DİYARBAKIR

Adına isteyen "yumuşama" desin, isteyen "normalleşme."

Siyasetteki hava değişiminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tokalaşmasından, bayramlaşmasından, karşılıklı oturup konuşmasından bölge insanı memnun.

Diyarbakırlı da, Batmanlı da, Mardinli de memnun.







Ergani, Dicle, Hasankeyf, Kozluk, Midyat, Nusaybin... Herkes memnun.

Memnun olmayan... Rahatsızlık duyan bir kesim var:

DEM Parti çevresi.

Zira... AK Parti ile CHP, teröre karşı ortak tavır sergilerse... Kürt sorununa köklü, kalıcı çözüm için ortak siyaset geliştirirse... Gıdasını gerilimden ve çatışmadan alan çevrelerin nefes boruları tıkanacak.

Geldik... Gündüz dolaştık... Gece gezdik.

Kentte de, kırsalda da bu havayı gözledik.

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Otel-cami



Kadınlar... Sıcaktan bunalmış... Günü parklarda geçiriyorlar... Sohbet... Piknik... Örgü... Akşama kadar.







Erkekler ise... Camideler.

Cami... Taş bina... İçi serin... Namazını kılıyor, sonra uzanıp yatıyor... Bedava otel.

Ulucami... Nebi Camii... Ofis Camii... Hazreti Süleyman Camii... Diğerleri... Uyuyanlarla dolu.

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Huzur geldi, ekonomi canlandı



Murat Zorluoğlu... Diyarbakır Valisi... Geçen ay göreve başladı... Hayırlı olsun ziyareti.

Ama... Yerinde bulana aşkolsun... Tipik Karadenizli.

Bir gün çarşıda... Bir gün ilçede... Sivil toplum liderleri ile birlikte.

Halkla... Gazetecilerle... Vakıflarla, cemiyetlerle, derneklerle ilişkileri tam puan.

Sordu:







-Nereleri dolaştınız? Diyarbakır'ı nasıl buldunuz? Gözleminiz...

Takıldık... "Çok sıcak bulduk."

Ve gözlemimizi söyledik:

- Huzur... Diyarbakırlı huzurun tadını çıkarıyor.

Vali Zorluoğlu, "Tur otobüslerini gördünüz mü?" dedi:

- Kültür turizmi... Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa... Huzur ortamı olmasa her gün bu kadar çok tur otobüsü gelebilir mi?

12-20 Ekim... Diyarbakır Kültür Festivali... Bölgeyi asıl o zaman görmek lazım.

Vali Murat Zorluoğlu, çok şey anlattı... Bölgeye sınıf atlatacak projeler... Yarın yazacağız.

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Hissedilen sıcaklık



Hava sıcak mı sıcak... Sabah Gazetesi Güneydoğu Bölge Temsilcimiz Hüseyin Kaçar, "45 derece" diyor.

Gazi Caddesi'ndeki esnaf itiraz ediyor:







- Hayır... 50 derece.

Hangisi doğru? 45 mi? 50 mi?

Serkan Bayhan dostumuz orta yolu buluyor:

- Termometre 45'i gösteriyor... Fakat... Hissedilen sıcaklık 50 derece.

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Halil İbrahim bereketi



Simitçi... Yolumuzu kesiyor... Bir simit uzatıyor:

- Hoş gelmisen... İkramımızdır.







Halil İbrahim Kalkan... Gündüzleri Diyarbakır'ın nabzının attığı, akşama doğru hava serinleyince kalabalığın arttığı Gazi Caddesi'nde simit satıyor... 10 lira.

- Halil İbrahim... Simidi 10 liraya satınca... Sana ne kalıyor? Kaç para kazanıyorsun?

- Abi... 8'e alıp 10'a satıyorum... Elhamdülillah... Çok şükür... Eve ekmek götürüyorum... Allah, bugünü aratmasın... Allah, devlete, millete zeval vermesin... Huzur ortamı bozulmasın.

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Kutsal nöbet



Anneler... Tam bin 806 gündür evlat nöbetindeler.

Kış... Soğuk... Yağmur... Ağustos sıcağı... Anneler direniştiler.

Eylem... Bir anne ile başladı.

Bugün... 376 anne ile devam ediyor.

Şimdiye kadar 52 aile çocuğuna kavuştu... Darısı diğerlerine.

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İsrail'e tepki yarışı



Türkiye'nin her yerinde İsrail'e tepki var.

Fakat... Doğu'daki ve Güneydoğu'daki tepki bir başka... Yoğunluk katsayısı giderek tırmanan bir tepki.

Diyarbakır... Van... Batman... Şırnak... Mardin... Siirt... Bingöl... Muş... Tepki göstermekte birbirleri ile yarışıyorlar.









Toplantılarda... Yürüyüşlerde... Ellerde iki bayrak var.

Dillerde ise iki slogan:

"Hepimiz Hamas'ız... Hepimiz İsmail Haniye'yiz."

Tepkilerden rahatsız olan bir kesim var... "Bize ne Filistin'den?" Sosyal medyada bile var. Kimlerin rahatsız olduğuna gelince... Tahmin etmek hiç de zor olmasa gerek... DEM Parti kesimi.

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Turizmde yeni rota



Turistik Diyarbakır Ekspresi... Büyük sükse yapmış.

TIME Dergisi'nin, "Diyarbakır... Türkiye'nin gezilecek yerlerinden biri" yayını... Bölgeye ilgiyi artırmış. Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurtları, emekli ziyaretçilere ücretsiz... Zaten canlı olan turizmi daha da canlandırmış. Ramazan Bayramı... Kurban Bayramı... Bölgede turizm patlaması yaşanmıştı. Turizm... Ekonomiye can suyu.

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Sur'a ilgi



Tahir Elçi... Diyarbakır eski Baro Başkanı... 28 Kasım 2015... Sur ilçesinde... Şehrin simgelerinden olan Dört Ayaklı Minare'nin olduğu yerde silahlı saldırıya uğramıştı...Hayatını kaybetmişti. Akşam saatleri... O bölgeye gittik. Canlı mı canlı... Diyarbakırlı da çok, yerli turist de. Sonra... İç Kale'ye girdik... Sur ilçesi. 2015 Aralık... 2016 Mart... Hendek olayları... Sur içi yakılıp yıkılmıştı. Şimdi... Sanki turizm merkezi... Mekanlar dolu. Diyarbakır'da bir ilk... Turizm amaçlı at biniciliği... İlginç... İlgi büyük.