BRASILIA

Parlamento Başkanları Zirvesi... P20... Kürsüde,

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş:







"İsrail'in Filistin'de işlediği suçlar soykırımdır... Uluslararası ilkeleri ihlaldir... İsrail'in Birleşmiş Milletler üyeliği askıya alınmalıdır."

Numan Kurtulmuş'u alkışlayan, kutlayan çok.

Fakat, İsrail'in soykırımına sesini yükselten, uluslararası hukuk kurallarını işleten yok. İşte uygar(!) Batı bu.

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İşte Karadenizli



Karadenizli girişken... Gitmediği yer yok.

Meşhur efsane:

- Lazın topalını Ekvator'da görmüşler.

Efsane... Laz fıkrası... Çok.

Neil Armstrong... 1969... Ay yüzeyine ayak basınca... Bir de ne görsün?

Karşısında Temel.

Ve... Fıkraları bırakalım... Asıl konumuza geçelim.

Karadeniz Holding... Brezilya'da deniz dalgalarından elektrik üretiyor.

550 megavat.

Brezilya'ya/sisteme satıyor.

Kim tutabilir Karadenizliyi?

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Yeryüzü... Dünya mirası



Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, üç oturumda konuştu.

Yoğun bir çalışma temposu.

Buralara kadar gelmişken elbette şehir turu da yapıldı.







Müze ziyareti... Kahve bahçesi gezisi. Ve sohbet.

Numan Kurtulmuş dedi ki:

Dünya sisteminde yeniden yapılanmaya ihtiyaç var.

Kapitalizm, yeryüzünü kendi nimeti sanıyor.

Oysa yeryüzü bir dünya mirası.

Kahve sohbetinde Kurtulmuş ile fotoğrafı, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez çekti... Teşekkürler.

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Geciken açılım



Süleyman Demirel... Brezilya'ya ilk resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı.

Çok eleştirildi... "Türkiye'nin Brezilya'da işi ne?" diye.

Numan Kurtulmuş ile bunları konuşuyordum... Dedi ki:

Afrika'da... 44 büyükelçiliğimiz var.

Ama Latin Amerika'da öyle değiliz.

Buralara daha fazla açılmalıyız.

Doğru sözler.

Ama... Kısır iç çekişmelerden, böyle konulara zaman kalmıyor.

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Yaş günü hediyesi



Şehir gezisi... Satıcılar... Hediyelik eşyalar.

eşyalar. Prof. Numan Kurtulmuş, oyuncak tahta otomobillere bakıyordu.

Yanında eşi... Profesör Sevgi Kurtulmuş.







Takıldık:

- Sayın Başkan... Alacaksanız hanımefendiye Togg alın... Tahtadan araç değil.

Başkan... Gülmeye başladı:

- Torunlara alıyorum... Mehmet (4) ile Ömer Sina'ya (2)... Aynı gün doğdular, 12 Kasım'da... Yaş günü hediyesi... Brezilya hatırası.

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Varsa yoksa kahve



Numan Kurtulmuş, Karadenizli.

Çay bahçesini... Fındık bahçesini... İyi bilir.

Bu defa... Kahve bahçesinde dolaştı. Malum... Brezilya... Kahve üretimi ve ticaretinde... Dünya tekeli.

"Brezilya'dan ne alınır?" diye sorsanız... Herkesin yanıtı... "Kahve."

En meşhur firmanın kahve bahçesine gittik.

Brifing verildi... Kahve, çeşit çeşit.

Kafeinli... Kafeinsiz... Az kafeinli... Sakinlik veren kahve... İnsanı dinamik yapan kahve... Uyutan kahve... Uyku kaçıran kahve... Siyah kahve... Kahverengi kahve... Pembe kahve...

Numan Hoca... Aldı.

Sadece o mu? Heyetteki çok kişi aldı.

Bana gelince... Dedim ki:

- Anadolu'da meşhur söz... "Bilinmedik aş, ya karın ağrıtır ya baş." En iyisi Türk kahvesine devam.

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Eleştiri



Zirvede... Başlık... "Parlamentoların Açlık, Yoksulluk ve Eşitsizlikle Mücadeleye Katkısı."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ikinci sıradaki konuşmacı.

"Küresel yönetim" eleştirisi ile söze başladı.

Küresel yönetim... Birleşmiş Milletler, bu konuda neler yaptı, neler yapmadı?

Prof. Kurtulmuş'un sözleri... Eleştirisi:

- Adalet... Hakkaniyet... Eşitlik... Birleşmiş Milletler başta, küresel yönetim bu konularda yetersiz kaldı.

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Futbol



Bizde... 3 kişi bir araya gelse... Değişmez konu:

"Ne olacak memleketin hâli?"

Brezilya'da ise... 3 kişi bir araya gelince... Değişik/klasik konu:

"Futbol."

Futbolla iç içe ve futbolun bu kadar çok konuşulduğu bir başka ülke var mı acaba?

Futbol... Herkesin dilinde... 7'den 70'e.

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Samba



Futbol dışında, ilgi gören bir başka şey daha var:

Samba.

Yüzlerce samba okulu olduğunu bilmiyorduk. Hele de karnaval şehri Rio'da.

İlginç... Samba eğitimi mesleki eğitim gibi.

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Göç ülkesi



Brezilya eski Portekiz sömürgesi.

213 milyon nüfuslu göç ülkesi.

Avrupa'dan... Afrika, Ortadoğu, Asya'dan göç almış çok kültürlü bir coğrafya.

Nüfusun çoğu... Portekiz kökenli.

Ortadoğu göçmeni... Suriye... Filistin... Lübnan... Yahudi... Ermeni...

Avrupa'dan gelenler... İtalyan, Fransız, Alman.

Bir de Mulatalar var... Ülkenin yarısı... Anne/ babadan biri beyaz, biri siyah.

Unutmadan... Afro- Brezilyalı bir kesim daha var. 16-19'uncu yüzyıllarda Angola'dan, Nijerya'dan gelenler.

Dolaştık... Aralarına girdik... Sorun yok.

Kaynaşmışlar... Kardeş kardeş geçiniyorlar.