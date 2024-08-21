TRABZON

Ziya Paşa'nın meşhur sözüdür... "Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz."

Altın söz... Yıllar geçse unutulmaz.

İnsanın aynası, yaptığı iştir, söylediği laf değil... Kişinin aklı, becerisiyle, yaptığı işle belli olur.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 4 aydır görevde... Akıllı işler yapıyor.

Sokak hayvanları bakımevi ve rehabilitasyon merkezinde... Mama üretim fabrikası kurdu.

Ve açılışı yapıldı... Başkan dedi ki:







Allah'ın bize emaneti olan canları asla unutamayız.

Onlar için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Artık kendi bünyemizde mama üretimine başlıyoruz.

Fabrika, 13 gündür mama üretiyor.

Teşekkürler... Diğer belediyelere örnek olmasını diliyoruz.

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Başkan... Devam et



Siyasetçi... Geride bıraktığı hizmetleriyle, eserleriyle hatırlanır.

Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in, Eskişehir'deki hizmetleri ve eserleri ile hatırlandığı gibi.







Trabzon'daki mama fabrikası eminiz ki, mama lobisinin... Mama üreticilerinin tepkisini çekecektir.

Varsın çeksin... Devam et Ahmet Metin Genç... Üretim fazlasını, başka belediyelere gönder... Ücret istemeden.

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Avrasya Pazarı



Karadeniz'in bazı şehirlerinde, yabancılar pazarı vardır.

Eskiden... "Rus Pazarı" deniliyordu.

Pazarın, Trabzon'daki adı ise... Avrasya Pazarı.

Pazarın bulunduğu yer aylar önce boşaltıldı... Kentsel dönüşüm... Arazide şimdi binalar yükseliyor.







Ama... Pazar esnafı mağdur edilmedi.

Yeni pazar yeri yapıldı... Modern... Tertemiz... Esnaf da memnun, Trabzon halkı da.

Avrasya Pazarı... Arap turistlerin uğrak yerlerinden biri.

Yolunuz düşerse uğramalısınız... Karadeniz'in kültürel zenginliğini görürsünüz... Ve de ucuzluğunu.

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Akıllıca



Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı iken... Samsun'da yaşayanları, denizle buluşturmuştu.

Deniz dolgusu... Doğupark... Batıpark... Plajlar... Dinlenme tesisleri... Samsun nefes aldı.

Şimdi... Benzeri, Trabzon'da olacak... Yapımına başlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı desteğiyle... 750 bin metrekare... Deniz doldurulacak... Trabzon'da yaşayanlar, denizle buluşacak... Trabzon da nefes alacak.

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Vizyon... Ve raylı sistem



Yusuf Ziya Yılmaz... Yüksek Mühendis... O şimdi milletvekili.

Samsun'da, 19 yıl belediye başkanlığı yaptı... Anavatan Partisi... Sonra Adalet ve Kalkınma Partisi.

Vizyon sahibi... Samsun'a sınıf atlattı.

Karadeniz... İlk kez raylı sistemle onun döneminde tanıştı.

Karadeniz'de... Samsun dışında, raylı sistem olan şehir yok.

Ahmet Metin Genç, 31 Mart seçimlerinden önce "Sözüm söz" demişti:

- Bana oy verin... Trabzon'da, raylı sistemi gerçekleştireceğim.

Başkanı ziyaret ettik... Sözünü hatırlattık... Dedi ki:

Evet... Seçim vaatlerim içinde raylı sistem birinci sıradaydı.

Çalışmalara başladım... İlk etap, Akyazı- Havalimanı arasında... 16 kilometre.

Sonra hat uzatılacak... Akçaabat- Yomra... Toplamda 32 kilometre olacak.

Raylı sistem... Trabzon'un trafik kilidini açacak anahtar.

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Güzel şeyler



Karadeniz kadını çalışkan... Üretken.

Trabzon'da... Kadın üretim ve istihdam merkezi açıldı... Kadınlar memnun.









Başkan Ahmet Metin Genç, kadınlara moral ve garanti verdi:

- Üretin, satın, aile bütçenize katkıda bulunun... Satamadıklarınızı, belediye olarak biz satın alacağız.









Unutmadan... Şehirde, kadın istihdam ve yaşam merkezi de var.

Bunlar... Güzel şeyler.

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Kartal-Trabzon hattı



Recep Tayyip Erdoğan... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken:

Kartal'da... Belediyeye ait bir araziyi, Trabzonspor'a tahsis etmişti... 30 yıllığına.

30 yıl doldu... Trabzon'un arzusu, bir 30 yıl daha.

Berat Albayrak, devreye girdi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, destek verdi... Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yakından ilgilendi... Sonuç... Arazi 30 yıllığına yine Trabzonspor'da.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç mutlu... Dedi ki... "Söz konusu araziye, akaryakıt istasyonu ile Trabzonspor'a gelir getirecek tesisler yapacağız."

Gözün aydın Trabzon... Ankara'da, arkanız kuvvetli.

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Lüks konuta yabancı ilgisi



Yabancılar... İstanbul'da, Alanya'da, Bodrum'da gayrimenkul satın alıyorlar... Ankara'da da... İzmir'de de.

Ya Karadeniz'de...

Sadece Trabzon'da... 2000-2024 yılları arasında... 7 bin 981 yabancının gayrimenkul aldığını... Biliyor musunuz?

İlk sırada Suudi Arabistanlılar... 3 bin 114.

İkinci sırada... Kuveytliler... 1144.

Sonra Katar... Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelenler... İran... Ve diğer ülke vatandaşları.

Karadeniz... Yabancı için ucuz... 100 bin doları ver... İster şehir merkezinde, ister ilçelerde... Yaylada... Lüks konut al.

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Yabancılar... İlçe ilçe



Ortahisar... Metropol ilçe... İstanbul'un Şişli'si... Ankara'nın Çankaya'sı gibi.

Yabacıların en çok mülk aldığı yer... Ortahisar... 3 bin 135.

Sonra Arsin... 467.

Ardından Akçaabat... 859.

Vakfıkebir... Tonya... Yomra... Beşikdüzü... Çarşıbaşı... Çaykara... Sürmene... Of... Şalpazarı... Dernekpazarı...

Düzköy... Hayrat... Maçka... Köprübaşı... Hepsinde de mülk sahibi yabancılar var.

Mülk sahibi yabancının en az olduğu ilçeler... Düzköy ile Köprübaşı... 3'er yabancı.

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Yarın... Trabzonspor



Trabzon'a gelip de... Trabzonspor'u yazmadan nokta koymak olmaz.

Yarın... Karadeniz'den son notlar... Trabzonspor.