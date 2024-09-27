Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika'da temaslarda bulundu, Birleşmiş Milletler'de önemli mesajlar verdi... "Sokak" bunu konuşuyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Amerika'da... Yola çıkmadan Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçti... New York'ta Türkevi'ni kullanacağını, toplantı ve görüşmelerini Türkevi'nde yapacağını söyledi... "Sokak" bunu da konuşuyor.

CHP'nin bitmeyen iç sorunları... "Sokağı" ilgilendirmiyor. Özgür Özel'in yurtdışı temasları hakkında Cumhurbaşkanı'na dosya, Dışişleri'ne bilgi vermesi sokağın hoşuna gidiyor. Erken seçim... Sokağın kapsama alanı dışında.

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İktidar... Muhalefet... Dış politika



Muhalefetin görevi muhalefet etmektir... Fakat, nereye kadar? Ve hangi konularda? Demokrat Parti, 7 Ocak 1946'da kuruldu. Dışarısı... Yabancı basın, DP'nin dış politikadaki görüşlerini merak ediyor.

10 Ocak 1947... Celal Bayar'ın ilk basın toplantısı... Yanında Adnan Menderes... Salon, yerli ve yabancı gazetecilerle dolu.

Ve... "O soru" geliyor... "DP'nin dış politika görüşü." Bayar, yanıt veriyor:

İktidar partisi ile iç meselelerde çok çatışacağız... Fakat ülkenin kaderi, dış politikada her iki partinin müşterek hareket etmesini gerektirir.

Bu bakımdan CHP ile tamamen mutabıkız. Budur... Siyaset de, devlet adamlığı da budur.

Özgür Özel... Dış temaslarıyla ilgili olarak Erdoğan'a dosya verince... New York'a giderken, Türkevi'ni kullanacağını söyleyince...

Tarih dedenin arşivlerinden, Celal Bayar'ın sözlerini paylaşmak istedik.

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Yaz kursları



Büyükşehir Belediyesi, yaz kursları düzenlemiş... Yüzme... Müzik... Futbol... Resim...

5 bin 700 öğrenci kurslara katılmış.

Memnuniyet... Tam puan.

Öğrenciler... Veliler... Devamını istiyorlar.

Gelecek yaz kurslara 50 bin öğrenci katılırsa... Sürpriz değil.

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Sığınmacılar



Şanlıurfa... Güneydoğu Anadolu'nun en kalabalık şehri... Nüfus 2 milyon 215 bin.

Suriye... Sınır komşusu.

Öyle olunca... Sığınmacı çok... 270 bin.

Yine iyi sayılır... Zira...

Sayı bir ara 460 bin idi.

Suriyeliler, kayıt altındalar.

Düzensiz göçmen yok... Düzensiz, hemen geri gönderiliyor.

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Bağımsız başkan...



Mehmet Kasım Gülpınar... Eski AK Parti milletvekili.

Babası da milletvekiliydi... Bakanlık yaptı... Ve TBMM Başkanvekilliği... Başlangıç Anavatan Partisi... Jübile AK Parti.

31 Mart 2024 yerel seçimleri... Mehmet Kasım Gülpınar, Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi... Yeniden Refah Partisi'nden. Olmadı... Yürümedi... Kan uyuşmazlığı... Partisinden istifa etti... Şimdi bağımsız.

Sokak, "AK Parti'ye geçeceğini" söylüyor.







Ama Mehmet Kasım Gülpınar, bu konuda hiç konuşmuyor... Renk vermiyor. Köklü... Kalabalık... Bölgede karşılığı olan bir aileye mensup.

Halkın içinde... Seviliyor. Bisiklete biniyor... Çocuklarla masa tenisi oynuyor. Konuştuk... Dedi ki:

Halka danışarak aday oldum... Seçmen oy verdi seçildim.

Bazı şartlar ve gelişmeler istifamı gerektirdi.

Kendimi hizmete verdim... Şehrin ihtiyaçlarına odaklandım.

Zaman ne gösterir bilemem... Halka danışacağım.

İkinci dönem belediye başkanlığını düşünmüyorum.

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Toprak ana



Suya kavuşan ovalardan bereket fışkırıyor... Toprak ana cömert.

Şanlıurfa... Pamuk üretiminde, Türkiye birincisi.

Türkiye'nin pamuk üretiminin yüzde 45'i buradan. Harran Ovası, Bozova Ovası, Siverek Ovası, Akçakale Ovası... 2 milyon dekar arazi... Pamuk deryası.







Antep fıstığı... Üretimde birincilik yine Şanlıurfa'da. Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kaya ile konuştuk. "Mercimek üretiminde de birincilik bizde" dedi:

Toprak verimli... İklim uygun... Yılda iki ürün alınıyor.







Buğday birinci ürün... Sonra mısır ekiliyor.

Siverek domatesi meşhur... İhracata gidiyor... Kurutulmuş olarak.

Şu anda gündem fıstık ile salça... İsot salçası... Kadınlar çalışıyor... Gezin, göreceksiniz.

Gezdik... Kadınlar salça yapıyorlar... Güneşin altına seriyorlar... Kıpkırmızı.

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Vali... İşinin delisi



Şanlıurfalı tarım işçisi nisanda çalışmaya gidiyor... Ailesi ile birlikte... Çocuğu da yanında... Karadeniz'e... Konya'ya... Manisa'ya... Bursa'ya. En çok da Ordu'ya... Giresun'a... Fındık toplamaya.

Ve... Kasımda memleketine dönüyor. 25 bin çocuk... Eğitimden mahrum kalıyor.

Vali Hasan Şıldak, Milli Eğitim Bakanı'na gitti... Milletvekilleri ile birlikte.

Projesini açıkladı, "Öğrenci gittiği yerde okusun."

Fakat... Mevzuat müsait değil.

Projenin ayrıntıları... Şanlıurfa Valiliği, öğrencilerin gittiği illere bilgi verecek.

Öğrenciler orada, çadır okulda... Mobil okulda eğitime devam edecekler... Veya taşımalı eğitim olacak.

Kıyafet... Kitap... Kırtasiye... Devletten.

Kasımda... Tarım işçisi Şanlıurfa'ya dönünce... Öğrenci, kendi okuluna devam edecek.

Eğer... Öğrencinin bir eksiği varsa... Hafta sonları telafi eğitimi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, projeyi beğendi.

Proje... Genelge haline getirildi... Bütün illere gönderildi.

Rahmetli Başbakan Necmettin Erbakan, "Ben işinin delisi olan insanı severim" derdi.

Vali Hasan Şıldak... Erbakan'ın dediği gibi... İşinin delisi.

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Allah'a ısmarladık



Reşat Uzun arkadaşımız, "Organize sanayi bölgesini görmeden dönmek olmaz" dedi.

Fabrika çok... Yenileri de yapılıyor.

Tekstil... Ayakkabı... Deterjan... İplik... Cam... Plastik... Zeytinyağı... Ve elbette salça... Acılı, acısız... İsottan.

Şanlıurfalı, "Salça" demiyor... "İsot reçeli" diyor.

Ekmeğin üzerine sürüp yiyor.

Defalarca geldik... Balıklıgöl bölgesini, Yıldız Meydanı'nı, Gümrük Hanı'nı, Haşimiye'yi, bu kadar kalabalık görmemiştik... Gündüz gece, şehir çok canlı.

Allah'a ısmarladık Şanlıurfa.