DİYARBAKIR

Sivil toplum lideri... Kanaat önderi... Sanayici... Çiftçi... Meslek odası temsilcisi... Belki 40 kişiden aynı sözleri dinledik:

"Hacıyolu gözler gibi Silvan Barajı'nın bitmesini bekliyoruz."

Anadolu'da yaygın bir deyim... "Hacıyolu gözlemek."

"4 gözle... Özlemle... Sabırsızlıkla" beklemek anlamında.







Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu dedi ki:

- Silvan Barajı'nın devreye girmesi ile birlikte... 400 bin kişiye iş imkânı sağlanacak... Diyarbakır göç alacak.

Silvan Barajı... Bu coğrafyanın çılgın projesi.

Bölge insanı... Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin örneği... Büyük bir aşkla ve heyecanla... Bölgenin... Kuzey Mezopotamya'nın... Verimli toprakların suya kavuşmasını bekliyor.

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Gurur abidesi



Silvan Barajı... Atatürk'ün büyük ve modern Türkiye'sine yakışan... Bölgeye sınıf atlatacak olan... Muhteşem bir eser.

· GAP'ın en önemli ayaklarından/ etaplarından biri.

· Kulp Çayı üzerinde... Baraj ve hidroelektrik santralı.

· Öylesine görkemli ki... Avrupa'nın ve Türkiye'nin... En yüksek, ön yüzü beton kaplı, kaya dolgu barajı.







· Su toplama kapasitesi... 7.3 milyar metreküp.

· GAP'ın... Atatürk Barajı'ndan sonra en büyük 2'nci sulama barajı.

· Baraj, 2 milyon 350 bin dekar araziyi suyla buluşturacak.

· HES... Yılda 681 milyon kilovat saat elektrik üretecek... Türkiye ekonomisine yıllık 1,5 milyar TL katkı sağlanacak.

· Gözün aydın Diyarbakır... Bölge... Kuzey Mezopotamya... Silvan Barajı çalışmalarının yüzde 96'sı bitti.

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Zor oldu



Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, şantiye şefi gibi.

Baraj inşaatı ne durumda? Sürekli izliyor.

"Yerli ve milli... Türk mühendisinin, Türk işçisinin eseri... Yapılması hiç de kolay olmadı" dedi.

Araya girdik: - Yapılmaması için içeriden, dışarıdan engel olmaya çalışan o kadar çoktu ki... Defalarca şantiyeye saldırılar yapıldı... 8 şehit verildi.

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Tarıma can suyu



Murat Zorluoğlu... Van Valisi iken... Trabzon'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaparken... Hep halkın içindeydi... Çarşıda, pazarda... Sokakta.

Diyarbakır'da da öyle... Hem de bu sıcakta.

Halk... Vali'ye kolay ulaşmaktan memnun.







Zorluoğlu'na, barajın ne zaman ovayı sulayacağını soran çok.

Halk, sormakta haklı... Zira... Vali Zorluoğlu'nun söylemiyle:

- Diyarbakır... Tarımsal üretimde... Türkiye genelinde 10'uncu sırada... Silvan Barajı devreye girmesi ile birlikte... Diyarbakır'ın ilk 5 il arasında olacağı kesin.

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Fiyat dondurmuyor



Sizin oralarda... Bodrum'da... İstanbul'da... Çeşme'de... Ankara'da... Dondurmanın bir topu kaç lira?

Diyarbakır... Gazi Caddesi... Şehrin en hareketli yerlerinden.







Maraş dondurması... Topu 20 lira.

Satan memnun, para kazanıyor.

Alan memnun, bu sıcakta buz gibi ağız tadı.

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Saffet'in suçu, günahı ne?



Saffet Azbay... Metropol ilçe Bağlar'da... Belediye Basın Müşaviri idi.

Bağlar Belediyesi... 31 Mart seçimlerinde AK Parti'den DEM Parti'ye geçti.

Ve... Saffet'in görev yeri değiştirildi.







Fen İşleri Daire Başkanlığı emrine verildi.

Şimdiki işi... Eskiyen kaldırım taşlarını sökmek... Kaldırımları onarmak... Parke taşı döşemek.

Basın müşavirliğinden kaldırım işçiliğine.

Ayıptır... Yazıktır... Günahtır.

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İntikam belediyeciliği



Büyükşehir Belediyesi... Kayyumdaydı.

31 Mart... Başkanlığı DEM Parti aldı.

İlk icraat... 95 çalışan, işten çıkartıldı.

Kayapınar... Çıkarılan işçi sayısı 15.







Sur Belediyesi... 32 kişi... Kapı dışarı.

Yenişehir Belediyesi... 12 kişi...

Ergani... 25 kişi... Lice... 3 kişi... Bismil... 1 kişi.

Toplam... 343 çalışan... Atıldı... 3'ü şehit yakını.

Görev yeri değiştirilenler... Bin 500 kişi.

Şimdi... Belediyenin önünde eylem yapıyorlar... Bu sıcakta eylem çadırındalar... 51 gündür.

İnsanların ekmeğiyle ve onuruyla oynamak, belediyecilik değil ki.

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Amedspor heyecanı



Diyarbakırspor... Bir zamanlar Süper Lig'deydi... Şimdi... Bölgesel Amatör Lig'de.

Diyarbekirspor AŞ... TFF İkinci Lig'de.

Ve günümüzde... Varsa Amedspor...







Yoksa Amedspor... TFF Birinci Lig'de.

Sokakta... Amedspor forması ile dolaşanlar var.

Çarşıda... AVM'de... Amedspor bayrakları.

Orhan Çakıl... Gazi Caddesi... Yanık Çarşı-54 numara... 7 çeşit Amedspor forması var.

Sorduk... "İşler nasıl?" diye.

- Forma satışı çok iyi... Çocuk boyu da var... Teknik direktörlüğe Ersun Yenal'ın gelmesine sevindik... Hoca da burayı sevdi... Mutluyuz.

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TFF Başkanı bekleniyor



Amedspor, TFF 1. Lig'deki ilk maçını İstanbul'da oynadı... Pazar günü... Karagümrük ile... 0-0 berabere.

Bu haftaki maçı kendi sahasında... 19 Ağustos Pazartesi... 21.00... İstanbulspor'la.

Herkes merak içinde... Beklenti yüksek... Kiminle konuşsak aynı sözler:

- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Diyarbakır'da oynanacak ilk maçımıza gelecek mi? Dört gözle gelmesini bekliyoruz.

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Devamı yarın



Diyarbakır'dan... Ve bölgeden son notlar...

Güneydoğu geceleri... Ekonomi... Fiyat etiketleri.

Ve... Huzur iklimi... Bölge huzurun tadını çıkarıyor.