Yarın, 1 Ekim... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılının açış konuşmasını yapacak.

Ülke ve dünya sorunlarından söz edecek.

Elbette, yeni ve sivil Anayasa konusuna da girecek... Daha önce defalarca sözünü ettiği ihtiyacı, bir kez daha seslendirecek.

Anayasa... Son çeyreğine girdiğimiz 2024'ün... Ve gelecek yılın sıcak gündemi.

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ATATÜRK'E SAYGIYLA



Büyük Atatürk, Meclis'te 19 kez yeni yasama yılı açış konuşması yaptı.

1 Kasım 1938... Ata, 20'inci konuşmasını da yapacaktı... Fakat rahatsızdı.

Meclis'e gelemedi.







Görevi Başbakan Celal Bayar'a verdi.

Bayar... Konuşmaya şöyle başladı:

"Anayasamızın 36'ncı maddesi hükümlerine uyarak,

Cumhurbaşkanımız Atatürk'ten aldığım emir üzerine bu yıla ait konuşmalarını okuyorum."

Yeni yasama yılına girerken... Büyük Atatürk'ü saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.

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"TANRI BİZİMLEDİR"



Tarih 24 Nisan 1920...

Atatürk, Meclis kürsüsünde.

Uzun konuşuyor... 47 sayfa.

Konuşması... Üç bölümden oluşuyor:

1) Ateşkesten, Erzurum Kongresi'ne kadar olan süre.

2) Erzurum Kongresi... 16 Mart'ta İstanbul'un düşmanlar tarafından işgal edildiği zamana kadar yaşananlar.

3.) Ve son bölüm... Ata'nın söylemiyle... 16 Mart'tan şu dakikaya kadar durumla ilgili.

Büyük Atatürk, konuşmasını şu sözlerle bitiriyor... TBMM tutanaklarından:

"Başarı ümitlerimizin kalplerimizde bir an bile karamsarlığa düşmemesini sağlayacak olan, sonsuz gücümüzdür... Özellikle büyük Tanrı bizimledir."

Meclis'ten... "Âmin... Âmin" sesleri yükseliyor.

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İKİNCİ (!) CUMHURİYET



Darbe... 27 Mayıs 1960... Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan... İdam sehpasına...

Cumhurbaşkanı Celal Bayar... Bakanlar, milletvekilleri... Kayseri Cezaevi'ne... Ve seçim... 15 Ekim 1961.

Yemin töreni... Cumhurbaşkanlığı seçimi... Meclis'in açılışı... 25 Ekim 1961.

Kürsüde... Orgeneral üniformasıyla, Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel... Darbenin lideri.

İlk sözü... Meclis'e hitap cümlesi:

"İkinci Cumhuriyet'in birinci Büyük Millet Meclisi'nin Sayın Üyeleri..."

Evet... Yüce Meclis'in karşısına üniformayla çıkan bir Cumhurbaşkanı.

Ve de Cumhuriyeti numaralayan.

Atatürk'ün modern Türkiye'si... Bunları da gördü, yaşadı.

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1 MART 1922



Türkiye Büyük Millet Meclisi... Birinci dönem, üçüncü yasama yılı... Açılış konuşması.

Atatürk... Yıl içinde vefat eden milletvekillerinin isimlerini okuyor... Sekiz kişi.

Ve şunları söylüyor:

"Bu yüce arkadaşlarımızla birlikte, bağımsızlık uğrunda cephelerde şehit olan bütün arkadaşlarımızın ruhlarına ayakta Fatiha'lar armağan edelim."

Meclis tutanağından:

Hep birlikte ayakta Fatiha armağan edildi.

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MİLLİ İRADE



Cumhuriyetin ilan edildiği yıl... 1923.

Atatürk, Meclis'i açarken... "Milli iradeye" vurgu yapıyor.

"Yüce irade" diyor:

"Bu yüce iradenin huzurunda büyük bir saygıyla eğilelim."

Atatürk'ün sözleri, şiddetli alkışlarla karşılanıyor.

