Kaynayan kazan... Arapsaçı... Şamata... Bitmeyen çalkantı... Ayak oyunları... Trol savaşları... Cumhuriyet Halk Partisi'nden söz ediyoruz.

Ağzı olan konuşuyor.

Partinin içi... 17-18. yüzyıl Yeniçeri Ocağı gibi.

Genel Başkan Özgür Özel, partiyi iktidar yapacağını tekrarlayıp duruyor...







Fakat...

CHP'linin biri... Yoluna mayın döşüyor.

Diğeri... Ceketinin eteğini çekiyor.

Öteki... Ayağına çelme takıyor.

Trakyalıya, "İşler nasıl?" diye sormuşlar.

Yanıt vermiş:

"Aynı be ya."

CHP'de durum... Yıllardır aynı... Değişen bir şey yok... Sürekli iç çekişme... "Aynı be ya..."

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BORÇLA SİYASET YAPMAK... ZOR



Mesut Yılmaz, Anavatan Partisi'ne Genel Başkan seçildi... Başbakan oldu... 1991... Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, Genel Başkan ve Başbakan olarak ilk konuşmasını yapıyor.

Aynı gün... Güniz Sokak- 31... Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel'in evi... Orta kat... Televizyon açık.

Mesut Yılmaz... "Kimseye borcum yok" diyor.

Demirel... Ekrana sesleniyor:

"Borcun çok... En başta da Turgut Bey'in eşine ve çocuklarına borcun var... İnkâr mı ediyorsun?"

O tarihte, Semra Özal ANAP'ın İstanbul İl Başkanı idi.

Çocuklarıyla birlikte... Mesut Bey'e destek vermişlerdi.

33 yıl sonra bu notu paylaşmamızın nedeni... CHP'de yaşananlar.

Herkesin, birine... Birilerine borcu var.

Ve herkes alacağını istiyor.

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'ÇETREFİLLİ' SORUN



Bugün sağır sultan da biliyor ki...

Ekrem İmamoğlu'nun DEM Parti'ye borcu var... Alacaklı, alacağını ister.







Özgür Özel'in de Ekrem İmamoğlu'na borcu var... Kurultayda verdiği destek... Ve şimdi o da alacağını istiyor: "Benim Cumhurbaşkanı adayı olacağım şimdiden açıklansın."

CHP'de borç-alacak konusu çok karışık... Çetrefilli... Çok bilinmeyenli denklem gibi.

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SİYASET İÇİNDE SİYASET



Siyasetin içinde yüksek siyaset olmaz... Fakat...

CHP'nin çocukluk hastalığı... CHP gerçeği... Parti içi iktidar olma savaşları... Bitmeyen senfoni.

Kemal Kılıçdaroğlu... Kaybettiğini arıyor... Bulmaya çalışıyor.

Yalnız da değil... Bülent Kuşoğlu, Oğuz Kaan Salıcı, Nurettin Sarıbal gibi 40-50 milletvekili yanında. Kurultay toplamak... Özgür Özel'i sıkıştırmak... Genel başkanlığa dönmek istiyor.

Ama... Delege gücü zayıf... Ekrem İmamoğlu destek vermedikçe dönüş zor.

İşte bir borç konusu daha.

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SAKİN GÜÇ



Mansur Yavaş... Kavgacı değil... Ağırbaşlı... En büyük sermayesi kamuoyu rüzgârı.

Kürt vatandaşlarımıza... Sempatisi var... Ancak...

DEM Parti'ye... Borcu... Angajmanı yok.







Ve DEM Parti'nin arka bahçesi konumundaki örgütlere karşı mesafeli.

Güç konusuna gelince;

Kamuoyundaki rüzgâr, milletvekili bazında... Kurultay delegesi bazında aynı güçte değil.

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İKTİDAR MÜCADELESİ!



Disiplin... Sadece askerlikte mi geçerli?

Siyasette/parti içinde de disiplin şart.

Bir TBMM grubu düşünün ki... 3-4 ekibe bölünmüş.

Özel ekibi... İmamoğlu ekibi... Kılıçdaroğlu ekibi.

Bir de, sessiz milletvekili çoğunluğu var... Renk vermeyenler... Herkese eşit mesafedekiler... "Bekleyelim görelim" diyenler.

Özgür Özel, işte böyle bir partiyi iktidar yapmanın peşinde.

Fakat... Çok kişi, partinin iktidar olmasının peşinde değil.

Kendisi... Parti içinde iktidar olmanın derdinde.

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AVANS



Gittiğimiz illerde... Adana, Manisa, Kayseri, Muğla'da... Başka yerlerde... CHP parti tabanının kafası karışık.

Sadece tabanın değil... Kamuoyunun da.

Bir diğer gözlem...

Göreve yeni gelen bir lidere... Avans verilir...

CHP içinde... Kendi liderinden böyle bir avansı esirgeyen çok.

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YEŞİLÇAM FİLMİ GİBİ



Yönetmen Ferdi Tayfur... Oyuncular Ferdi Tayfur, Leyla Somer, Suzan Avcı...

"Ya Benimsin Ya Toprağın."

1987 yapımı film.







Bugün... Ana muhalefet partisindeki manzara... Yaşananlar... İnsanın aklına bu Yeşilçam filmini getiriyor.

"Ya ben cumhurbaşkanı adayı olacağım... Ya da... Batsın bu dünya."

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TROL SAVAŞLARI



Hani... Kavgacı çocuklar birbirlerine meydan okur ya:

"Benim abim, senin abini döver..."

CHP'deki hiziplerin... Cumhurbaşkanı aday adaylarının... Parti içi güç odaklarının, birbirlerine meydan okumaları da çocuk kavgalarına benziyor:

"Benim medyam, senin medyanı döver...

Benim trollerim seni ezer geçer."

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YENİÇERİ OCAĞI



Bir zamanlar Osmanlı'nın fırtınasıydı... Büyük gücüydü.

Sonra... Bozulma başladı.

Yeniçeri Ocağı... Sorun hâline geldi... Ve lağvedildi.

Benzetmek gibi olmasın ama... CHP'de de... Yeniçeri misali, isyan eden... Başkaldıran... Kelle isteyen çok.

Haydi çık işin içinden çıkabilirsen.

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ISTIRAP DOLU KİTAP



Zeki Müren'in şarkısıdır:

"Söylemek istesem içimdekini,

Dilime dolanır ıstırap olur,

Yazsaydım derdimin ben bir tekini,

Ciltlere sığmayan bir kitap olur."

Özgür Özel de... Genel Başkan seçildiği 5 Kasım 2023'ten bugüne... Yaşadıklarını... İçindekini... Dertlerini söylemeye, yazmaya kalksa... Istırap da olur, ciltlere sığmayan kitap da.