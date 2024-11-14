İzmir'de... 37 binin üzerinde Vanlı yaşıyor... Bürokrat... Sanayici... Akademisyen... Lokantacı... Turizmci... Otelci... Müteahhit... Esnaf...

İzmir'de yaşayan Vanlılar... Van Gölü'nde yapılan temizliği, İzmir'in yöneticilerine anlatmıyorlar mı?

Van Gölü... Türkiye'nin en büyük gölü... Dünyanın en büyük sodalı gölü.







8 ilçeye sınırı var... Tatvan... Ahlat... Adilcevaz... Erciş... Muradiye... Tuşba... Edremit... Gevaş. Van'da... Bir çevre temizliği destanı yazılıyor... Yıllar boyunca kirletilen Van Gölü temizleniyor.

Van örneğinden... Van modelinden... Van başarısından ders alınmalı.

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EMİNE ERDOĞAN'IN HİMAYESİNDE



Ozan Balcı... Van Valisi... 31 Mart 2024 öncesinde Van Büyükşehir Belediyesi kayyumdaydı... Ozan Balcı da Belediye Başkan Vekili idi.

Sordum:

- Nasıl başardınız? Neler yaptınız? Kimlerle/hangi kurumlarla işbirliği hâlindesiniz?







Ozan Balcı, "Van Büyükşehir Belediyesi kayyuma geçince" diyerek söze başladı:

- Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı çıkarıldı... Toplantılar yapıldı... Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı destek veriyor... Elbette bilim/üniversite ile işbirliği halindeyiz.

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ORADA KİMSE VAR MI?



Dünyalar güzeli İzmir'de 9 üniversite var.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK ile... Üniversiteler ile işbirliği yaparak körfez temizliği için bir eylem planı hazırladı da...

Ankara, takoz mu koydu?

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, engel mi çıkardı?

Alo! Ey İzmir! Sesimiz geliyor mu?

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KONSERVE BALIK



Van'da yaşayanlar... Yaz mevsiminde rahatça Van Gölü'ne girebiliyor.

Edremit bölgesi... Başta Molla Kasım Plajı... Plaj çok... Herkes ya göl kenarında ya da gölün içinde.

Göl temizlenince... Balık da çoğaldı.

Öylesine ki... Vali Ozan Balcı'ya bir müjde:

- Dardanel geldi... Van Gölü balığından konserve yapıyor... Marketten alabilirsiniz.

Darısı... İzmir Körfezi'ndeki balıklardan da konserve yapılmasına.

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ÖNERİYORUZ... YERİNDE GÖRÜN



İzmirli gazeteciler... Çevreciler... Sivil toplum liderleri... Ve yerel yöneticiler... Bi zahmet Van'a gitseler.

Sahilden gölün içine doğru yollar yapıldı... Değişik uzunlukta yollar.

Kepçeler... Büyük ekskavatörler... Gölün dibindeki çamuru aldılar... Almaya devam ediyorlar. Çamur... Belirlenen yere götürülüyor. Yarın... O yerler orman hâline getirilecek.

Önerimizi tekrarlayalım. İzmirliler... Gidip bizzat görmeliler.

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ÖNCELİK KİRLETMEMEK



Vali Ozan Balcı ile dolaşıyoruz... Neler yapılıyor? Görüyoruz... Dinliyoruz:

Van Gölü kirlenmesin diye biyolojik arıtma tesisleri yapıldı.

Yap-İşlet-Devret modeliyle katı atık bertaraf tesisi... Yüklenici firma oradan elektrik üretiyor.







5 ilçeye arıtma tesisi... Gürpınar... Muradiye... Özalp... Saray... Çaldıran.

Bugün... Van Gölü'ne kanalizasyon boşaltılmıyorsa...

Ve derelerin çamuru göle akmıyorsa...

Bütün bu operasyonlar/ çalışmalar sayesinde.

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DİP ÇAMURU



Sorunun en büyüğü... Yılların birikintisi... İzmit Körfezi'ndeki gibi... Ve İzmir Körfezi'ndeki. Ozan Balcı dedi ki:







Van Gölü'nde 2 milyon 700 bin metreküp dip çamuru vardı.

Kayyum döneminde 2 milyon metreküpü çıkarıldı. Dip çamuru temizliği devam ediyor.

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KENTSEL UYUM



Körfez... Göl... Dere... Lafla... Sloganla... Particilikle... Kavgayla... Sosyal medya paylaşımlarıyla temizlenmez.

Bilim... İşbirliği... Uyum şart.

Van'da... Vali Ozan Balcı başkanlığında... 3 ayda bir toplantı yapılıyor.

İzleme... Gözleme... Değerlendirme toplantıları.

Bakanlık yetkilileri... Belediye görevlileri... Uzmanlar... Akademisyenler... Bölge müdürleri... Bütün ilgililer.

Van Gölü temizliği çalışmaları nasıl gidiyor?

Aksaklıklar... İhtiyaçlar nedir?

Eğer bir sorun varsa... Anında çözülüyor.

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VATANSEVERLİK



Milat öncesine uzanan bir derinlik ve zenginlik... Değişik uygarlıklar... Van, tarihin mirası bir coğrafya.

Van Gölü... Bölgenin incisi.

Van... Başarıyor... Gölü temizliyor... Kutluyoruz.

Vali Özal Balcı... "Görevimiz" diyor:

Biz vatansever insanlarız.

Devleti, milleti sevmek sadece vatan toprağı ile sevmek, sadece insanlarıyla sevmek demek değildir.

Börtüsüyle, böceğiyle, kurduyla, kuşuyla, florasıyla, faunasıyla, dağlarıyla, ormanlarıyla, ovalarıyla, ırmaklarıyla, nehirleriyle, mânileriyle, ninnileriyle, türküleriyle, destanlarıyla beraber sevmektir.

Van insanını elbette seviyoruz.

Aynı zamanda, gölle beraber seviyoruz.

Van Gölü, sadece Van'ın bir değeri değil, Türkiye'nin bir değeri, hatta dünyanın bir değeri.

Allah'ın yarattığı doğal bir mucize.

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KONSER... KÖRFEZ



Konserler... Para almadan(!) sahneye çıkan yüce gönüllü Tarkan... Gülşen... Mert Demir... Şevval Sam... Haluk Levent... Umut Akyürek... Halil Sezai... Hayko Cepkin... Tan Taşçı...

Hepsi tamam da...

Bu etkinliklerin yanı sıra... Güzel İzmir'in körfezini temizlemek de akıllara gelebilse... Ne dersiniz?