O tarihten bugüne... 101 yıl geçti aradan. Bu süre içinde milli iradeye yapılan saygısızlıklar... Saldırılar... Darbeler... Muhtıralar... Say say bitmez. Ve... Ne kadar acıdır ki... Milli iradeye hançer saplayanlar, lafa gelince Atatürkçülüğü kimseye bırakmazlar.

Sahte Atatürkçüler... Çakma demokratlar.

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13 AĞUSTOS 1924



Meclis... İkinci dönem... Birinci yasama yılı... Atatürk, Meclisi açış konuşmasını yapıyor.

Kurtuluş Savaşı'nda destan yazan kahramanlardan... Evlatlarını toprağa veren annelerden... Genç kızlardan... İhtiyarlardan söz ediyor... Ve... Meclis'e bir çağrıda bulunuyor:

"Onlardan, şehit mertebesine erişenlerin ruhlarına Fatiha'lar armağan edelim."

Ayakta Fatiha okunuyor.

Sonra... Atatürk, Türkiye'nin ve dünyanın durumunu anlatıyor... Yapılması gerekenleri söylüyor.

Konuşmasının son cümlesi... Tutanaklardan:

"Efendiler! Bu şartların olumlu gelişmesini sağlamak konusunda başarılı olunmasını büyük Tanrı'dan yalvarırım."

Bu cümlenin ardından... Sürekli ve şiddetli alkışlar.

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SON KONUŞMA



Meclis... Beşinci dönem... Üçüncü yasama yılı... Atatürk, açış konuşmasını yapıyor... 1 Kasın 1937.

Ata'nın sağlığı iyi... Konuşması 13 sayfa.

Son sözleri:

"Kuvvet birdir ve ulusundur."

Tutanaklarda şöyle yazıyor:

"Bravo, yaşa sesleri... Sürekli alkışlar."

Sonra büyük Atatürk hastalanacak, 1938'de Meclis konuşmasını yazacak, ama Meclis'te kendisi okuyamayacaktır.

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MECLİS... EN BÜYÜK GÜVENCE



Atatürk... TBMM'de yeni yasama yılını açış konuşması yapıyor... 1 Kasım 1930.

"Arkadaşlarım" diyerek söze başlıyor:

● Ülkenin yazgısında tek yetki ve güç sahibi olan Büyük Millet Meclisi, bu ülkenin düzeni için, iç ve dış güvenliğini sağlamak ve korumak için en büyük güvencedir.

● Büyük milli sorunlar şimdiye kadar ancak Büyük Millet Meclisi'nde çözümlendi. Gelecekte de yalnız oradan kesin önlemler sağlanabilecektir. (Bravo sesleri, alkışlar.)

● Türk milletinin sevgi ve bağlılığı her zaman Büyük Millet Meclisi'ne yönelmiştir ve hep oraya yönelecektir. (Şiddetli ve sürekli alkışlar)

Atatürk'ün böylesine önem verdiği Türkiye Büyük Millet Meclisi, Atatürkçü (!) darbeciler tarafından kapatılmadı mı?

Meclisin seçtiği Cumhurbaşkanı... Meclis Başkanı... Meclis'ten güvenoyu alan hükümetin Başbakanı, bakanları, Yassıada'da idamla yargılanmadılar mı?

Ve son ihanet... Son alçaklık... Milli iradenin simgesi yüce Meclis'e 15 Temmuz'da bombalar yağdırılmadı mı?

Atatürk yaşasaydı... Atatürkçü geçinen çok kişiyi, sopayla kovalardı.

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ANAYASA



Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanacak... 28'inci dönem... İkinci yasama yılı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla açılacak... 1 Ekim 2024.

Yazımızın başında da söyledik... Erdoğan, "Yeni... Sivil Anayasa" diyecek. Meclis'teki özel oturumu izleyeceğiz... Yazacağız. Ama önce, yıllar yılı bitmek bilmeyen Anayasa tartışmalarını... Tozlu raflardaki lider konuşmalarını hatırlamaya ne dersiniz?

Yarın.