yıl geçti. Ve bugün geldiğimiz nokta...

AK Parti ile CHP arasında... Erdoğan ile Özgür Özel arasında... Diyalog ve müzakere süreci başladı.

Toplumda karşılığı var mı? Evet var... Fazlasıyla.

Bundan rahatsız olan var mı? Evet var... Müzakere değil, mücadele istiyorlar.

Fakat... Sevinilecek gelişme... Halkta karşılık bulamıyorlar.

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Türkiye'nin özlemi



Zaman tünelinde gezmeye, eski söylemleri tutanaklardan... Arşivlerden çıkarmaya devam.

AK Parti genel merkez binası açılıyor... 13 Haziran 2007. Genel Başkan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor:

"Türkiye'nin ihtiyacı, Türkiye'nin özlemi ayrılık siyaseti, hizip siyaset, zümre siyaseti, kavim siyaseti, kabile siyaseti, sınıf ve bölge siyaseti, mezhep ve meşrep siyaseti değildir... Türkiye'nin özlemi, birlik siyasetidir."

Bu söylem... Bunca yıl sonra... Güncelliğini koruyor.

Evet... Türkiye'nin özlemi birlik siyaseti.

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Tebrikler



Devirler gelip geçer... Liderler de öyle.

Ama... Evrensel gerçek... Devirler de, liderler de eserleriyle anılır. Adalet ve Kalkınma Partisi, siyasi hayatında 23 yılı geride bıraktı. Kutluyoruz.