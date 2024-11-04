Şehzadeler şehrinde çok güzel şeyler oluyor... En önemlisi... Otomotiv devi... Dünyanın en büyüğü... Yılda 150 bin araç üretecek BYD, Manisa'ya geliyor.

Altyapı çalışmaları... Hafriyat... Yollar yapılmaya başlandı bile. Fakat... Bu ayrıntılardan... Ve diğer çalışmalardan kamuoyunun haberi olmuyor.

Olmayacak da.

Zira... Gizlilik sözleşmesi var.

Gizliliğe, Çin tarafı da büyük önem veriyor.

Türkiye de.

Bugün... Vereceğimiz bilgilerin çoğunu ilk defa öğreneceksiniz.

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BÜTÜN BİLGİ... ERDOĞAN'DA



Manisa'da yapılanlar... Ve yapılacaklar konusunu, bütün yönleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan biliyor.

Zira... Bünyesinde 110 bin mühendisin çalıştığı, yılda 5 milyon araç üreten BYD'nin CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu ile uzun uzun ve baş başa konuşan sadece o.

Zaten... Gizlilik sözleşmesi de ikisinin kararıyla alındı.

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SÜREÇ YÖNETİMİ



Nedir bu gizlilik? Devlet sırrı gibi... Herkes suskun... Merak ettik, araştırdık.

Volkswagen, Türkiye'ye gelecekti... Manisa'ya.

Görüşmeler yapılmıştı... Yatırım an meselesiydi.

Sonra... Bir anda durum değişti... Volkswagen, frene bastı... Türkiye'ye gelmedi.

Nedeni... Bize verilen bilgiye göre... Konunun ayağa düşmesi... Her kafadan bir ses çıkması... Spekülatif hareketlerin olması... Sürecin iyi yönetilememesi... Hatalar yapılması.

Bundan dolayıdır ki... Şimdi süreç yönetimi, bir devlet politikası.

Yani... "Ağzı olan konuşuyor" devri kapandı.

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İNŞAAT ŞİRKETİ



Çinliler... Manisa'da inşaat şirketi kuruyorlar. Çinli mühendis ve mimarlar çalışacak.

Bu konudaki ayrıntılar... Bilinmiyor.

Çinliler... Bursa'da... Konya'da... Otomotiv yan sanayi fabrikalarının bulunduğu illerde bazı firmalar ile görüşmelere başladılar.

Türkiye'de üretilecek otomobilin belirli parçaları bizim firmalardan alınacak.

Bu firmalar hangileri? Neler alınacak? Hepsi kapalı kutu.

Nedenini... TSO Başkanı Mehmet Yılmaz söyledi:

"Gizlilik sözleşmesi çok önemli... Kimse bu ilkeyi çiğnememeli."

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VALİ... DEDİ Kİ...



Vahdettin Özkan... Manisa Valisi... Ziyaret ettik... Dedi ki:

"Çinlilerin imkanlarını şehrimizin kalkınmasına merdiven yapacağız."







Ve sonra... Sustu.

Her konuyu konuştuk... Yarın yazacağız... Fakat;

Çin... Otomotiv yatırımı... Çalışmalar hakkında tek söz etmedi.

Nedeni... Gizlilik sözleşmesi.

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SAHAYA NASIL GİRDİK?



Otomotiv fabrikasının kurulacağı alan, Organize Sanayi Bölgesi'nin gelişme alanı içinde... 1 milyon 647 bin metrekare.







İş makinelerinin çalıştığı... Yolların açıldığı bu sahaya girmek yasak... Gizlilik sözleşmesi.

Biz... Ertuğrul Aytaç ve Tarkan Kayhan... Gezerken... Yolumuzu kaybetmiş gibi... Dağ yönünden, sahaya giriverdik.

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İLK ARAÇ... 2026'DA



Çinlilerin söyledikleri... Fazla ayrıntıya girmeden yazacak olursak:

Temeli attıktan sonra altı ayda fabrikayı bitireceğiz.

İnşaat aşamasında 3 bin kişi çalışacak... Fabrika üretime başlayınca 5 bin kişi.

2026 yılında banttan otomobil çıkmaya başlayacak.

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MALUM LOBİ



Türkiye'ye... Şehzadeler şehri, yükselen Manisa'ya... Böyle büyük bir yatırım gelecek de;

Birilerinin rahatsız olmaması, takoz koymaya çalışmaması imkânsız. Evet... Maalesef... Acı ama gerçek... Böyleleri çıktı bile... Faaliyetteler.

Fakat... Sezar'ın hakkı Sezar'a... Yazmazsak olmaz. Açıktan ya da gizli kapalı "İstemezük" diyen tayfanın/lobinin içinde Cumhuriyet Halk Partisi, yok.

Manisa'nın CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yok.

CHP'nin Manisalı Genel Başkanı Özgür Özel, hiç yok.

Bilakis... Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'e talimat yağdırıyor:

- İşin bir ucundan da siz tutun... Her konuda yardımcı olun... Arsa üretin... Şimdiden binlerce ev yapmaya başlayın... Fabrika inşaatında çalışacaklar için... Çinli mühendis ve işçiler için.

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NOKTA... VE YARIN



Dünya devinin Manisa açılımı ile ilgili yazılacak daha çok şey var ama...

Gizlilik sözleşmesi...

Nokta.

Yarın... Manisa'dan değişik notlar.