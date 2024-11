Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda değil ama... İktidarı, gölge gibi izliyor... Nasıl mı?

Gölge kabine kurdu.

Gölge bakanları var... Örneğin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in gölgesi Yalçın Karatepe.

Milli Savunma Bakanı (emekli Orgeneral) Yaşar Güler'in gölgesi (emekli Tümamiral) Yankı Bağcıoğlu.

Fakat... Kadroda önemli bir eksiklik var:

Gölge cumhurbaşkanı.

Sahi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gölgesi kim?

William Shakespeare'in ünlü oyunu Hamlet'te, "To be or not to be... Olmak ya da olmamak" dediği gibi...

CHP'nin en büyük sorunu... Ana gündemi... Olmak ya da olmamak davası... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gölgesinin kim olacağı?

***



'Gölge' cumhurbaşkanı yardımcısı



Ancak... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın gölgesi belli:

Selin Sayek Böke... CHP Genel Sekreteri.

Millet, merak ediyor... Yarın cumhurbaşkanlığı koltuğuna bir CHP'li isim oturacak olursa...

Yardımcısını kendisi mi seçecek?

Yoksa... Kazanılmış hak olarak... Yardımcılık Selin Sayek Böke'ye mi verilecek?

***



Havanda su dövmek



Erken seçim... Her dönemde dile getirilen bir siyaset rüyası.

Nadiren... İktidar partisi ister... Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in istediği gibi. Ama sonuç beklendiği gibi olmadı.

Çoğu kez de muhalefet ister... Örneğe gerek yok... CHP Genel Başkanı Özgür Özel, aylardır istiyor... Ama zor... Halkta karşılığı yok.

Bu durumda... Erken seçim bir hayal.

Seçimin tarihi belli... 2028.

Öyleyse... Seçim, ufukta bile görünmemişken... "Cumhurbaşkanı adayımız kim olacak?" tartışması yapılır mı?

CHP... Havanda su dövüyor.

***



'Adayımız İmamoğlu' baskısı



Özgür Özel, ilk defa bana söylemişti... 8 Nisan 2024.

"Ben genel başkanlığı, futboldaki teknik direktörlük gibi görüyorum... Maçın son dakikasında bir penaltı kazanıldığında, teknik direktör, 'Bırakın ben atacağım' demez... En formda oyuncusuna attırır... Günü geldiğinde arkadaşlarımızdan biri cumhurbaşkanı adayı olacak."

Daha sonra... Benzer sözleri defalarca tekrarladı... Son söylemi:

"Ben kendim aday olmayacağım. Tek başıma aday da belirlemeyeceğim. 1.5 milyonu aşan üyemiz var. Partinin yetkili organları var. En geniş mutabakatla aday belirleyeceğiz."

Özgür Özel'in bu tavrı, parti içindeki bir kesimi... Lobiyi... Güç odağını tatmin etmiyor.

"Kim? Kimler?" diye sormaya gerek yok... Sağır sultan duydu, biliyor:

Ekrem İmamoğlu... Ve kadrosu... Parti içinden ve dışından destekçileri... Yabana atılır bir güç değil.

İsteniyor ki... Özgür Özel, bugünden sahneye çıksın... Ve... "İşte cumhurbaşkanı adayımız" diyerek, Ekrem İmamoğlu'nun elini havaya kaldırsın.

Özetlersek... Görünen manzara şu:

Özgür Özel... Bir emrivaki... Oldubitti isteği/baskısı altında.

***



'Boş tartışmalar'



Askeri stratejinin önemli gerçeği... Siyasette de geçerli:

"Yığınakta yapılan hata, savaşın sonuna kadar sürer."

CHP... Yıllardır aynı hatayı yapıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu döneminde yaptı... Şimdi devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı konusunda... CHP... Boş işlerle uğraşıyor... Kendini yoruyor.

8 Haziran 2022... Aynı konuyu yazmıştık... "Boş tartışmalar" başlığıyla... Ve şunu söylemiştik:

"CHP enerjisini toprağa veriyor."

Bugün... Değişen bir şey yok.

***



'...uluslararası...' ne demek?



Unutmuş olabilirsiniz... CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Lütfü Savaş ne demişti? 2022'de:

"Cumhurbaşkanı adayımız, ulusal ve uluslararası karar vericilerin işaret edeceği birisi olacak."

O tarihte... Kılıçdaroğlu dâhil... İmamoğlu dâhil... Partinin yetkili kurulları dâhil... CHP'de, Allah'ın bir kulu çıkıp da Lütfi Savaş'a, "Sen ne söylüyorsun? Ağzından çıkanı kulağın işitiyor mu?" dememişti.

Bugün... CHP, aynı Lütfü Savaş'ı... "Kesin ihraç talebiyle" Disiplin Kurulu'na sevk etti... Partiden atacak.

***



Özgür Özel... 'Demeliydi ki...'



Meşhur sözdür... Terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var.

CHP... Cumhurbaşkanlığı tartışmasına çok... Ama çok erken başladı... Kendisini yordu... Adaylarını yıprattı.

Özgür Özel... "Makama saygı" konusunda örnek/saygın bir davranış sergileyen... Milletin takdirini toplayan bir lider... Yolun başında şunu söylemeliydi:

"Cumhurbaşkanlığı seçimine yıllar var... Bugünden bu konuyu konuşmak/ tartışmak, makama saygısızlıktır... O makamda oturan kişiye saygısızlıktır... Zamanı gelince kararımızı veririz."

Söyleyemedi.

***



Ağrısız başa çaput sarmak



Anadolu'da yaygın bir sözdür... Durduk yerde başına iş açmak... Kendisini, kendi ekibini yıpratmak.

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda CHP'nin yıllardır izlediği yol... Tam bir çıkmaz sokak.

Ve... Ağrımayan başa çaput sarmak.

***



Doğmamış çocuğa don biçiliyor



Anadolu... Bir hazine... Öylesine değişik, renkli, ders gibi deyimleri var ki... Örneğin:

"Doğmamış çocuğa don biçilmez."

CHP... Bunu hep yapıyor... Olmayacak duaya, "Amin" diyor... Ülkenin bunca sorunu varken, cumhurbaşkanı adaylığı rekabeti/ yarışına giriyor.

Son kurultayda, yeni bir lider seçildi... Şimdi, altı oyulmaya çalışılıyor.

Türkiye'nin yerli ve milli sosyal demokrat bir partiye ihtiyacı varken... CHP nelerle uğraşıyor? Çok yazık.

***



Milliyetçilik



Cumhuriyet Halk Partisi... 1951... 9'uncu kurultayda onaylanan tüzük... Madde 1:

"Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyetçi, Halkçı, Devletçi, Laik ve Devrimci siyasal bir dernektir..."

Bülent Ecevit'in bizzat yazdığı CHP programı... 29 Kasım 1976 kurultayında kabul edilen program... Sayfa 13... Başlık Milliyetçilik.

İki sayfa... Milliyetçilik hakkında vurgu üstüne vurgu yapılıyor:

"Ulusun birliği... Bağımsızlık... Egemenlik... Güvenlik... Karada, denizde ve göklerde tüm siyasal ve ekonomik hakların korunması... Ülke ve devlet bütünlüğü."

9-10 Mart 2018... 19'uncu kurultayda kabul edilen... Halen yürürlükte olan tüzük... Madde 3:

"Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, Devrimcilik ilkelerine bağlıdır."

Sahi... Ne oldu da CHP milliyetçiliği tartışma masasına yatırdı?

Hangi akla hizmet?