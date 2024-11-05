Cumhuriyet Kavşağı... Kent merkezi... Organize Sanayi Bölgesi... İzmir yolu... Çevre yolu bağlantısını sağlayan büyük bir proje... Yoğun trafiğe nefes aldırıyor.







Dev Çin yatırımı... Otomobil fabrikası... Oraya ulaşımı da kolaylaştırıyor.

Büyükşehir Belediyesi ve OSB yönetimi ortak yatırımı.







Açılışı... 29 Ekim'de yapıldı... Manisa, çifte bayram kutladı.

"Hayırlı olsun" diyelim... Ve... Hikâyemize geçelim.

***



Hikâye... Sözün gelişi



Anlatacağımız örnek bir olay... Siyaset üzerine önemli bir atölye çalışması.

● Cumhuriyet Kavşağı... İnşaat, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden önce başladı... İlk kazmayı, MHP'li Büyükşehir Başkanı vurdu... Cengiz Ergün.

● Seçim kampanyası... CHP adayı Ferdi Zeyrek, yapacaklarını saymaya başladı... Vaat yağmuru... Cengiz Ergün, sesini yükseltti... "Atma Ferdi."

● Ferdi Zeyrek'in ekibi basın toplantısı düzenledi... Cengiz Ergün'e yanıt verildi... "Zübük Cengiz."

● Ve... İpler koptu... Yedi ay... Ne bir selam ne de bir sabah.

***



Manisa... Ders verdi



Yerel seçim... Sandıktan başkan olarak Ferdi Zeyrek çıktı.

Karar verildi... "Cumhuriyet Bayramı'nda... Cumhuriyet'in adını taşıyan kavşak törenle açılacak... Kurdele kesilecek."

Ferdi Zeyrek... Dedi ki:







- Cengiz Ergün'ün emeği büyük... Kavşağın projesi onun döneminde yapıldı... Cengiz Bey olmadan açılış yapmak, kurdele kesmek siyasete de, Manisa'ya da, bana da yakışmaz.

● Cengiz Ergün... Törene davet edildi... Hani ne derler? Kırmızı mumlu davetiyeyle.

● Açılış... Kurdele kesildi... Vali Vahdettin Özkan... Ferdi Zeyrek... Cengiz Ergün... Protokol, tam kadro.

Ve... Kavşakta ilk geçiş... Direksiyonda Ferdi Zeyrek... Yanında Vali Vahdettin Özkan... Arka koltukta Cengiz Ergün ile OSB Başkanı Sait Türek.

Manisa jesti... Manisa vefası... Türk siyasetinde ihtiyaç duyulan bir Manisa dersi.

***



Ferdi Zeyrek'e... Tebrikler



Başbakan Süleyman Demirel, Boğaziçi Köprüsü'nün (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) temelini attı... 20 Şubat 1970.

● Köprü... Boğaza ilk gerdanlık... Yapılmaması için kampanyalar düzenlendi.

● "Köprüye hayır" mitingleri... Gösteriler... Manşetler.

● İnşaat devam ederken muhtıra... 12 Mart 1971... Ara rejim.

● Ve açılış töreni... 29 Ekim 1973... Köprünün siyasi mimarı Süleyman Demirel, açılışa davet edilmedi.

● Davet bir yana... Tören konuşmalarında Demirel'den, bir kuru teşekkür bile esirgendi.

Hikâyemiz... Bu kadar.

Mevlânâ ne demişti? "Dün dünde kaldı cancağzım, bugün yeni şeyler söylemek lazım."

Demirel ne demişti? "Dün dündür, bugün bugündür."

Siyaset... İşte budur... "Dünü dünde bırakmaktır... Düne takılıp kalmamaktır."

Tebrikler, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek... Düne takılıp kalmadığı için.

***



Huzurun formülü



Madem Vahdettin Vali'den söz ettik... Gerisini getirelim.

Deneyimli... Isparta'da, Konya'da halkın içindeydi.

Manisa'da, cuma günü göreve başladı... Cumartesi günü ilçelerdeydi.

Eğer, tepedeki isim erken uyanıyorsa... Halktan kopmuyorsa... Aşağıdakiler de ona ayak uydurmaya çalışıyorlar.

Manisa'da... Üst katta sorun yok.

Valilik... Belediye... Adliye... Emniyet... Uyumlu... Ayakta.

Ve şehir huzur içinde.

***



Yatırım iştahı



Vahdettin Özkan... Vali... "Manisa, yabancı ve yerli yatırımcıların iştahını kabartan bir şehir" dedi... Doğru. Fakat... Bir doğru daha var:







Yabancı ya da yerli... Yatırımcı, yatırım yapmak istiyor.

Manisa... "Hoş geldiniz... İşte size arsa" diyemiyor.

Bürokrasi... Mevzuat hazretleri... Çekişmeler... Yükselen Manisa, yatırım için arsa üretemiyor.

***



Moral yükselten şehir



Mehmet Yılmaz... Ertuğrul Aytaç... Hüseyin İçer... Hayrullah Solmaz... Tarkan Kayhan... Avukat Mustafa Karataş... Arif Koşar... Berber İbrahim Eren... Manisaspor Kebapçısı Hüseyin Şengül... Gökhan Aytaç... Yavuz Erbiller... Ve diğer dostlar. Gazeteci... Sanayici... Tarımcı... Esnaf...

Manisa'da... Birlikte iki gün geçirdik.









● Otel 45'te kalmak istedik... OSB'de olduğu için... Beş yıldızlı... Boş oda yok.

● Hilton'da konakladık... Otel dolu.

● Tarım... Gediz Ovası... Bereketli topraklar... Çekirdeksiz kuru üzümde Manisa rakipsiz... Birinci.

● Zeytin ağacı... 25 milyona dayandı... Türkiye birincisi.

● Etlik tavuk ve hindi varlığı... Birinci.

● Tatlı patates üretimi... Birinci.

OSB'yi dolaştık... Şehir gibi.

Lokomotif sektör... Elektrik ve elektronik.

İklimlendirme sanayii... Otomotiv endüstrisi... Makine ve aksamları... Çarklar dönüyor.

İhracat... Dünyanın her yerine... Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, ABD, Hollanda, Irak, Romanya, Rusya, İsveç, Libya, Bulgaristan...

Manisa'ya gelin, gezin... Moraliniz yükselecektir.

***



Doğrucu Davut



Mehmet Yılmaz... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı... Sözünü dudaktan, gözünü budaktan esirgemeyen bir doğrucu Davut.

"Yazarsanız memnun olurum" dedi... Ve ekledi:

● Bir değil, 10 değil, tam 270 yatırımcı Manisa'da fabrika kurmak istiyor... İçlerinde yerli de var, yabancı da.







● Fakat... Manisa, yatırım yapılacak arsa üretemiyor.

● Manisa, varlığını değerlendiremiyor.

● Bürokrasi, Çin Seddi gibi. Aşabilene aşkolsun.