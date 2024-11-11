Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ile birlikte Brezilya'ya gittik... P-20 Zirvesi... Şehir gezisi... Uçakta söyleşi... Ve Ankara'ya dönüş.

Numan Kurtulmuş'un Brezilya ziyareti... Özetlemek gerekirse, iki kelime ile özetlemek gerekirse... "Parlamenter diplomasi."









Meclis Başkanı'nın zirvedeki vurgusu... Destek bulan bir söylem:

"Dünyanın yeni bir siyasi mimariye ihtiyacı var... Yeni bir dünya kurulmalıdır.''

Ve... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seslendirdiği sloganın, Meclis Başkanı Kurtulmuş'un ağzından... Bir kez daha vurgulanması:

"Dünya, beşten büyüktür."

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Uçaktaki sohbet



Uçakta... Üç meslektaşımız daha vardı:

Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Didem Özel Tümer.

Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan.

Ve... Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet.

Uçakta... ABD başkanlık seçimi... Donald Trump konusu açılınca...

Numan Kurtulmuş dedi ki:

Türk-Amerikan ilişkilerinde köklü bir değişiklik meydana gelmez.

İlişkilerimiz yıllar içinde tekdüze devan etmedi... İnişli, çıkışlı oldu... Kopma noktasına geldiği süreçler yaşandı... Çok yakınlaştığımız dönemler de var.

Olayın özü şudur... Ülkeler arasındaki karşılıklı çıkarlar... İlişkinin çerçevesini bu ilke belirler.

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İki önemli nokta

Soru... Konu... "Trump dönemi... Ve Türk-ABD ilişkileri." Numan Kurtulmuş'un penceresinden:

Ortadoğu siyasetinde Amerika'nın nasıl davranacağı, iki ülke ilişkilerini doğrudan etkileyecek.

ABD'nin karar vermesi gereken en önemli nokta şu... Bölgede, Türkiye ile mi iş birliği yapacaklar, yoksa birtakım terör örgütlerine destek vermeye devam mı edecekler?

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Parantez



Türkiye-Amerika ilişkilerinin dünü, bugünü ve yarını konuşulurken... Numan Kurtulmuş, bir parantez açtı... FETÖ parantezi.

Dedi ki:

FETÖ konusundaki endişelerimizin ne kadar yerinde ve doğru olduğu, FETÖ elebaşının ölümünün ardından ortaya çıktı.

Hâlâ binlerce FETÖ mensubu, ABD'de barınabiliyor, rahatlıkla faaliyetlerini yürütebiliyorsa, bu, Türkiye için birinci derecede güvenlik sorunudur... Amerika'nın bu konuyu ciddiye alması lazım.

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Matruşka



Oyuncak bebekler... Rus masal kahramanları... Çizgi film karakterleri... Dünyaca ünlü iç içe geçmiş bebekler.

Numan Kurtulmuş, ABD iç siyasetini... Devlet dengelerini... Matruşka'ya benzetti. "ABD'de iç içe geçmiş birçok güç odağı mevcut... Centcom (Silahlı Kuvvetler) ... Pentagon (Savunma Bakanlığı) ... CIA (Dış İstihbarat Teşkilatı) ... Beyaz Saray... Medya... Ve lobiler."

Kurtulmuş... Bu tespitten sonra sözü bugüne... Ve Türk-ABD ilişkilerine getirdi:

Dünyadaki çok kutupluluk, Türkiye'ye büyük avantaj sağlıyor.

Türkiye... Uluslararası oluşumlar ve farklı güç merkezleri ile ilişki kurabilecek kabiliyete, kapasiteye, coğrafi konuma sahip ender ülkelerden.

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Eksen kayması



Numan Kurtulmuş'un sözlerini not alırken... Şu cümlelerin altını kırmızı kalemle çizdik... Paylaşalım:

Türkiye'nin tek ekseni var... Kendi milli ekseni.

Türkiye Doğu ile, Batı ile... Kültürel farklılıkları olan ülkelerle... Çok çeşitli ilişkiler içinde bulunan bir ülke.

Ayrıca... Vurgulamam şart... Türkiye, itibarı yüksek bir ülke.

Bütün yurt dışı temaslarımda... Ve son olarak Brezilya'da, çok net olarak bunu gördüm.

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Yeni dünya dönemi



Uçak sohbeti... Numan Kurtulmuş'tan altı çizilecek satırlar:

ABD'nin Afganistan'dan apar topar çekilmesi ile birlikte, yeni bir dönem başladı... Hem ABD ve hem dünya siyaseti bakımından.

Artık hiçbir ülkenin, tek başına dünyayı yönetmesi mümkün değil.

Sadece ABD odaklı bir dünya okuması dönemi geride kaldı.

Bugün... Çok kutuplu bir dünya dönemi var.

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Bahçeli'nin çağrısı



Devlet Bahçeli'nin, terörü bitirme söylemlerine Numan Kurtulmuş nasıl bakıyor?

İşte yanıt:

Oynanan oyunu görüyorsak, üzerimize düşen görev var... Dayanışmayı, dostluğu, iş birliğini artırmalıyız.

Siyasetin yapması gereken... Topraklarımızdaki terörün sıfırlanması.

Bir eli silahta, bir eli sandıkta siyaset olmaz.

Türkiye, büyük bedeller ödedi... Yeter artık... Çözüm yeri Meclis'tir.

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Erken seçim



Aslında... Sormaya, konuşmaya gerek yoktu... Zira sanal gündem...

Ama yine de uçakta bu konu açıldı... Kurtulmuş dedi ki:

Türkiye'nin gündeminde erken seçim yok... Parlamento, 2028'e kadar görevinin başında... Sayın Erdoğan da 2028'e kadar Cumhurbaşkanıdır... Milletin yüklediği sorumluluk da budur.

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Şimdi tasa... Anayasa



Meclis Başkanı ile bir araya gelip de yeni/ sivil Anayasa konusunu konuşmamak olmaz... Elbette konuştuk.

Bu Meclis... Cumhuriyet'in ikinci asrının ilk Meclisi.

Tarihi bir dönüm noktasındayız.

Meclis olarak büyük sorumluluklarımız var... Başta geleni Türkiye'nin ihtiyacı olan bir Anayasa yapmak.

Yeni Anayasa süreci, toplumun farklı kesimlerinin görüşlerinin değerlendirildiği, açık ve son derece şeffaf bir süreç olmalıdır.

Bu sürecin ilk şartı... Olmazsa olmazı... Siyasi partilerin müzakereye yatkın davranmaları.

Anayasa... Çok zorlu bir süreç... Ama imkânsız değil.

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Nokta



Brezilya notlarına... Ve uçak sohbetine nokta... Numan Kurtulmuş'tan umut mesajı:

Ben bu parlamentonun, Anayasa yapmaya çok yetkin ve yakın olduğunu düşünüyorum... Zira temsil gücü çok yüksek... Ve halkın yüzde 95'inin oyu, bu Meclis'te temsil ediliyor.