İnanç turizmi... Kültür turizmi... Göbeklitepe turizmi... Vali Hasan Şıldak, "Geçen yıl, 850 bin turist geldi" dedi:

"Bu yıl 1 milyonu geçer."

Şanlıurfa'da otel çok... Ama yetmiyor.

Dünyada ilk Neolitik Kongresi, kasım ayında Şanlıurfa'da toplanacak... Taş Devri... İlk insan toplulukları üzerine bilimsel buluşma.







Vali Şıldak, bin civarında katılımcı geleceğini söyledi.

Şehirde... 10 ayrı noktada kazılar devam ediyor.

Şanlıurfa'da bir şeyler... Güzel şeyler oluyor... Bölge, sınıf atlıyor... Haberiniz var mı?

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Göbeklitepe'nin sırrı



Yıllardır kazılar yapılıyor... Fakat... Göbeklitepe'nin sadece yüzde 5'i gün yüzüne çıkartılabildi.

Yüzde 95... Toprağın altında.







Arkeologlar çalışıyorlar.

Göbeklitepe'nin sırrı üzerine kitaplar yazılıyor... Efsaneler anlatılıyor... Bilim insanları, Göbeklitepe'nin sırrını çözmeye çalışıyor.

Unutmadan... Göbeklitepe'de... Balon uçuşları başlamış... Kapadokya'daki gibi... Rengârenk balonlar... Turistler, bölgeyi balonla... Havadan izlemeye bayılıyor.

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En eski tapınak



Mısır piramitleri... "İnsanlık tarihinin en eski medeniyeti..." Kitaplar böyle yazıyor.

Ama... Göbeklitepe, piramitlerden daha eski... 12 bin yaşında.

"Dinin doğduğu yer."







"Dünyanın en eski tapınağı."

"Cennet bahçesi."

Göbeklitepe'nin keşfi...

Dünyadaki tarih kitaplarındaki bilgileri değiştiriyor.

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Eğitim ve turizm gönüllüsü vali



Şehirde dolaşıyoruz... 1100 tescilli eser... 180 tarihi ev... 32 cami ve mescit... Surlar... Sebiller... Şanlıurfa Müzesi... Tam 53 bin eser.

Hasan Şıldak, Balıkesir Valisi iken eğitim ve turizm odaklı çalışıyordu.

Burada da... Tam bir eğitim ve turizm gönüllüsü.

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Gelmelisiniz



Harran... Moğol istilası sırasında yıkılan tarihi Harran Üniversitesi'nin yıkıntılarını görebilirsiniz... Milat öncesinin şehri.

Halfeti... "Saklı cennet" diye bilinen bir diyar... Yerli ve yabancı turistin hayran kaldığı ilçe... Açık hava müzesi gibi.

Şanlıurfa Kalesi... Anıt sütunlar... Yine milat öncesi.

Halilu'r-rahman Camii... Kitabesindeki tarih... 1211-1212.

Selahaddin Eyyübi Camii... Ulucami... İnbaşı Mağaraları... Soğmatar Harabeleri...

Biz... Yunan adalarına gitmeye devam edelim... Yunan turist, Şanlıurfa'ya geliyor.

Çinli... Japon... Fransız... Her milletten insan.

Kiliseler... Medreseler... Hanlar... Hamamlar... Kapalıçarşılar...

Gelmelisiniz... Uygarlığın doğduğu kadim şehri... Şanlıurfa'yı görmelisiniz...

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Peygamberler şehri



Müslümanların, Hıristiyanların, Yahudilerin ortak din büyüğü İbrahim Peygamber'in doğduğu yer... Şanlıurfa.

Yakup Peygamber, Elyesa Peygamber... Şuayp Peygamber... Musa Peygamber...

Eyyüp Peygamber Makamı burada... Ziyaretçisi çok.







Burası, dünyanın, "Kutsal şehir" dediği yer.

Ve... Yine dünyaca meşhur Balıklıgöl.

Kuran-ı Kerim'de ve hadislerde... Balıklıgöl ile ilgili ayetler, hadisler var.

Şanlıurfa'ya gelip de Balıklıgöl'deki balıklara yem atmadan... Fotoğraf çektirmeden dönemezsiniz.

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Gümrük Hanı



Şanlıurfa'ya her gelişte uğradığımız tarihi mekân... 1512'den kalma... Kanuni Sultan Süleyman döneminden.

Yüzyıllar öncesinin AVM'si.

Yüzlerce işyeri... Ne ararsanız var... Yiyecek, giyecek... Çay bahçesi... Baharatçılar... Kunduracılar... Terziler... El sanatları... Kalabalık... Bayram yeri gibi.

Reşat Uzun ile oturduk... Yorgunluk kahvesi.

Az ileride tatlıcı... Şıllık tatlısı.







Evet... Yanlış okumadınız... Tatlının adı şıllık.

Çıkarken... Gümrük Han Ciğercisi seslendi:

- Buyurun... Misafirimizsiniz.

Şanlıurfa'ya gelip de ciğer yemeden dönemezsiniz... Bize yasak, o ayrı... Ama...

Şanlıurfalı... Kahvaltıda bile ciğer yer... Yanında acı biber.

Meraklısına...

11 şiş ciğer... 150 lira.

Patlıcan kebap... Domatesli kebap... Sade kebap... Adana kebap... Kazan kebabı... Tepsi kebabı... Şanlıurfa mutfağı zengin.

Fiyatlar makul... Bodrum'un 5'te biri... 10'da biri diyelim... Anlayın.

***



Eyyüp Peygamber makamı



İnanç turizmi... En çok ziyaret edilen yerlerden... Önü seyyar satıcı dolu... Tespih... Hediyelik eşya... Kolonya... Eşarp...

Milattan önce 2100... Eyyüp Peygamber, mağarada çile çeker... Uzun efsane.

O mağara şimdi... Şehrin ortasında... Eyyüp Peygamber makamı.

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GAP... Bereket projesi



Güneydoğu Anadolu Projesi... Cumhuriyet'in çılgın projesi.

Süleyman Demirel'in söylemiyle... "Dağların değil, çağların delindiği" dev yatırım.

Susuzluktan çatlayan toprakları, bugün yemyeşil yapan, cennet bahçesine çeviren büyük eser.

Dün... Buralarda traktör mü vardı?

Bugün Harran ovasında binlerce traktör.

Harran'a giden yolda... Son model araçlar.

Bir proje... Bölgenin kaderini bu kadar mı değiştirir? Evet...

GAP, bir projeden büyük yatırım.

***



Yarın



Yeniden Refah Partisi'nden seçilen... Ve şimdi bağımsız olan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ile konuştuk... Neler anlattı?

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i ziyaret etti... Neler istedi?

Ovalar... Ürünler... Çiftçiler...

Hepsi... Ve daha fazlası... Yarın.